Un mal belge des chantiers routiers interminables ? “Le meilleur prix et le délai le plus court, ça n’existe pas”

Huit ans de travaux pour rénover le viaduc de Vilvorde, près de 2 ans pour réhabiliter la E411 entre Daussoulx et Thorembais-Saint-Trond… Ces délais peuvent paraître excessifs aux yeux des usagers. Le sont-ils effectivement, et existe-t-il plus généralement un mal belge en matière de travaux de voiries ?

”C’est une question complexe. Avant tout, il faut comprendre que le délai d’exécution d’un chantier est déterminé, à la base, par le concepteur du marché. C’est lui, donc le pouvoir public, qui conçoit le projet et détermine le délai des travaux, pointe Didier Block, secrétaire général de Mobiwall, la Fédération Belge des entrepreneurs de travaux de voirie. Le choix des pouvoirs publics de fermer complètement une voirie à la circulation, ou de la maintenir et de travailler par phases, constitue un gros élément dans la détermination du délai d’exécution. Car, fondamentalement, il n’y a pas de méthode pour calculer le délai nécessaire à l’exécution d’un chantier.”

Le beurre et l’argent du beurre

Selon Didier Block, une entreprise “remet un prix selon le délai qu’on lui accorde”. En l’absence de contraintes imposées par les pouvoirs publics, elle n’aura nulle raison de déroger au régime des 40 heures par semaine, sur 226 jours ouvrables. Raccourcir la durée du chantier implique de facto d’augmenter la cadence des travaux, donc du travail pendant la nuit, le week-end et les jours fériés. “Ces surcoûts se répercutent sur le prix. On ne peut pas avoir le beurre et l’argent du beurre : le meilleur prix et le délai le plus court, ça n’existe pas”, résume Didier Block.

Il arrive toutefois que les pouvoirs publics demandent aux entreprises d’intégrer les délais de finalisation d’un chantier, en plus du prix, parmi les critères d’attribution d’un marché public. “C’est innovant et cela s’est déjà fait. Mais il faut ensuite assumer politiquement de payer plus cher pour un même marché…”, souligne le secrétaire général de Mobiwall.

La longueur moyenne des travaux en Belgique n’est donc pas le résultat d’une pénurie de main-d’œuvre, mais bien d’un mix entre une logique budgétaire et une volonté politique de ne pas impacter trop gravement le trafic. “Le choix est souvent fait de privilégier le maintien de bandes de circulation au détriment de la durée des chantiers. C’est particulièrement le cas en Wallonie, depuis une circulaire générale sur la circulation routière prise en 2014. Cette circulaire oblige, davantage qu’auparavant, les entreprises qui réalisent les travaux de voirie à maintenir un minimum de bandes de circulation le jour, mais aussi la nuit. Le revers de la médaille est que nous devons découper nos chantiers en plusieurs phases”, assure Didier Block.

Chaque chantier, toutefois, présente ses particularités. En ce mois d’août, une portion du ring de Bruxelles (RO) sera ainsi fermée durant trois week-ends pour réaliser des travaux de réhabilitation et de sécurisation. “Fermer le ring, c’est obliger l’entreprise à faire en trois fois deux jours ce qu’on aurait réalisé en un mois en conservant la circulation dans les deux sens, reprend Didier Block. Car travailler en demi-chaussée est plus long et expose davantage les ouvriers. De plus, on crée une faiblesse dans la route, au niveau du joint longitudinal. Quand la circulation est complètement interdite, comme sur le Ring, on pose au contraire le revêtement sur toute la largeur de la route, en une fois.”

Les entreprises de travaux de voiries pointent également du doigt les défauts de l’actuel système de marchés publics, et notamment la compression des délais d’exécution. Le système, selon Didier Block, s’est raidi et complexifié. “Il s’écoule souvent des mois, parfois des années, entre le moment où nous répondons à une offre et celui où le marché est attribué. Mais ensuite, entre le moment où l’offre est approuvée et celui où le chantier doit démarrer, les délais sont toujours courts. C’est souvent dommageable pour les entreprises et cela a des répercussions sur les délais d’exécution, souligne Didier Block. Par le passé, les offres des entrepreneurs étaient ouvertes en séance publique de telle manière que les entrepreneurs savaient le jour même qui était le mieux placé pour obtenir le marché. Ils pouvaient alors s’organiser en prévision de la prochaine attribution. Depuis que les offres sont déposées électroniquement, les pouvoirs adjudicateurs ne sont plus obligés de publier les résultats des offres. L’entrepreneur peut donc apprendre au dernier moment qu’il a obtenu le marché. Et qu’il doit commencer dans les15 jours.”