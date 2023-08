Pour rappel, le gouvernement fédéral distribue, chaque année, des subsides aux zones locales des polices de Wallonie, de Bruxelles et de Flandre. L’actuel modèle de calcul tient compte entre autres de la présence de prisons et d’écoles, du nombre d’habitants et de la superficie.

Mais l’opposition (surtout la N-VA) dénonce des distorsions dans les calculs entre régions.

La Flandre a ainsi reçu 607 millions d’euros en 2022 (soit environ 90,7 euros par habitant), alors que la Wallonie a reçu 448,7 millions d’euros (soit 122,64 euros par habitant). Bruxelles a pu compter sur 171,8 millions d’euros, soit 141,1 euros par habitant. Autrement dit, moins de la moitié du 1,2 milliard d’euros que les zones de police locales ont reçu l’année dernière a été versée à la Flandre - qui représente pourtant 60 % de la population belge.

Un modèle dépassé

Annelies Verlinden souhaite donc revoir ce modèle de calcul en vue de le rendre plus équitable. Comment ? Aucun élément n’a été évoqué. Dans tous les cas, l’idée ne semble pas plaire aux syndicats. L’ACV (le pendant flamand de la CSC) a déjà réagi, invitant la ministre de l’Intérieur à s’interroger sur l’avenir de la police, avant de repenser le modèle de financement.

Joery Dehaes, représentant de la CSC police dans le nord du pays, a déclaré que "le modèle est né de la fusion de la gendarmerie de l'époque avec la police locale".

Selon le syndicat, l'élaboration d'un nouveau modèle de financement est importante, mais un exercice plus fondamental doit le précéder. "La question devrait d'abord être de savoir quel type de police nous voulons. Que voulons-nous au niveau local, que voulons-nous au niveau fédéral, et quel sera le rôle des services de sécurité privés ?" interroge M. Dehaes, soulignant que la réalité sur le terrain a beaucoup changé au cours de ces 20 années.