Ces dossiers qui ont secoué le mandat de la ministre Glatigny

”Être ministre, c’est assumer une mission qui exige une mobilisation totale des ressources personnelles, explique par communiqué la ministre aux neuf casquettes (l’enseignement supérieur, mais aussi l’enseignement de promotion sociale, la recherche scientifique, les hôpitaux universitaires, l’aide à la jeunesse, les maisons de justice, la jeunesse, les sports et la promotion de Bruxelles). Aujourd’hui, après quatre années de mandat, je quitte mes fonctions pour subir prochainement une intervention médicale. Celle-ci exigera un temps de repos qui est incompatible avec la gestion de mes compétences.”

Elle confie : “Je pars avec un sentiment de sérénité : nous pouvons compter sur un réseau de personnes talentueuses et je sais que la relève sera assurée. Je me tiens à disposition pour faciliter le passage de flambeau. Par ailleurs, plusieurs réformes qui me semblaient nécessaires sont réalisées, ou sont en bonne voie. En dépit de la crise sanitaire et des autres crises qui ont émaillé mon mandat, j’ai fait de mon mieux pour imprimer un message d’excellence, d’égalité des chances et de bonne gestion de l’argent public.”

Après avoir remercié ses équipes et les acteurs des secteurs dont elle avait la tutelle, elle conclut : “Mon engagement libéral reste intact et trouvera, j’en suis sûre, le moyen de s’exprimer dans le futur.”

Quatre années de mandat secouées

Les quatre années de mandat de la ministre Glatigny ont été plutôt secouées. En enseignement supérieur, en particulier.

Dernier rebondissement en date, l’affaire des masters de médecine à l’UMons et à l’UNamur. Pendant plusieurs semaines, le MR (plutôt contre) et le PS (plutôt pour) se sont violemment affrontés sur la question. Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a failli tomber. Finalement, en mars dernier, les autorisations ont été accordées, mais non sans contrepartie. Un projet de décret, voté ce mercredi, encadre désormais de façon plus stricte l’ouverture de nouvelles formations.

Ceci étant, le dossier qui a marqué son action restera sans aucun doute la fin de la saga Inami qui a stressé des générations d’étudiants en médecine. Les textes légaux qui l’entérinent ont été votés à la Chambre pas plus tard que jeudi dernier. Là aussi, la négociation avait été rude. Après de nombreux rebondissements, la ministre et Frank Vandenbroucke, le ministre fédéral de la Santé, sont parvenus à un accord. Après 25 ans d’incertitude, tous les étudiants en cours d’études sont assurés d’obtenir le numéro Inami qui leur permettra d’exercer leur métier. Le premier concours d’entrée francophone aura lieu le 25 août. Et les quotas fixés à l’avenir tiendront compte des besoins réels en soins de santé sur le terrain dans chacune des régions.

Autre sujet de tension: la fusion de l’UCLouvain et Saint-Louis Bruxelles a finalement été actée en février 2022, après des années de tractations pour que ce rapprochement ne lèse pas d’autres acteurs.

Deux grosses réformes et une crise sanitaire

Il faut encore mentionner deux grosses réformes. Celle du décret Paysage concernant les règles de réussite, plus claires et plus strictes. Elles sont appliquées par tous les étudiants entrés en première année en septembre dernier. Et l’ensemble des étudiants devront s’y conformer avant la rentrée 2024-2025.

La formation initiale des enseignants, elle aussi réformée, sera concrétisée à partir de la prochaine rentrée académique (avec des cursus en quatre ans au lieu de trois, organisés en codiplomation entre universités et hautes écoles).

Comment oublier que les quatre années de Valérie Glatigny à la tutelle de l’enseignement supérieur ont aussi été marquées par deux années de crise sanitaire. La fermeture des auditoires, une reprise en présentiel à concurrence de 20 % des étudiants maximums, des examens maintenus sous diverses formes, des questions de tricherie, … Là aussi, les sujets de tension ont été nombreux.

Enfin, outre le refinancement du secteur à hauteur de 70 millions d’euros cette année, 80 millions d’euros sont prévus pour l’année prochaine et la suivante. L’aide à la réussite a aussi bénéficié de 6 millions supplémentaires. Rappelons que, d’ici la rentrée académique, tous les établissements sont tenus de présenter un plan détaillé des actions qu’ils comptent mettre en œuvre à cet effet.

Reste la question des rythmes

La plupart des dossiers sont sur les rails. Reste toutefois une inconnue. L’enseignement supérieur va-t-il changer de calendrier, à l’instar de l’obligatoire ? Aucune décision n’a été prise à ce stade. En mars dernier, le conseil d’administration de l’Ares, la coupole du secteur, a refait le point sur la question. Une proposition devrait intervenir d’ici fin septembre. “Je ne présenterai une réforme à mes collègues du gouvernement que si elle fait l’objet d’un large consensus parmi les acteurs du secteur”, avait déclaré Valérie Glatigny. On verra ce que fera celle ou celui qui lui succédera.