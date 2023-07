De Croo veut obliger les chômeurs de longue durée à accepter un emploi en pénurie: “Sans motivation, cela ne marchera pas”

À lire aussi

Contraindre les chômeurs de longue durée à se diriger vers un métier en pénurie est-il opportun ? Est-ce faisable ? Et d’abord, combien sont-ils, ces chômeurs de longue durée ? Selon les calculs effectués par l’Onem à la demande de La Libre, fin mars 2023, ils étaient un peu plus de 145 000. Mis au regard des nombreux postes vacants dans les métiers en pénurie au sein des entreprises en Belgique, la tentation est grande de se dire qu’il suffit de les y envoyer pour résoudre ce problème.

”Une obligation serait contre-productive”

Chez Actiris, on doute cependant des bienfaits d’une telle obligation. “Aujourd’hui, tranche Romain Adam, porte-parole du service régional bruxellois de l’emploi, Actiris est contre une obligation. Pour que cela fonctionne, il faut sensibiliser et accompagner les chômeurs vers les métiers en pénurie, sans obligation. L’emploi doit être épanouissant, sinon la personne va très vite quitter son job et l’investissement public sur cette personne aura été fait à mauvais escient. Et c’est encore plus vrai dans la conjoncture actuelle. Une obligation serait contre-productive.”

Côté wallon, la réflexion est identique. “Si on forme des gens à un métier qu’ils n’aiment pas et pour lequel ils ne sont pas faits, combien de temps vont-ils l’exercer ?”, demande Thierry Ney, porte-parole du Forem. “Il faut de la motivation, du sens. Et puis il faut aussi que les employeurs proposent des contrats à durée indéterminée. Sans CDI, pas d’emprunt pour une maison.”

”Plus on attend, plus c’est compliqué”

Claire Nonet, directrice des ressources humaines (DRH) de l’entreprise namuroise de construction du même nom, ne se dirigerait pas non plus “vers la contrainte”. “Dans la construction, ce sont des métiers pénibles : on se lève tôt, on travaille dehors par tous les temps. Il faut des gens motivés pour se former, il faut de l’attrait pour ce secteur”, qui est fortement concerné par la pénurie de main-d’œuvre. Elle ajoute : “Plus on attend pour remettre les gens au travail, plus ce sera compliqué. Quand on a arrêté de travailler depuis longtemps, il est difficile d’envisager une reprise dans un métier pénible. D’un côté, il y a des postes de travail disponibles. De l’autre, des personnes sans travail qui voudraient travailler : il faut les faire se rencontrer. Mais il ne faut pas attendre deux ans.”

Gregory Cambier, directeur des ressources humaines du groupe Wanty (1 600 personnes dans les travaux publics), est encore plus critique vis-à-vis de cette idée. “Quand nous nous dirigeons vers ce type de public de demandeurs d’emploi, témoigne le DRH, on sait qu’on a affaire à des gens inexpérimentés, en décrochage, à qui on devra donner une formation de base. Dans ce cas, nous ne cherchons pas chez eux un savoir-faire, ni un savoir, mais bien du savoir-être. Mais si cette personne est obligée d’être là, s’il n’y a pas d’envie, il sera difficile d’identifier le savoir-être. Les obliger à se former à un métier en pénurie, ce sera contre-productif. Sans motivation, cela ne marchera pas.”

”On se trompe de cible”

”On se trompe de cible, poursuit Gregory Cambier. Plutôt que de se demander comment les faire sortir du chômage de longue durée, il faut se demander pourquoi ils ne veulent pas en sortir. Le bénéfice n’est pas assez grand. Il faut mieux récompenser le travail. Dire qu’on va les obliger, c’est un peu un effet d’annonce. Si après leur formation, ils sont malades un jour sur deux, les entreprises auront perdu leur temps à les former. La mesure aura peut-être un impact sur les statistiques de l’emploi, mais elle aura peu d’effet positif du point de vue des entreprises. Nos formateurs expérimentés, on ne va pas les payer à faire de la garderie pour des gens qui ne sont pas intéressés par la formation ! On ferait mieux d’investir ces moyens dans la formation des jeunes qui sortent aujourd’hui.”