"Je veux être certaine que l’argent public servira à encadrer les étudiants": Valérie Glatigny durcit les règles pour lancer de nouvelles formations

Une habilitation, c’est la permission pour un établissement d’ouvrir une filière qui aboutit à un diplôme. En fin de procédure, ce feu vert est donné par le gouvernement.

La réforme du système détaillée dans le projet de décret est une contrepartie aux 57 habilitations accordées pour 2023-2024 (dont celles qui ont fait pas mal de bruit visant la création d’un master en médecine à l’UMons et d’un master de spécialisation en médecine générale à l’UNamur).

“Je suis très attachée à une bonne gestion des deniers publics”, déclare Valérie Glatigny (MR). Pour La Libre, la ministre de l’Enseignement supérieur explique pourquoi il fallait prendre des mesures et commente plusieurs autres changements qui se mettent en place.

On peut dire que le système des habilitations est resserré. Était-ce vraiment nécessaire ?

Il fallait responsabiliser les établissements, oui. La FWB a refinancé le secteur à hauteur de 70 millions d’euros, cette année, et 80 millions sont prévus par an à partir de l’année prochaine. En outre, 6 millions supplémentaires sont alloués par an à l’aide à la réussite. Je veux être certaine que ces budgets serviront réellement à encadrer les étudiants. Qu’ils ne serviront pas à encourager la concurrence entre établissements (NdlR : qui pourraient être tentés d’ouvrir de nouvelles filières dans le seul but d’attirer un maximum d’étudiants pour s’emparer d’une plus grande part de l’enveloppe fermée de financement, calculée en fonction du nombre d’inscrits). Autre objectif du changement : éviter l’entre-soi. On a vu trop de petits deals : je soutiens ton projet si tu soutiens le mien.

Dès lors, qu’est-ce qui change ?

On instaure un système “+1/-1”: pour ouvrir une nouvelle filière, il faudra en fermer une autre. Lors de l’ouverture d’une nouvelle filière, les étudiants qui s’y inscriront les trois premières années ne seront pas pris en compte pour le financement de l’établissement. En outre, il y a un moratoire jusqu’en 2024-2025 : aucune nouvelle habilitation n’interviendra d’ici là. Et puis les autorisations obtenues mais non concrétisées après trois ans seront supprimées à l’avenir. Enfin concernant la fin de l’entre-soi, les acteurs du secteur (réunis dans l’Ares, la coupole des établissements) ne seront plus les seuls juges (le gouvernement suit généralement leur avis). Des acteurs du monde économique et du monde social seront invités à participer au processus.

La non-prise en compte des étudiants inscrits dans une nouvelle filière pour le financement des établissements n’empêchera-t-elle pas d’emblée les acteurs qui ont moins de moyens de lancer de nouveaux diplômes ?

Quand on attend de nouveaux étudiants, il faut avoir les reins solides. Une nouvelle filière doit être pérenne, planifiée sur plusieurs années.

Une évaluation des nouveaux masters en médecine à l’UMons et à l’UNamur est prévue après cinq ans. Mais personne ne sera alors encore diplômé : qu’est-ce qui pourra être évalué alors ?

On aura déjà de premiers éléments concernant le nombre d’étudiants inscrits, par exemple. À terme, il faudra voir si l’ouverture de ces masters aura permis que plus de diplômés s’installent vraiment dans des zones en pénurie, puisque tel était le motif de la création de ces filières.

Et si tel n’était pas le cas, reviendra-t-on en arrière ? Les masters risquent-ils de devoir fermer ?

Il faudra évaluer…

Vous avez évoqué l’Ares (l’Académie de recherche et d’enseignement supérieur, la coupole du secteur) : où en est-on de la présidence, toujours non attribuée?

Le texte voté ce mercredi prévoit justement, aussi, de modifier la procédure de désignation de la présidence. Jusqu’ici, l’avis de l’Ares était contraignant. Les membres du conseil d’administration votaient pour ou contre une candidature et le gouvernement devait suivre leur avis. Désormais, cet avis sera consultatif et c’est le gouvernement qui décidera. Cela évitera des blocages comme on en a connu (NdlR : contre toute attente, la candidature d’Hervé Hasquin, proposée par la ministre, avait été rejetée par le conseil d’administration en décembre 2020). Actuellement, les recteurs et rectrices se succèdent dans le cadre d’une présidence tournante, ce qui peut donner lieu à certains conflits d’intérêts. Le texte voté permet à la réflexion de reprendre. Cela pourrait bouger en septembre.

Dans son Memorandum 2024, la Fédération des étudiants francophones (Fef) demande que l’obligation de réussir tous les crédits de la première année de bachelier soit annulée. Que répondez-vous ?

Qu’il n’est pas souhaitable de revenir en arrière. Avec les anciennes règles, l’absence de cadre pénalisait les étudiants. La tendance à reporter d’année en année la validation de certains cours a fait reculer le taux de réussite. Il y avait trop de souplesse.

Le fait que ces nouvelles règles interviennent aussi vite après la crise sanitaire ne risque-t-il pas de faire beaucoup de dégâts ? La Fef parle de “nettoyage”…

Les consignes sont plus claires et les aides à la réussite ont été augmentées. Il y en a partout. En cas de problème, il faut vraiment s’adresser rapidement à son établissement. Les établissements d’enseignement supérieur doivent d’ailleurs désormais établir un plan stratégique comportant les mesures qu’ils souhaitent entreprendre en faveur de l’aide à la réussite des étudiants. Les premiers plans sont attendus avant la rentrée 2023-2024. Je serai très attentive à ce qu’ils soient respectés.

L’échec est parfois dû à une mauvaise orientation. Vous préparez un test qui pourrait aider les futurs étudiants dans leur choix d’études. En quoi consiste-t-il et quand sera-t-il disponible ?

Il s’agit d’un test en ligne. Celui-ci doit permettre au jeune de mieux se connaître, de tester sa motivation, ses centres d’intérêt, de définir ce qu’il veut faire et de tester ses compétences générales, de voir si elles correspondent à ce qu’on attend de lui dans le supérieur. Ce test n’est pas obligatoire et il n’a rien de contraignant. Quel que soit le résultat, l’élève fera ce qu’il veut. J’ajoute tout un volet d’information avec la présentation de toutes les études possibles, ainsi que des données concernant le marché du travail. On ne fait pas des études seulement pour le développement de soi, mais aussi pour devenir autonome et s’insérer sur le marché. Et contrairement à ce qu’on croit souvent, il n’y a pas que les universités qui ouvrent des portes.

Quelle que soit la qualité de l’orientation, la marche à franchir en passant du secondaire au supérieur reste énorme. Les étudiants qui sortent du secondaire ne sont pas prêts, selon vous ?

À ce propos, j’ai envie d’évoquer la réflexion qui entoure les épreuves externes certificatives. Certains voudraient voir disparaître le CEB (l’épreuve certificative de fin de 6e primaire). Je suis un peu choquée que l’évaluation soit souvent présentée comme une violence. On fonctionne dans un système de vérification de compétences, indispensable pour que les diplômes conservent toute leur valeur. Reporter la première épreuve externe certificative à la 3e secondaire, en fin du tronc commun, n’est pas une bonne chose. Une évaluation peut aussi être émancipatrice. Entourée de rites de passage qui sont très importants. Quant aux échecs, tout le monde en a subi. L’important est qu’ils soient l’occasion, quand l’élève est encore jeune, de lui montrer ce qu’il peut faire pour les surmonter. C’est pourquoi, au lieu de les supprimer, je suis plutôt pour élargir les épreuves externes à d’autres matières que celles qui sont évaluées aujourd’hui.

À la rentrée prochaine, une partie des nouveaux étudiants se lanceront dans la formation initiale des enseignants réformée et allongée de trois à quatre ans. Mais que se passe-t-il pour les étudiants qui sont déjà dans le parcours (en particulier ceux qui resteront inscrits en première, faute d’avoir validé tous leurs cours) ?

Tous ceux qui étaient déjà inscrits cette année pourront être diplômés après leur troisième année de bachelier. Ceux qui s’inscrivent l’année prochaine, eux, iront jusqu’au master.

Dans ses autres secteurs: "Il ne reste qu'un endroit de camp à trouver"

On sait que les mouvements de jeunesse ont eu des difficultés à trouver un endroit de camp pour cet été, la période de camp étant raccourcie par les rythmes scolaires de l’enseignement obligatoire. Où en est-on ?

En février, il manquait 434 endroits. Il n’en reste qu’un à trouver à ce stade, grâce à toute une série d’initiatives qui ont été prises. Mais ce serait bien de sensibiliser les propriétaires de locaux ou de terrains à se mettre en lien avec l’ASBL Atouts-Camps afin d’améliorer encore l’offre, et qu’on ne soit plus confronté au même problème l’année prochaine.

Beaucoup de critiques ont visé le budget attribué au sport, alors qu’on sait que les clubs ont été durement touchés par les crises sanitaire et énergétique. Cela peut s’améliorer ?

D’abord, je précise qu’on a augmenté le budget de 14 % pour le sport en général, et de 24 % pour le sport de haut niveau. Pour aller plus loin, deux idées sont sur la table. D’abord, créer des incitants pour que le privé investisse davantage. Une plateforme sera lancée en septembre à cet effet, pour mettre en lien des entreprises, des PME, et des clubs ou des sportifs. On a dégagé un budget de 300000 euros. Deuxième idée : et si ces aides privées faisaient l’objet d’une réduction d’impôt ? J’ai écrit au ministre des Finances, Vincent Van Peteghem, pour lui proposer le principe d’un tax-shelter pour le sport, à l’image de ce qui se fait pour le cinéma. J’espère que ce sera soutenu.

Les services de l’aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse sont en grève. Y a-t-il des solutions en vue ?

Un premier plan d’actions a été concerté avec les organisations syndicales. Il porte sur le recrutement, la formation, la sécurité, les infrastructures. Le recrutement d’emplois supplémentaires et la création de places sont en négociation. Je ferai des demandes dans ce sens dans le cadre du conclave budgétaire. Par ailleurs, un deuxième train de mesure est en négociation au sein du gouvernement. Mais le secteur de l’aide à la jeunesse ne peut pas tout résoudre tout seul. Les autres niveaux de pouvoir doivent aussi intervenir à leur niveau sur les causes du mal.