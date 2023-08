Député CD&V de 2010 à 2013, ancien recteur de la KU Leuven, la vénérable université flamande, professeur de droit canon à Louvain et Strasbourg où il enseigne périodiquement, Rik Torfs est une figure médiatique incontournable en Flandre et aux Pays-Bas. Ni les micros ni les caméras ne l’effraient. Au contraire, ces sorties médiatiques l’amusent. Très actif sur Twitter également, le Campinois, né à Tunhout en 1956, se passionne pour tout ce qui est dans l’air du temps. Il aime décrire et décoder les dernières évolutions sociétales. Son expertise couvre une gamme assez étendue de domaines. .

Gouailleur, Rik Torfs aime impressionner et prendre les gens à contre-pied. Pour arriver à ses fins, il n’hésite pas à casser les codes de ce qui est “politiquement correct.” Il y a quelques semaines, l’ancien recteur de Leuven apparaissait dans une publicité sur les moules à la télévision flamande VTM. “Je l’ai fait pour l’art”, rétorqua le canoniste. Il aime le débat et refuse rarement la confrontation. Rik Torfs est ainsi un des rares intellectuels flamands à avoir osé aborder de manière critique les discussions scientifiques menées au sein du groupe d’experts chargé de guider le monde politique dans la gestion de la crise sanitaire. Selon lui, cette crise aurait même été mieux gérée en Belgique francophone qu’au nord du pays où l’on a donné trop souvent la parole au virologue Marc Van Ranst.

Lorsqu’en 2017, il n’a pas été réélu recteur de la KU Leuven, il a immédiatement tourné la page. Il s’est mis à écrire des chroniques pour un journal flamand, a écrit un roman et a réalisé un téléfilm sur le Vatican qui sortira début 2024. Tout en continuant à enseigner à Leuven mais aussi dans des universités à l’étranger.

Dans le Brabant wallon

Très connu en Flandre, Rik Torfs habite pourtant la Wallonie. À Chaumont-Gistoux. “J’aime le Brabant wallon autant que ma Campine natale. J’ai encore des attaches en Flandre puisque je suis toujours propriétaire de la maison ancestrale à Heist-op-den-Berg”, souligne l’ancien homme politique flamand qui reconnaît qu’une grande partie de sa vie sociale aujourd’hui se déroule encore en Flandre. En sortant de sa maison dans le Brabant wallon située sur une colline, il chausse ses chaussures de marche, descend vers le village avant de remonter à travers des petits sentiers bucoliques. À travers champs, il suit des chemins au petit bonheur la chance. Il lui arrive régulièrement de s’extasier devant la “majestueuse beauté des lieux” dont il témoigne volontiers sur Twitter. “En Flandre, c’est la cohue. On se bouscule sur les autoroutes pour vélos. En Wallonie au moins, on a de l’espace.”

Fier de sa Campine d’origine

L’ancien recteur de Leuven parle couramment le français. Dans son fief de Chaumont-Gistoux, il s’adresse en français aux fermiers et à ses voisins. Il apprécie leur gentillesse. Les gens se disent bonjour. “Ici, quand on croise quelqu’un dans la rue et qu’il ne vous dit pas bonjour, il y a fort à parier que c’est un Flamand, plaisante-t-il. Je parle en français aux animaux aussi. Ils répondent rarement. Je connais le prénom de tous les chiens dans les environs. On finit toujours par adresser la parole à leur maître avec qui j’ai de bons contacts d’ailleurs. C’est très convivial. Je me sens bien ici. La mentalité des gens me plaît.”

De toute évidence, Rik Torfs aime la chaleur des contacts sociaux de ce côté-ci de la frontière linguistique. ” Je connais évidemment mieux le Brabant wallon, Namur et ses environs que Charleroi ou Liège où je me rends peu. Mais, en tout cas, depuis que j’habite dans le Brabant wallon, je n’ai jamais eu l’impression d’être considéré comme un intrus ou un étranger. Au contraire, j’ai toujours été bien accueilli ici. Les gens sont ouverts et chaleureux. C’est vrai, les Flamands dans leurs campagnes sont plus taciturnes, rustres parfois, que les habitants dans les grandes villes qui sont plus extravertis. Les Anversois en sont l’archétype : ils parlent même quand ils n’ont rien à dire.” (Rires)

Et de prolonger : “Si je me sens Belge avant d’être Flamand ? Je ne suis pas nationaliste, ni Belge ni Flamand. Disons plutôt que je suis un nationaliste originaire de Campine. J’ai l’esprit un peu rude et rural. Personne ne m’en voudra pour cela. C’est juste une coïncidence que je suis né à Heist-op-den-Berg”, assure Rik Torfs.

La Belgique, professe-t-il, est un pays où l’on peut s’enrichir de ses mutuelles différences, Deux cultures cela signifie pour lui de multiples atouts, des opportunités parfois inattendues, des perspectives sous-estimées aussi.

L’aide apportée par la population flamande aux Wallons sinistrés lors des inondations de 2020 est un bel exemple de solidarité entre nos communautés. Des particuliers ont spontanément porté secours et l’entraide s’est organisée sur le terrain. Ces bénévoles, venus de toutes les provinces flamandes, étaient actifs sur le terrain longtemps après les intempéries. “La majorité des Flamands aime se rendre en Wallonie et les Wallons en Flandre. Les responsables politiques qui veulent nous faire croire le contraire ont tout faux. C’est dans l’ADN flamand : agir vite et bien en temps de crise. Se retrousser les manches et mettre la main à la pâte. Sans grands discours. Just do it. Ne pas sombrer dans le désespoir, au contraire, y croire. En Flandre, on parle très peu de nos normes et valeurs. D’ailleurs, je ne sais toujours pas ce que signifient ces termes.”

Qu’attendent les Wallons pour agir ?

L’ancien sénateur CD&V estime néanmoins que la Wallonie doit comprendre que la Flandre n’a aucune envie de s’appauvrir en continuant à financer une région déficitaire et trop peu dynamique. Pendant la pandémie, beaucoup de Belges ont redécouvert de beaux pans de nature de l’autre côté de la frontière linguistique. “J’ai été frappé par le fait que des Flamands ou des Néerlandais résidant en Wallonie ont vanté les mérites de leur région d’adoption en proposant des Bed&breakfast, par exemple. Grâce à eux, leurs compatriotes flamands ou francophones ont redécouvert de jolis coins insoupçonnés. Mais davantage de Wallons auraient pu prendre ces initiatives aussi… et agir. Prenons un autre exemple : la reconversion des anciens charbonnages en région wallonne ou alors l’ancien site Caterpillar. Pourquoi ne pas avoir implanté sur ces anciens terrains des PME novatrices dans tel ou tel créneau d’avenir ?”

L’enseignement en immersion a la cote aujourd’hui en Belgique francophone. “C’est bien mais c’est insuffisant, poursuit-il. Une fois rentrés chez eux, ils baignent à nouveau dans un monde exclusivement francophone. Ces jeunes ne parlent pas néerlandais chez eux, ne regardent jamais des émissions en néerlandais à la télé… Il faut faire davantage d’efforts. Mais le monde se globalise et l’anglais, langue des affaires, a pris le dessus depuis longtemps.”

Ne pas mépriser

Il est capital de discuter et d’encourager les bonnes relations dans les domaines culturels ou économiques sans mépris mutuel, assure Rik Torfs. Faut-il reconsidérer la solidarité financière entre Flamands et Wallons ? “Il y a des limites. Aider c’est bien, mais pas à n’importe quel prix. Il faut responsabiliser tous les acteurs, cela tombe sous le sens”, observe-t-il.

Le déclin wallon ? “Je suis modérément optimiste pour la Wallonie. Les choses évoluent lentement. Il y a une volonté de certains partis d’aller de l’avant. Je suis partisan d’un débat ouvert à tous, sans exclure aucun parti. À mon sens, même l’extrême-droite doit avoir l’occasion de défendre ses idées. Je suis opposé au cordon médiatique qui, en Flandre n’existe déjà plus depuis longtemps. Il faut juger chacun sur ses actes. Définir de grands principes n’est pas toujours la bonne méthode à suivre. Une approche personnaliste à mon sens, s’impose ici.”

Les élections de 2024 ? “Il faudra bien un gouvernement d’union nationale sans exclure, je pense, la N-VA ni le PS. Oui, je crois que le CD&V est au bord de l’implosion et qu’il faudra repartir sur des bases plus solides. Qui veut encore s’engager en politique aujourd’hui ? Si rien ne change, le Vlaams Belang deviendra de plus en plus puissant. Il faut d’urgence stopper le statu quo auquel nous sommes confrontés aujourd’hui.”

Série - Ces flamands qui habitent en Wallonie

Ils ou elles sont flamands et le néerlandais comme langue maternelle. Mais, pour une raison ou une autre, ils sont venus vivre en Wallonie.

(1/6) Rik Torfs, professeur de droit canon et ancien élu CD&V, habite Chaumont-Gistoux. Il loue la chaleur de l’accueil qui lui est réservé. Mais estime que la Wallonie devrait davantage se bouger.