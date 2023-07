Une expérience inédite en néerlandais: ”On a gagné des élèves de meilleure qualité, plus autonomes, plus enthousiastes”

A-t-il été difficile pour vous de vous lancer dans une telle expérience ?

Au départ, cela m’a fait un peu peur c’est vrai… Il a fallu me remettre en question, adapter la disposition des classes… Mais on devait faire quelque chose face au constat d’échec récurrent au CE1D (l'épreuve externe certificative de fin de 2e année) de néerlandais, même en y mettant un maximum d’énergie. Peut-être celle-ci était-elle donc mal utilisée ? D’où l’idée de tenter autre chose.

Et les élèves, n’ont-ils pas été surpris quand il s’est agi de parler tout de suite néerlandais, sans apprentissage préalable et à leur arrivée en première année, alors que le groupe ne se connaissait même pas ?

On a attendu octobre et ils ont pu choisir leurs binômes. Par ailleurs, un dispositif différencié était prévu pour que chacun, à son niveau, puisse se lancer. Et tout le monde a communiqué, par deux ou par trois.

Avez-vous réellement vu les différences de niveau s’estomper grâce à ce système ?

Clairement. Chacun a pu avancer à son rythme. Et tant mieux car c’est une des principales difficultés quand on donne un cours de langue plus classique : comment appréhender des classes aussi hétérogènes ? Quand ils arrivent de sixième primaire, certains élèves n’ont jamais eu néerlandais, quelques-uns parlent déjà couramment et la majorité se trouve à différents niveaux entre les deux.

Les élèves des deux classes tests qui participaient à l'expérience ont eu de meilleurs résultats à la dernière épreuve externe certificative que ceux de votre classe contrôle. Vous vous réjouissez de ces résultats ?

Pas seulement des résultats, mais surtout des progrès spectaculaires des élèves, et pas rien qu’en néerlandais ! On a gagné des élèves de meilleure qualité. Ils sont plus autonomes, plus enthousiastes. Le fait qu’ils travaillent en binômes ou en trinômes permet de contourner la difficulté de la taille des classes et de donner l’occasion à tous de participer. Quant à moi, je peux intervenir en fonction des besoins.

Le néerlandais sans grammaire, c’est pour toujours ?

Non, c’est une question de chronologie. Au premier degré, la communication est l’objectif principal. Elle doit précéder l’apprentissage des savoirs. Je vais d’ailleurs suivre une des deux classes tests en 3e année, l’an prochain. Après avoir dédramatisé les choses, on pourra aller plus loin dans les structures complexes. En même temps, je commencerai un autre cycle sans grammaire avec les nouveaux élèves de 1e année.

Vos collègues sont aussi enthousiastes que vous ?

Oui. Surtout celles et ceux qui ont eu l’occasion de venir voir ce qui se passait.