”De l’autre côté de la colline”. C’est là-bas que Peter Vandenbempt, journaliste sportif spécialisé en football à la VRT situe son village d’origine. Entre Bierbeek, où habitaient ses parents et Beauvechain, où il réside maintenant, il y a sept kilomètres. Il y a cette colline, recouverte de champs et de quelques bosquets. Il y a aussi une frontière linguistique qu’il a choisi de traverser au moment de s’installer avec sa femme. Quelques pointillés sur une carte ou sur une application de navigation. Rien qui permette de l’identifier sur le terrain. De chaque côté, le paysage est identique, les mêmes sillons de terre mouillés par la pluie. Il en est souvent ainsi des limites que la nature n’avait pas elle-même tracées.

”Quand j’étais plus jeune, bien que nous habitions seulement à quelques kilomètres, je ne venais jamais à Beauvechain. Au carrefour un peu plus haut, on ne tournait jamais vers la Wallonie. Mon père par contre me racontait que lui, lorsqu’il était plus jeune, il venait dans les cafés ici, il jouait au foot du côté de Beauvechain”, se souvient Peter Vandenbempt dans un français mâtiné d’un léger accent flamand, installé dans son salon dont la vue donne sur les champs qui oscillent entre Flandre et Wallonie. “J’ai un peu étudié le français à l’école primaire, comme tous les Flamands, mais c’est surtout grâce à mon métier que j’ai le plus appris. Je lis deux journaux francophones tous les jours et je regarde les émissions en français. Je suis aussi beaucoup en voyage pour suivre la Ligue des champions et il y a toujours des collègues francophones qui ne parlent pas spécialement le néerlandais”, sourit-il.

Fort de ce double bagage linguistique, et en tant que journaliste à l’expertise reconnue, Peter Vandenbempt intervient aussi sur les plateaux francophones. Mais ce bilinguisme ne s’est certainement pas fait au détriment de sa langue maternelle. La preuve, il a reçu en 2016 le prix “Jan Wauters”, attribué aux personnalités médiatiques qui font un usage remarquable et virtuose de la langue néerlandaise.

Une fois montré du doigt

Pourquoi donc être venu de ce côté de la frontière linguistique, si la campagne y est la même que par-delà la colline, et que l’homme n’avait pas un appétit particulier pour la culture francophone ? “Ce n’est pas très romantique comme histoire parce que c’était une question de prix. Nous étions aux débuts des années 90 et, avec ma femme, nous cherchions à acheter un bien”. Le coût des terrains était alors moins élevé qu’en Flandre, et le jeune couple est tombé sur ce terrain un peu par hasard, en rentrant d’avoir été visité des biens dans la région de Grez-Doiceau.

Lorsqu’ils ont emménagé il y a 25 ans – “le lendemain de l’élimination de la Belgique de la Coupe du monde par la Corée du Sud” -, le jeune couple était parmi les premiers Flamands à s’installer dans ce coin du sud du pays. “Nous avons toujours été bien accueillis et les gens sont particulièrement sympathiques. C’est d’ailleurs la première chose qui m’a frappé en Wallonie. Les francophones se disent bonjour dans la rue, du moins dans les villages. Quand je me promène ici et que je croise quelqu’un, même s’il ne me connaît pas, il me dira bonjour. Ce n’était pas le cas en Flandre. Le seul moment où je me suis senti montré du doigt en tant que Flamands, c’est quand le bourgmestre d’alors, Marc Deconinck, avait dit dans une émission sur les Flamands qui venaient habiter en Wallonie que les Flamands riches ne s’intégraient pas dans la communauté. C’était totalement faux, évidemment”.

Plutôt wallon

Le journaliste veut aller à rebours des clichés. Lui-même d’ailleurs dément le poncif qui veut que tous les Flamands soient fanatiques de vélo. Lui, passionné de sport, a plutôt été contraint de passer au cyclisme, rattrapé par un mal de dos. “Je ne suis pas un fanatique de vélo, je ne regarde pas les courses à la télévision”, assure-t-il.

Au-delà de ce détail, ce visage bien connu de la chaîne publique flamande aime provoquer en se revendiquant wallon. “Quand il y a des discussions, je dis que je suis wallon. Peut-être un peu pour rigoler, certes, mais oui. À l’époque de l’émission “Bye-bye Belgium” (un journal télévisé parodique de la RTBF qui annonçait l’indépendance de la Flandre et la fin de la Belgique- NdlR), on me demandait ce que je ferais en cas de séparation. Mais si on ne me chasse pas de ma maison, je reste ici à Beauvechain. Je ne vois pas de raisons de retourner en Flandre. On s’est toujours senti très bien ici”.

Tant dans sa vie privée que professionnelle, Peter Vandenbempt a pu constater le clivage qui existe cependant entre francophones et Flamands. “J’ai toujours dit que nous vivions dans deux pays différents. On ne lit pas les livres des autres, on ne regarde les chaînes de télévision de l’autre communauté. C’est dommage, très certainement, mais c’est aussi un peu normal. Après, si ça ne va pas plus loin que ça, ce n’est pas très grave non plus. Je me souviens de l’époque où les tensions étaient beaucoup plus fortes entre Flamands et Wallons. J’ai l’impression que ça a diminué depuis. Je crois que les plus jeunes ne parlent pas de ça entre eux”. Un paradoxe, alors que les deux partis qui caracolent en tête des intentions de vote en Flandre ont justement une volonté indépendantiste.

Pas le sujet principal

”Je pense que les raisons qui poussent ces partis en haut des résultats n’ont pas grand-chose à voir avec les Wallons. J’ai l’impression que c’est plutôt lié à leurs positions sur les migrants et le sentiment que les Flamands ont des problèmes financiers à cause des étrangers qui prendraient leur boulot. C’est dramatique et inquiétant, mais leur succès n’a, je crois, plus vraiment à voir avec leur volonté d’indépendance comme ça a pu être le cas au moment de la Volksunie. Je n’ai jamais entendu mes enfants parler de ces sujets par exemple. Quand j’étais jeune, je ne me sentais pas concerné par ces questions mais j’y étais tout de même confronté. Je me souviens d’un professeur qui était flamingant et qui essayait d’en parler aux élèves dans la cour. C’était l’époque des manifestations des Fourons”.

Mais les préoccupations communautaires émergeaient aussi côté francophone. “J’ai toujours été surpris des tensions qui existaient autour de l’équipe nationale de football, surtout au sein des journalistes. Les journalistes du sud du pays comptaient toujours le nombre de joueurs francophones dans la sélection. Aussi, quand Dirk Advocaat est devenu le coach des Diables Rouges, c’était inacceptable qu’il ne parle pas le français ! Alors que pour les journalistes néerlandophones, si le coach vient un jour d’un pays francophone et ne parle pas le néerlandais, ça ne sera pas un sujet. Mais je remarque que, là aussi, les tensions sont moins fortes qu’avant”.

Est-ce que le sport peut justement venir fédérer la population, et ainsi faire diminuer les tensions ? Peter Vandenbempt se montre plutôt sceptique. “Le sport joue clairement un rôle mais ce n’est que temporaire. Je dis toujours que si ça ne doit venir que du sport, alors, c’est foutu ! J’ai toujours trouvé des discussions communautaires ridicules. Je me demande à chaque fois : 'Est-ce que les gens dans la rue sont vraiment fort occupés par cela ?' Et ça, je ne le crois pas”.