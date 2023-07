Les "Boeren" du Club contre les "profiteurs" du Cercle, une rivalité vieille de 134 ans

Dans la bonne ville de Bruges, cette séparation sociologique a donné naissance à deux clubs concurrents : le Football Club et le Cercle. Une séparation qui garde des stigmates 130 ans plus tard. Le Cercle reste associé au pilier chrétien. "Lors de la démission de Joachim Coens (en 2022), alors président du CD&V, le quotidien De Standaard a réalisé un sondage sur les électeurs du parti, raconte Pascal Delwit, politologue à l'ULB et auteur d'un article scientifique sur les origines du football belge. La photo qui accompagnait l'article montrait des supporters du Cercle. Autre anecdote célèbre : Jean-Luc Dehaene (ancien Premier ministre belge CVP, NdlR) s'est fait engueuler dans les années 1970 par son parti, parce qu'il soutenait le FC Bruges, alors que les catholiques de Bruges devaient, en théorie, soutenir le Cercle."

Quant au Club de Bruges, il garde plutôt une connotation libérale et laïque. Même si, comme le souligne le professeur Vanysacker, historien à la KULeuven et auteur de plusieurs livres sur l'histoire du sport, "il ne souhaite pas s'identifier politiquement" et "la sociologie de ses supporters est en réalité très diverse".

L’anglophilie se développe à Bruges

La rivalité remonte à la fin du XIXe siècle. De nouveaux sports envahissent alors le continent en provenance d’Angleterre, comme le tennis, le cricket, mais aussi le football. Ces sports, véritables marqueurs sociaux de la haute société britannique, séduisent les élites belges.

La perle de Flandre occidentale est une ville internationale. Une petite colonie anglaise s’y est installée, attirée par l’industrie textile. La présence de cette communauté donne naissance à une anglophilie prononcée au sein de la population locale, qui favorise la création d’établissements d’enseignement selon le mode anglais.

Dès 1860, les frères xavériens brugeois importent la pratique de plusieurs sports, dont le football, dans plusieurs sections de l’institut Saint-François-Xavier, qui accueille des élèves anglais ou allemands.

"À cette époque, on assiste à l'arrivée du muscular christianity (soit un "christianisme musclé"), issu de l'Église anglicane et protestante qui valorise les vertus morales et viriles de la pratique du sport, contextualise le Pr Vanysacker. De nombreuses congrégations catholiques avaient des maisons en Angleterre, comme les frères xavériens. Les frères connaissaient le foot depuis longtemps et organisaient le soir des jeux de sport. Pendant ce temps, à l'Athénée royal de Bruges, on jouait au foot deux fois par semaine."

Des matchs ont lieu entre élèves de l'Athénée, mais aussi contre d'anciens élèves de l'Institut. "Jouer contre des élèves qui fréquentaient encore l'Institut est alors cependant impensable. On se trouvait en pleine querelle scolaire", reprend Dries Vanysacker.

"Le FC Bruges, c’était tout sauf catholique"

Plusieurs joueurs issus de plusieurs écoles de la ville, dont certains des frères, s'associèrent alors pour créer le Football Club brugeois dans le giron du club d'aviron local. "Le FC Bruges, lors de sa création, c'était en fait tout sauf catholique, souligne Dries Vanysacker. Le club était socialiste, libéral, et avait des liens avec la franc-maçonnerie."

C’est aux membres du club d’aviron que le FC Bruges doit la couleur du maillot de ses joueurs. À l’origine bleu foncé et bleu clair, les rayures deviendront bleues et noires car la manufacture anglaise fournissant les vareuses ne disposait pas des tons demandés.

Le Club Brugeois, qui obtiendra plus tard le matricule 3, est aujourd’hui le second club le plus ancien du pays parmi les équipes existantes, le Daring Club de Bruxelles ayant mis la clé sous le paillasson.

Huit ans plus tard, en 1899, les associations des anciens élèves des frères xaviériens formalisent à leur tour la création d’un club multisport. C’est ainsi que naît le Cercle sportif brugeois, dont les couleurs (le noir et le vert) sont liées au catholicisme. On retrouve le vert dans le sigle des mutualités chrétiennes encore aujourd’hui. Le Cercle est clairement lié au mouvement catholique, mais aussi à l’aristocratie et aux élites francophones.

"Le sport était totalement francophone"

La division est claire. Les élèves de l’Athénée s’affilient automatiquement au Club, ceux de Saint-François-Xavier, au Cercle. La rivalité peut croître.

Sur fond, déjà, de querelle linguistique ?

"Il ne faut pas mettre sur la situation de l'époque les lunettes d'aujourd'hui. Les noms du Football Club brugeois et du Cercle sportif brugeois étaient tous deux uniquement en français jusqu'en 1973. C'est le Taal Aktie Komitee qui a demandé la flamandisation de ces noms, assure le Pr Vanysacker. Il y a aussi eu, dès les débuts, le Rapid Foot Club, un club flamingant, qui s'est affilié au Cercle. Il faut comprendre qu'à l'époque, toute l'élite de Bruges était totalement francophone. Puis, à partir ders années 1930, il y a eu des réactions de gens de la bourgeoisie disant qu'il fallait parler le néerlandais."

"Au début du XXe siècle, prolonge Pascal Delwit, le Football Club devient le premier club populaire du pays. De plus en plus d'ouvriers intègrent les bancs du stade. À l'époque, c'est péjoratif. Dans le peu d'archives qu'on a de l'époque, les supporters du Club sont dépeints comme les plus problématiques. Certains articles les qualifient de 'racaille', car ils bousculent les autres joueurs, envahissent le terrain. Il y a plusieurs incidents, dont une face à l'Union Saint-Gilloise, qui est l'autre club jugé trop populaire."

"Les supporters fiers de ce surnom"

Rapidement, les surnoms fleurissent. Après une rencontre compliquée contre le rival anversois en 1908, les supporters de l'Antwerp surnomment ceux du Club les boeren (les "paysans"). "Le surnom est resté, souligne Dries Vanysacker, lui-même supporter du FC Bruges. Aujourd'hui, les supporters de Bruges en sont fiers. Ils ont donné également un surnom aux supporters du Cercle : les trutten (les 'chiennes'). C'est typique de leur rivalité et cela continue encore."

"Il y a des chants où on appelle les partisans du Cercle les 'profiteurs' (NdlR : en français dans le texte), car nous payons la quasi-totalité de la location de notre stade commun", le stade Jan Breydel, ajoute Cyril Noël, président de la Wallonie Bruges Army, un supporter qui vit à Ciney, en province de Namur, et qui suit le club depuis les années 1990.

La rivalité subsiste encore aujourd’hui. Un joueur du Cercle, par exemple, ne signe jamais son contrat à l’encre bleue, couleur du rival. Cela tient sans doute en partie au fait que la provenance des supporters est un peu différente. Alors que presque tous les supporters du Cercle habitent Bruges, le Club attire un grand nombre de personnes provenant hors de la ville, dans toute la Flandre, et tout le pays.

Mais cette rivalité n’atteint plus le degré d’animosité qui caractérise les relations actuelles entre les fans du FC Bruges et ceux d’Anderlecht.

"Attention, chez les jeunes, avec les groupes d'ambiance qui forment le noyau dur du Club, il y a encore une forte rivalité avec le Cercle, explique Cyril Noël. Quand on joue au Cercle (NdlR : toujours dans le stade Jan Breydel), il y a des tensions, avec parfois des bagarres. Mais à côté de cela, il est arrivé qu'on aille boire un verre dans un café de Sint-Michiels (quartier du stade) avec des supporters du Cercle. Sans aucun problème. Les derbys, c'est une atmosphère très chouette. Les groupes d'animation du Club organisent une parade pour se rendre au stade. En tribune, il y a un tifo et des craquages de fumigène."

D’abord dans l’ombre du Cercle, puis en dominateur

Car les deux équipes ont connu des trajectoires inverses. Le Cercle a fait figure, durant de nombreuses années, de premier club de la ville, remportant le premier titre en 1911, puis en 1927 et 1930. Même si le Football Club brugeois remporte son premier championnat en 1920, il vit d'abord dans l'ombre de son voisin. Il devra attendre 53 ans pour être de nouveau sacré. Commence alors la période de gloire des Blauw en Zwart. Sous l'égide de l'entraîneur autrichien Ernst Happel, il atteint même en 1978 la finale de la Coupe des champions. Aucun autre club belge n'a jamais réédité l'exploit.

Pour les kackers (les cathos, surnom péjoratif) du Cercle, recevoir le Club fait figure de match de l'année. Pour les Blauw en Zwart, le derby est vu ironiquement comme un match supplémentaire à disputer à domicile…

Car les deux clubs partagent le même stade, le vieux Jan Breydel Stadion, qui appartient à la Ville de Bruges. La rivalité aurait d'ailleurs pu s'éteindre en raison de difficultés financières que rencontrent les deux clubs au mitan des années 1970. Des rumeurs de fusion se font jour. Le bourgmestre Michel Van Maele (CVP) sauve alors la mise en logeant les deux rivaux dans la même enceinte. La colocation pourrait bien prendre fin, un jour. "Le projet est de faire un stade plus grand, juste à côté du Breydel, qui devient très vétuste, et serait détruit. Mais cela bloque, car il faut que le Cercle ait son propre stade. Le Cercle est un peu un boulet pour nous…", souffle Cyril Noël.

Même sans partager la même enceinte, la rivalité persistera.