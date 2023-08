Thomas Hertog, ce Flamand en Wallonie : "Ici, je me sens ni Flamand ni Wallon. Belge oui"

Thomas Hertog est né en 1975 à Sint-Katelijne-Waver près de Malines où il a été scolarisé. Professeur de physique théorique à la KU Leuven, le cosmologiste fut un ami et collaborateur de Stephen Hawking – “le scientifique le plus célèbre du monde” – dont il fit la connaissance en 1998 à Cambridge alors qu’il n’avait que 23 ans. Hawking fit du brillant étudiant flamand son doctorant. Vingt-cinq ans après leur première rencontre, parut, en mars dernier, l’Origine du temps (éditions Odile Jacob) dans lequel Thomas Hertog expose pour la première fois au grand public la “dernière théorie” de Stephen Hawking, disparu en 2018 à l’âge de 76 ans des suites de la maladie de Charcot.

Après avoir travaillé comme chercheur au CERN à Genève et à l’université de Californie, Hertog décroche un poste à la KU Leuven où il enseigne la physique théorique. L’université flamande est un fait son “camp de base” qu’il quitte souvent pour donner des cours et des conférences dans le monde entier. Thomas Hertog est revenu au pays après avoir sillonné le monde pendant plus de dix ans. Avec sa famille, il a posé ses valises à Bousval (Genappe), plus particulièrement à la ferme de la Baillerie où résident plusieurs ménages. Il s’agit d’une ferme pas qui pratique une agriculture durable et intégrée. Du fromage de chèvres – de la marque “The Walking Biquette” – est en vente sur place.

Chez les Hertog, on est francophone ou néerlandophone à mi-temps. On passe d’une langue à l’autre, tout le temps, en fonction du contexte. À la maison, Thomas et sa femme Nathalie parlent le néerlandais à leurs quatre enfants. Leurs deux filles parlent le français entre elles. Et leurs frères jumeaux, étudiants à l’université, leur adressent la parole en néerlandais.

Bousval - Thomas Hertog: cosmologiste belge de l'université KU Leuven - collaborateur clé du professeur Stephen Hawking. Auteur de L'Origine du temps, la dernière théorie de Stephen Hawking .

Des maths et du grec

Depuis la ferme, la vue est magnifique et le cadre, inspirant. Des moutons broutent l’herbe. Une fine petite pluie arrose le jardin vallonné. Thomas Hertog scrute l’horizon, il pèse ses mots, prend son temps. “Déjà au collège à Malines, j’étais passionné par ces questions sur le sens de la vie, explique Thomas Hertog. Dans l’option Grec-math, on nous faisait lire et traduire Platon, les philosophes retenaient toute mon attention. J’ai fait mes études à Leuven. Je voulais approfondir mes connaissances sur l’origine de l’univers (Big Bang) mais il fallait pour cela que je poursuive mes études à l’étranger. Le prêtre et physicien belge Georges Lemaître (1894-1966) n’était plus de ce monde. En 1996, je me suis inscrit à l’université de Cambridge. J’y ai fait mon master pour lequel j’ai obtenu de bonnes notes. Stephen Hawking m’a alors invité en vue de préparer mon doctorat. Il fut le premier scientifique que j’ai rencontré et qui, me semble-t-il, essayait de clarifier la question sur nos origines. Ce fut pour moi une révélation. La conversation que j’ai eue avec le célèbre physicien a été une étape importante dans ma carrière. Hawking avait déjà perdu sa voix et communiquait via son boîtier de dialogue qui lui donnait une voix de robot, il y avait donc un silence assez long entre ses phrases.”

Mais pourquoi, après la Californie et Genève et au moment de rentrer en Belgique, la famille Hertog a décidé de s’installer en Wallonie ? ” Lorsqu’'est venu le temps de revenir au pays, nous n’avions pas forcément envie de choisir un domicile en Flandre, expose le scientifique. Nous ne voulions pas revenir au bercail, sous un clocher en pays flamand. Mon épouse et moi-même avions goûté à la vie d’expatriés, on a beaucoup aimé cette vie familiale à l’étranger. La diversité de cultures, de langues, de manières de vivre… on a trop aimé ! Alors, on s’est dit : pourquoi ne pas s’installer en Wallonie où nous pourrions retrouver en partie cet éclectisme culturel ? Aujourd’hui, je lis un journal américain, j’écoute la radio locale wallonne, je regarde la télé flamande.”

Vous avez jeté votre dévolu sur Bousval, pourquoi ? “C’était un concours de circonstances. Un de nos amis voulait se lancer dans l’élevage de chèvres. Il avait repéré une vieille ferme en carré avec dépendances. Le but était d’acquérir le bien avec plusieurs familles. De retour en Belgique, en recherche d’une habitation, cette proposition venait à point nommé. Nous avions été d’accord de l’acquérir en mettant nos moyens en commun.

Thomas Hertog se dit volontiers citoyen du monde. “Mes collègues travaillent dans le monde entier. C’est inhérent à mon travail qui s’accomplit à l’échelle planétaire. Le CERN près de Genève, par exemple, est le lieu par excellence où je rencontre des chercheurs venus de tous les horizons.”

En montant la route qui serpente, on aperçoit au loin la chapelle du Try-au-Chêne, également appelée chapelle de Notre-Dame de Hault. Un lieu magnifique, une vue splendide, qui semble nécessaire à Thomas Hertog ? “Cette vie à la campagne me permet de revenir à l’essentiel. Je suis beaucoup par monts et par vaux. Il faut rééquilibrer le balancier de temps à autre. J’aime beaucoup cet endroit en Wallonie. Ici, je me sens ni Flamand ni Wallon. Belge oui, mais Européen surtout. Je trace ma voie dans le monde en savourant une culture après l’autre.”

Pratiquer le français avec des villageois

Ce qu’il apprécie chez ses voisins, c’est “un certain art de vivre”. “Les Wallons sont chaleureux, constate-t-il. Je perçois chez eux une certaine authenticité qui me plaît. J’ai beaucoup d’amis dans mon village. De belles amitiés peuvent se nouer aussi entre des personnes qui ne parlent pas la même langue. Bien sûr, j’ai appris le français à l’école mais en revenant de pays où on parlait surtout l’anglais, après tant d’années, la pratique du français me manquait. Quand je donne des conférences en anglais, en néerlandais ou en français, on n’est jamais tout à fait la même personne. Je trouve cela enrichissant.”

La pratique du français avec les gens du village est d’ailleurs très utile à Thomas Hertog dans ses contacts professionnels avec des francophones. “La preuve : j’ai été invité à participer à l’émission Quotidien de Yann Barthès (TMC-TF1) pour parler de mon livre “L’origine du temps” devenu un best-seller en France. Mes enfants étaient enthousiastes après avoir vu des extraits sur Instagram de mon passage à l’émission de Yann Barthès.”

Thomas Hertog estime que la diversité culturelle en Belgique pourrait être mieux exploitée. “Nous ne tirons pas assez profit de notre diversité linguistique. Des échanges existent au niveau local. Mais cela bloque au niveau politique. Qu’est-ce qu’on attend pour mettre en place en Belgique de fréquents programmes d’échanges comme Erasmus afin de booster l’apprentissage du néerlandais en Wallonie et du français en Flandre ?”

Le physicien regrette que “ce sont trop souvent les mêmes stéréotypes qui traversent la frontière linguistique”. “Acceptons-nous que nos enfants grandissent dans un pays coupé en deux ?, s’inquiète-t-il. J’accorde ma confiance aux responsables politiques à condition qu’ils créent du lien et respectent la pluralité des idées. Notre monde aujourd’hui se trouve à la croisée des chemins. Y compris le monde de l’entreprise et universitaire. Au pied du mur, au cœur de la confrontation, de nouvelles opportunités peuvent surgir. Il faudrait façonner un humanisme universel 2.0 et créer plus de liens entre les acteurs clé de la société. J’ai l’impression que trop souvent, on se retranche derrière ses propres certitudes au lieu de s’ouvrir à de nouvelles perspectives.”

Et de se réjouir que Flamands et Wallons arrivent parfois à surmonter leurs différences. Un exemple ? “Dans la région des Fourons, il y a un projet futuriste consistant à construire un observatoire souterrain (télescope Einstein). Ce projet tient en haleine les responsables politiques de deux côtés de la frontière linguistique. L’enjeu est de taille : tenter de mieux comprendre le Big Bang. Il nécessite un investissement de plusieurs milliards et a pour objectif d’observer des ondes gravitationnelles suscitées par des trous noirs qui s’entrechoquent dans le cosmos et traversent la terre. Réunir les responsables politiques flamands et wallons pour discuter de la faisabilité de ce projet relève d’un puzzle à dix mille pièces. Et pourtant : il s’agit ici d’une opportunité formidable. Peu à peu, on voit que la Flandre et la Wallonie cherchent à se rapprocher. Historiquement, la science fondamentale a toujours stimulé la coopération internationale. Aujourd’hui le projet Einstein Telescope joue un rôle similaire entre nos régions.”