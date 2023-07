"Les caractéristiques du quartier Nord de Bruxelles font qu’il a tendance à être plus criminogène"

Si les politiques et les promoteurs se montrent enthousiastes, il n’en va pas de même pour une partie des futurs occupants de ce bâtiment construit entre 2009 et 2011. Lors d’une présentation du projet, le désormais ancien secrétaire d’État bruxellois à l’Urbanisme Pascal Smet (Vooruit) avait dû rassurer une partie de son assemblée, inquiète de devoir traverser un quartier réputé pour son trafic de drogue et une violence endémique. Preuve du sentiment d’insécurité qui règne, la commune de Saint-Josse-Ten-Noode annonçait ce lundi mettre en place une présence policière 24 heures sur 24 et sept jours sur sept. “Nous prenons nos responsabilités au niveau communal comme nous l’avons toujours fait pour le quartier Nord en attendant le renforcement des mesures au niveau régional et fédéral”, commentait Emir Kir (PS), le bourgmestre tenoodois, parlant d’une situation exceptionnelle dans le quartier. À juste titre ?

Qualité de vie en baisse

”Les caractéristiques du quartier Nord font qu’il a tendance à être plus criminogène, mais c’est une réalité que l’on constate dans d’autres villes”, cadre Laurent Deschrijver, directeur du commissariat 5 installé au bout de la rue de Brabant et de la rue d’Aerschot, au cœur de ce quartier à cheval sur trois communes (Schaerbeek, Saint-Josse-Ten-Noode et Bruxelles-ville). Le policier fait ici référence à la gare du Nord, la plus fréquentée du Royaume, mais aussi à la rue d’Aerschot, seule rue de la capitale où la prostitution en vitrine est autorisée. “Rappelons aussi que la rue de Brabant draine sept millions de visiteurs chaque année. Cela fait qu’il y a une vie assez intense, de jour comme de nuit. Donc oui, je peux comprendre que quelqu’un qui ne fréquente pas habituellement ce quartier soit surpris.”

Mais tout de même, souligne le commissaire, le quartier connaît une hausse de certaines activités criminelles. “On peut très clairement évoquer le trafic et la consommation de stupéfiants. Il s’agit là d’une trame de fond qui a des conséquences sur toute une série d’autres éléments, à commencer par la qualité de vie dans le quartier, notamment à cause des comportements altérés des consommateurs”. Impossible toutefois, expose Laurent Deschrijver, de donner des chiffres précis sur cette problématique. “Je peux dire que le ressenti de nos équipes est qu’il y a bien une augmentation des consommateurs”, confirme le commissaire.

De multiples facettes

Le quartier présente de multiples visages. Il y a d’un côté les immeubles de bureaux, hérités du “plan Manhattan” imaginé dans les années 1950-60. Les promoteurs rêvaient alors de transformer cette partie de Bruxelles en un quartier d’affaires à l’américaine. Mais ce plan n’a jamais totalement abouti. Il y a donc, d’un autre côté, des habitants avec, là aussi, des dynamiques démographiques particulières. “Le quartier présente un indice socio-économique assez défavorable, un taux d’activité qui est plus bas mais aussi un taux de rotation dans l’habitat qui est plus élevé qu’ailleurs. On y retrouve par exemple de nombreux primo-arrivants, ce qui est assez classique pour les quartiers à proximité des gares. Ce quartier en fait davantage un tremplin vers un autre quartier. C’est une réalité qui n’est pas nouvelle. On constate en revanche depuis quelques années la présence de transmigrants et de personnes qui n’ont pas de titres de séjour en Belgique. La difficulté est de déterminer leur trajectoire ; ont-ils déjà eu accès aux services fédéraux ? Il est très difficile de se prononcer là-dessus. Le quartier compte aussi un public de sans-papiers et des personnes qui n’ont pas de résidence fixe”, observe le commissaire.

”Mais finalement, ces différents publics se côtoient peu. On observe des tronçons fort sollicités par les navetteurs à la sortie de la gare. À l’inverse, les vols et les délits sont bien souvent liés à la consommation et au trafic de stupéfiants. Dire que les personnes extérieures au quartier n’y sont jamais confrontées serait mentir, mais dire que le focus est porté là-dessus serait également exagéré”, insiste le commissaire qui a pris ses fonctions en 2020, pointant par ailleurs une autre difficulté. “Il y a peut-être un chiffre noir. Pensons au harcèlement en rue, par exemple, qui est très peu rapporté auprès des services de police. Or cela existe, et nous avons mis en place des “safe places” dans différents commerces, en partenariat avec des associations de terrain”. Une première en Belgique.

Renfort policier

”Si des citoyens se sentent en insécurité dans le quartier et le font savoir, il est du devoir de la police d’y répondre”, insiste le commissaire. L’activité policière est d’ailleurs plus intense dans le quartier. “Depuis le début de l’année, nous avons investi 7600 heures supplémentaires dans le quartier, en plus de la charge normale des équipes. Nous essayons d’être présents le plus possible, mais toujours selon les moyens dont on dispose. Nous ne pouvons pas être partout en permanence. Mais nous ne sommes pas aveugles aux évolutions”.