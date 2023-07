Très forte rotation des emplois en Belgique : “Jamais auparavant nous n’avions observé un marché du travail aussi dynamique”

Dans l’étude qu’il vient de publier, Dynam constate que la dynamique du marché du travail, qui s’était rapidement rétablie après la crise Corona, se poursuit. Les données récoltées à la fin de 2022, comparées à celles d’un an auparavant, montrent que malgré la crise multiple de 2022 (inflation, Ukraine, énergie,…), la forte reprise après la période Corona se maintient. En 2021, on avait assisté à une forte augmentation des créations d’emplois (+31 %) combinée à une baisse des destructions d’emplois (-32 %), ce qui avait conduit à une augmentation nette de 91 000 emplois. En 2022, la création d’emplois se maintient à ce niveau, le plus haut jamais atteint, mais les destructions d’emploi augmentent par contre de 16 % par rapport à l’année précédente. Il en résulte une augmentation nette de 70 000 emplois, soit 30 % de moins que l’année précédente.

À lire aussi

Un signe de confiance

Mais le plus remarquable est la dynamique sans précédent des employés sur le marché du travail belge. Le taux des entrées (c’est-à-dire le nombre de personnes entrant dans une entreprise pour 100 emplois) atteint 19,4 % fin 2022 (contre 18,4 % un an avant). Le taux des sorties atteint, lui, 17,7 % (contre 16,1 % un an avant). Il en résulte un taux de “churning” – ou taux de rotation des emplois, c’est-à-dire la somme des mouvements d’entrée et de sortie au sein de l’offre d’emploi existante pour 100 emplois – de 26,9 % (contre 24,8 % un an avant). “Jamais auparavant nous n’avions observé un marché du travail aussi dynamique depuis le début de la série chronologique Dynam” en 2014, notent les auteurs de l’analyse.

Ce dynamisme constitue un signe de confiance dans l’économie. Le taux de rotation mesure en effet la confiance que les employeurs et les travailleurs placent dans de nouveaux engagements et la prédisposition des travailleurs à quitter leur emploi actuel. “Ces chiffres montrent que malgré la légère baisse de la création nette d’emplois, la dynamique du marché du travail continue d’augmenter”, souligne Dynam. L’étude montre que la plupart des secteurs suivent cette tendance globale.

Hausse des flexi-jobs et des temps pleins

Quant aux types d’emplois concernés, les données compilées montrent que le nombre de flexi-jobs (forme d’emploi permettant à un travailleur d’exercer un emploi complémentaire à des conditions avantageuses, par exemple dans le commerce) augmente fortement au fil du temps. Relativement parlant, l’importance des emplois flexibles dans le nombre des entrées sur le marché du travail augmente aussi systématiquement. Cette évolution se fait principalement au détriment des emplois à temps partiel et des autres formes particulières de travail. La part des emplois à temps plein dans les entrées augmente quant à elle systématiquement depuis des années, atteignant 56,1 % fin 2022, là où elle n’était que de 52,3 % fin 2014.