“On a beau trouver neuf Wallons qui travaillent assidûment, un seul fainéant suffira pour confirmer le préjugé. C'est toxique”

Elisabeth Leijnse enseigne les littératures et cultures de Flandre et des Pays-Bas à des étudiants francophones qui préparent un bachelier en Langues et lettres germaniques à l’UNamur. Née en 1961 à Alost d’un père néerlandais et d’une mère flamande, elle habite depuis trente ans à Dave, un joli village au bord de la Meuse situé à sept kilomètres de Namur. Sinologue de formation, son compagnon Daan est originaire des Pays-Bas et écrit pour Amnesty International. Ses enfants jumeaux (fille et garçon), aujourd’hui âgés de 25 ans, sont tous deux bons bilingues scolarisés en français. “Mes enfants ont de la chance de maîtriser aussi bien le français que le néerlandais”, se réjouit-elle.

La Flandre ? Je n’y retournerai pas…

Elisabeth Leijnse maîtrise parfaitement le français, langue qu’elle parle avec ses amis wallons et ses collègues à Namur. Quelle est la langue véhiculaire à la maison ? “Nous passons du français au néerlandais en moins de temps qu’il ne faut pour le dire, s’amuse Elisabeth Leijnse. C’est une situation linguistique qui n’a rien d’exceptionnel. C’est ainsi dans toute famille d’immigrés. Sauf que chez nous, la langue parlée à la maison est aussi la deuxième langue nationale, ce qui est bien utile pour les enfants. ” La professeure se sent comme un poisson dans l’eau en Wallonie. “Non, je n’ai pas le mal du pays. Je ne regrette pas du tout ma Flandre natale. Et je n’ai pas l’intention d’y retourner un jour”, lance-t-elle.

Elisabeth Leijnse est venue habiter en Wallonie parce que, précise-t-elle, “la nature environnante est magnifique". "J’aime les grands espaces, il y en a plus ici qu’en Flandre et le paysage est varié. La Meuse, la Sambre, l’Ourthe, la Semois… Ce sont des rivières superbes, je suis sous le charme de ces cours d’eau uniques en leur genre, ” raconte la professeure.

Après ses études secondaires, Elisabeth Leijnse quitte la Flandre et s’inscrit aux facultés Notre-Dame de la Paix à Namur. “J’ai un parcours d’enfant rebelle. À 17 ans, je n’avais qu’une seule envie, c’est de vivre en kot. Habitant Alost, je pouvais faire les études que je voulais à Bruxelles ou à Gand, mais j'aurais fais quotidiennement la navette, comme mes frères et ma sœur l’avaient fait", expose-t-elle. A Namur, cela n'aurait pas été possible. "Quand je me suis inscrite à l’université, se souvient Elisabeth Leijnse, je n’avais jamais mis le pied en Wallonie et je parlais très mal le français.” Mais au bout de quelques mois, l’étudiante change d’orientation : pourquoi ne pas étudier l’anglais en même temps que le français ? Après ses candidatures en langues germaniques à Namur, et une candidature de philosophie à l’université d’Anvers, Elisabeth Leijnse se rend compte que la Wallonie lui manque. Elle décide alors de poursuivre ses études de philologie germanique à l’université de Liège où elle obtient sa licence. Elle y défend son doctorat avant de décrocher un poste de chargée de cours à… l’UNamur.

”Mieux vaut rire des préjugés”

Les Flamands jugent parfois les Wallons en les décrivant comme des fainéants. “Je n’aime pas les préjugés. Les petites mythologies flamandes ou wallonnes existent, mais mieux vaut en rire. D’ailleurs, toutes les bonnes blagues sur les Wallons m’ont été racontées par des Wallons. L’autodérision est une chose que j’aime bien chez eux." Et d'en glisser une: “Connaissez-vous la différence entre Wallon et un Flamand ? Le Flamand a un plan. Le Wallon tire son plan. ”

Elisabeth Leijnse assure que ses étudiants ne sont pas fainéants pour un sou. “Je dirais même qu’ils travaillent davantage que les étudiants aux Pays-Bas ou en Angleterre. Mais les préjugés sont tenaces. Comme les théories de complot : on trouve toujours la confirmation de ce qu’on sait déjà. On a beau trouver neuf Wallons qui travaillent assidûment. Un seul fainéant suffira pour confirmer le préjugé. C’est toxique. On tombe alors dans le cercle vicieux du vérificationnisme”, professe Elisabeth Leijnse.

La professeure poursuit sur sa lancée : “La perception, l’image d’une communauté par rapport à une autre, joue un rôle crucial dans l’apprentissage des langues étrangères. Ma collègue Laurence Mettewie de l’UNamur fait des recherches sur ce point. Avec son équipe, elle aborde les facettes motivationnelles et affectives de l’apprentissage linguistique. Beaucoup en Wallonie privilégient l’anglais à l’école. Si des jeunes Wallons apprennent le néerlandais, c’est parce qu’ils savent que la maîtrise du néerlandais est un puissant levier pour décrocher un emploi. Le problème, c’est que la langue néerlandaise pâtit d’une mauvaise image et suscite souvent un sentiment négatif, ce qui freine son apprentissage. Moi, en tant que professeure de littérature, je n’ai aucun problème à déconstruire l’image négative de l’autre communauté. La lecture de romans, les excursions à Gand, à Anvers, les rencontres avec des étudiants… Chaque année, une partie de nos diplômés font leur master en Flandre. ”

De l’autre côté de la frontière linguistique, la perception n’est pas bien différente. Les élèves flamands ne sont plus vraiment convaincus de l’utilité d’apprendre le français à l’école. “Malgré l’attrait de la France pour y passer leurs vacances, la connaissance du français en Flandre est en chute libre. Il faut dire aussi que la connaissance du néerlandais en Wallonie ne s’améliore pas non plus chez les élèves qui ont choisi le néerlandais comme deuxième langue”, résume Elisabeth Leijnse.

Et de poursuivre: ”La plupart de mes étudiants en langues germaniques à l’UNamur ont choisi cette filière parce qu’ils y ont été poussés par un professeur enthousiaste ou parce qu’ils ont accompli leurs études dans l’enseignement en immersion. Je constate aussi que les jeunes migrants de la deuxième génération obtiennent d’excellents scores en néerlandais. Ils savent que la maîtrise de cette langue leur permettra de trouver plus rapidement du travail en Belgique. Surtout, ils n’ont pas reçu de message négatif par rapport au “flamand” par leur entourage,” précise-t-elle.

Elisabeth Leijnse rappelle qu’elle a toujours été bien accueillie en Wallonie. “Souvent les Wallons s’excusent de ne pas s’exprimer correctement en néerlandais lorsqu’ils se rendent compte que je suis Flamande. Ils estiment, à tort, qu’il est plus difficile pour des francophones d’apprendre une langue étrangère que pour les Flamands. Cela aussi est un frein à l’apprentissage. Il est vrai que les Flamands ont l’avantage d’un contact plus régulier avec les langues étrangères que les francophones : pratiquement aucun film, aucune série, aucun journal télévisé n’est doublé au nord du pays, mais bien sous-titré. Cela renforce peut-être l’image du Flamand polyglotte, ce qui est un atout évident pour l’économie flamande”, observe Elisabeth Leijnse.

L’écotourisme en Wallonie

Rédigée fin 2022, que lui inspire la note d’orientation plaidant pour un apprentissage obligatoire du néerlandais dans l’enseignement francophone à partir de la 3e primaire dès l’année scolaire 2027-2028 ? “C’est une bonne chose évidemment”, confirme Elisabeth Leijnse qui s’interroge néanmoins sur l’implémentation de la mesure vu le manque d’enseignants. Notre interlocutrice estime qu’il faudrait surtout booster l’image du néerlandais. Le travail socio-affectif est même plus important que le travail linguistique.

”Que savons-nous en Wallonie de ce qui se passe en Flandre et vice-versa ?, s’interroge la germaniste. Les Wallons savent-ils qui est Sanda Dia, ce jeune étudiant noir de Louvain décédé lors d’un baptême dans un cercle d’étudiants élitiste après avoir subi les pires humiliations ? L’affaire a dominé les médias flamands pendant des mois. Les Belges francophones connaissent-ils nos plus grands auteurs flamands ? Stefan Hertmans, Jeroen Olyslaegers, Lize Spit, David Van Reybrouck sont pourtant publiés en d’excellentes traductions françaises. Pour la première fois dans l’histoire de notre pays, les universités de Gand et de Namur ont donné cette année un cycle de cours commun sur la littérature belge grâce aux professeurs Caroline De Mulder (UNamur) et Yves T’Sjoen (UGent).”

Elisabeth Leijnse estime que la Wallonie ne connaît pas assez son potentiel en matière d’écotourisme. “La crise climatique nous force à réfléchir autrement. Le nombre de bornes électriques pour recharger nos véhicules doit augmenter : 12 % des bornes belges se trouvent en région wallonne, c’est trop peu. À l’instar des Pays-Bas et de la Flandre, la Wallonie devrait investir bien davantage dans l’aménagement de pistes cyclables. À la lumière de la crise climatique, les querelles communautaires ne sont que des disputes dans la cour de récréation. Nous partageons le même problème, Wallons et Flamands.”