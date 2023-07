Le kern, cœur secret de l’État et jouet des présidents de parti : “Les ministres qui ne font pas partie de ce cabinet restreint se sentent frustrés”

Une certaine discrétion entoure les discussions qui y sont tenues. Même si les journalistes ont pris l’habitude de s’informer de ce qui s’y dit, le kern passe largement en dessous des radars démocratiques. Partant de ce constat, les chercheurs du Crisp (Centre de recherche et d’information socio-politiques) ont voulu comprendre les conditions dans lesquelles le kern est devenu le cœur du pouvoir de l’État. Le nouveau numéro du Courrier hebdomadaire du Crisp (n°2560-2561) est consacré à cette question.

Qui retrouve-t-on dans cet organe ? Le kern se compose du Premier ministre et de ses vice-Premiers ministres. Selon la nature des discussions, un “simple” ministre dont les matières sont en jeu peut se joindre à ce comité ministériel restreint. Le conseil des ministres, qui se réunit le vendredi matin et qui rassemble tous les membres du gouvernement, n’assume plus qu’un rôle de chambre d’entérinement des deals politiques négociés en kern.

De plus en plus d’importance

Créé pour la première fois en 1961 au début du gouvernement Lefèvre (PSC/PSB), le kern, qui s’appelait alors “cabinet de la politique générale”, a pris de plus en plus d’importance. Une importance qui découle, selon le Crisp, de la pratique des gouvernements de coalition. “La composition de ces coalitions est devenue très large à la suite de la scission des partis politiques sur une base linguistique puis par l’affaiblissement des grands partis et la fragmentation du spectre politique”, écrivent les auteurs du Courrier hebdomadaire.

Autre facteur qui a poussé le kern au centre du jeu : la particratie belge. Depuis plusieurs décennies, les ministres désignés pour siéger au sein du kern sont choisis par le président du parti. “L’importance du rôle joué par le kern entretient donc, d’une part, la logique d’un pouvoir concentré entre les mains d’un nombre limité de personnes et, d’autre part, l’influence des présidents des partis de la majorité, qui disposent de relais au cœur même de la décision politique.”

L’hyper-kern de De Croo

Cette dynamique est particulièrement visible au sein du gouvernement De Croo. Le kern actuel, pour la première fois, compte plus de la moitié des membres du conseil des ministres (soit 8 membres sur 15). Sachant que le kern se réunit désormais plus souvent que le Conseil des ministres, la question de sa non-existence constitutionnelle se pose d’autant plus.

guillement Les ministres qui ne font pas partie de ce cabinet restreint se sentent frustrés"

Dans ses Mémoires pour mon pays, l’ancien Premier ministre Wilfried Martens dénonçait “les dangers du kern”. L’importance que prennent les vice-Premiers ministres, via leur participation au kern, peut avoir un impact négatif sur l’ensemble du gouvernement. Comme l’écrivait Martens, “les ministres qui ne font pas partie de ce cabinet restreint se sentent frustrés parce qu’ils n’ont pas été associés à des décisions qu’ils doivent loyalement approuver sans en connaître les tenants ni les aboutissants”.