Pharmacien, architecte, assistant social, conducteur de grue, opticien, animateur,… : quels sont les nouveaux métiers en pénurie en Wallonie ?

Le Forem explique l’augmentation du nombre de métiers en tension de recrutement par une évolution de sa méthode d’analyse ainsi que par une augmentation des offres d’emploi qui ont été diffusées par le Forem (476 000, soit 8,2 % de plus qu’en 2021). “Malgré la guerre en Ukraine, et les crises énergétiques et inflationnistes qui en découlèrent, le Forem a continué à recevoir de nombreuses offres d’emploi”, commente l’office wallon de l’emploi.

Travailleurs vieillissants

Le Forem souligne par ailleurs que plusieurs fonctions souffrent de difficultés de recrutement plus structurelles. Parmi ces fonctions, certaines se caractérisent par un grand nombre de leurs travailleurs qui s’apprêtent à partir à la retraite et qui risquent de ne pas être remplacés dans les années à venir. En effet, pour 44 des 158 fonctions de cette liste, au moins 30 % de leurs travailleurs sont âgés de 50 ans et plus. C’est notamment le cas pour les métiers de conducteur de poids lourd, d’infirmier ou de couvreur.

La nouvelle liste du Forem voit disparaître 22 métiers (agent immobilier, conseiller en crédits et responsable de maintenance industrielle, etc.). À l’inverse, 42 nouveaux métiers font leur apparition. En voici la liste.

Les nouveaux métiers en pénurie en Wallonie