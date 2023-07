”Beaucoup moins d’absences que nous l’aurions craint” : les élèves de primaire sont bien là, ce lundi

En secondaire, en effet, les derniers jours sont souvent des jours blancs. Sauf pour aller chercher leur bulletin, les élèves ne sont plus spécialement attendus dans les écoles ces jours-ci, comme d’habitude. Et en maternelle, l’obligation scolaire ne commence qu’en troisième.

Il y a un mois, tout laissait penser que les 6-12 pourraient ranger leur cartable plus tôt que prévu pour suivre leurs parents en vacances. “Chez nous, ce sera un certificat médical pour toute la dernière semaine”, déclarait alors Yannick. Ce papa est-il une exception ? D’après les premiers échos qui nous reviennent des écoles fondamentales, il semble que oui.

”Très peu d’absents”

”Nous avons très peu d’absents, confirme Frédéric Schepens, le directeur de Notre-Dame Immaculée (Evere). Et ils sont surtout en classe d’accueil et en 1e et 2e maternelles, quand les enfants ne sont pas encore en obligation scolaire.”

”Les enfants sont majoritairement présents”, rapporte aussi Christine Toumpsin, directrice de l’Institut Notre-Dame (Anderlecht). Elle ajoute : “J’espère que ce sera le cas jusqu’à vendredi !”

”Chez nous, un seul élève a anticipé ses vacances, confie Alain Astgen qui dirige l’école Saint Benoit-Saint Servais (Liège). Mais notre réunion de parents a lieu demain et je redoute un absentéisme plus important à partir de mercredi… Selon nos estimations, environ 20 % des élèves ne seront plus là.”

Pour stimuler l’enthousiasme des écoliers, de nombreux établissements ont mis le paquet en programmant des activités auxquelles les enfants pourraient regretter de ne pas participer.

Laser-games, Walibi, nuits sous tente, …

”À Saint-Léon, tout le monde est là, se réjouit sa directrice Isabelle Chrispreels. Il faut dire que c’est la semaine des activités de fin d’année. Les sixièmes primaires sont de sortie ce lundi. Au programme : laser-games et autres joyeusetés. Demain, ces classes vont à Walibi. Il y en a pour les autres aussi : les troisièmes maternelles vont avec les premières primaires à Bokrijk, les deuxièmes vont visiter Bruxelles, les troisièmes et quatrièmes vont aux grottes de Han et, vendredi, le glacier vient à l’école pour tout le monde.”

”Il y a finalement beaucoup moins d’absents que nous l’aurions craint”, répond également Laurent Quintin. Il chapeaute l’école St-Joseph (Mons). “La plupart des classes sont complètes sauf une où il manque cinq enfants. Il faut dire que l’équipe a programmé des visites, des excursions et des animations sportives toute la semaine, ce qui contribue certainement à ce faible absentéisme.”

Enfin, Dominique Verlinden abonde dans le même sens, avec un volet supplémentaire d’information à l’école communale du centre (Uccle). “Nous avons activement sensibilisé tout le monde, en rappelant que l’école est bien obligatoire jusqu’au vendredi 7 juillet, évoque-t-il. S’il y a très peu de départs anticipés, c’est aussi parce qu’il nous reste quelques projets importants à vivre.” Et de mentionner le spectacle musical annuel, les cérémonies de fin d’année et des nuits sous tente dans le jardin de l’école.