Qui est Tom Ongena, le nouveau président temporaire de l'Open VDL?

Le député flamand, originaire de Sint-Katelijne-Waver, se voit confier une mission fort délicate jusqu’aux élections du 9 juin 2024- alors que huit jeunes élus Open VLD avaient signé hier une pétition en ligne réclamant de nouvelles élections au bureau du parti pour cette fonction stratégique.

Âgé de 47 ans, Tom Ongena a été élu au parlement flamand en 2019. En 2020, il a été nommé sénateur communautaire en remplacement de Carina Van Cauter lorsque celle-ci devient gouverneure de Flandre orientale. Ce militant libéral exemplaire a quasiment gravi tous les échelons du parti mais on ne peut pas dire qu’il soit très connu en Flandre. Ce poulain du Malinois Bart Somers a été son porte-parole lorsque ce dernier fut ministre-président flamand en 2003 et 2004. Ongena fut ensuite nommé porte-parole du parti pendant la présidence de Somers (2004 à 2009) et directeur politique de l’Open VLD pendant la présidence d’Alexander De Croo de 2009 à 2013. Les deux hommes sont sur la même longueur d’onde, ils se connaissent bien et s’apprécient. Tom Ongerna connaît le parti comme sa poche et s’y sent comme un poisson dans l’eau. Il a également travaillé aux côtés de Maggy De Block aux Affaires sociales. Ongena ne dédaigne pas la politique locale. Élu conseiller communal à Malines en 2000, il devient échevin dans sa propre commune Sint-Katelijne-Waver en 2012.

Marié, père de deux enfants, Tom Ongena est juriste et spécialiste en droit pénal. Avec Bart Somers, il partage une passion pour des matières telles que l’intégration et les affaires intérieures, l’économie, le marché de l’emploi, l’enseignement.

Cet homme de dossiers, d’abord réservé, bénéficie de la confiance d’Alexander De Croo, indiscutablement le numéro uno du parti. Il devra maintenant lui servir d’appui jusqu’aux élections. Il devra aussi se positionner en rassembleur.