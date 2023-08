L’actualité politique, en berne durant les vacances d’été, reprendra dans quelques jours pour une séquence qui s’annonce intense et ininterrompue jusqu’aux élections de juin 2024. Elle promet le retour d’une question lancinante : la N-VA et le PS sont-ils prêts à gouverner ensemble, et à entamer une réforme institutionnelle ?

”Je ne suis pas hostile à une grande réforme institutionnelle qui permette aux Flamands de gagner l’autonomie qu’ils réclament. Dans ce cas-là, elle peut servir à un grand mouvement de redéploiement économique de Bruxelles et de la Wallonie sur la base d’un projet profond de réindustrialisation”, a déclaré ce lundi dans L’Écho le député fédéral socialiste Malik Ben Achour, en pointe dans l’affaire des visas.

VERVIERS. PORTRAIT DE MALIK BEN ACHOUR. Photo Michel Tonneau ©Tonneau Michel

Ce propos contredit en effet quelque peu celui tenu par le président du PS, en juin 2022. À la veille d’un congrès du parti socialiste, Paul Magnette avait fermé la porte, démentant tous contacts préparatoires avec la N-VA, assurant qu’une “septième réforme de l’État en 2024 n’est ni nécessaire ni souhaitable”.

La sortie de Malik Ben Achour a soulevé un vent d’optimisme dans les rangs nationalistes flamands. Certains, à la N-VA et ailleurs, y voient le signe d’une nouvelle ouverture du Boulevard de l’Empereur. Mais c’est sans doute aller un peu vite en besogne. Les propos du député verviétois, tenus dans la torpeur des vacances, n’ont pas été concertés avec le sommet du parti, où l’heure n’est pas encore aux manœuvres politiques mais toujours aux vacances. La reprise n’aura vraiment lieu qu’avec l’université d’été à Mons, ce 2 septembre.

La persistance d’une frange régionaliste au PS

Ces propos indiquent toutefois la persistance d’une frange régionaliste au sein du PS qui verrait plutôt d’un bon œil l’octroi de compétences et de fonds supplémentaires pour la Wallonie. Ceux-ci se verraient bien les utiliser à des fins sociales mais aussi, donc, à la réindustrialisation wallonne.

Loin d’être négligeable, cette frange régionaliste comprend Malik Ben Achour, mais aussi des municipalistes comme Nicolas Martin, bourgmestre de Mons, le ministre wallon Christophe Collignon, l’ancien président du Parlement wallon Jean-Claude Marcourt, ou un poids lourd comme Pierre-Yves Dermagne, vice-Premier ministre fédéral en charge de l’Économie, tandis que des voix syndicales, au sein de la FGTB, plaident également en ce sens.

Paul Magnette lui-même, avant ses propos du printemps, passait pour un régionaliste.

Nul au PS n’a d’ailleurs oublié qu’en juillet 2020, le président du PS et Bart De Wever ont longuement négocié un accord dans lequel les socialistes acceptaient de lâcher du lest sur l’institutionnel tandis que la N-VA concédait massivement sur le socio-économique.

En interne, certains continuent, encore aujourd’hui, de penser que les contours de ce deal mort-né pourraient à nouveau constituer une bonne base de discussion après les élections de 2024.

L’arithmétique pourrait imposer la N-VA au PS

Les socialistes avaient rythmé la campagne électorale de 2019 de leurs “jamais avec la N-VA”. La donne risque d’être différente cinq ans plus tard. Les sondages prédisent au Vlaams Belang la première place en Flandre et l’arithmétique pourrait imposer au PS “le moindre mal”, en gouvernant avec la N-VA.

Le sommet du PS est bien conscient de cette réalité. Quand bien même, au Boulevard de l’Empereur, nul ne souhaite faire de l’institutionnel un thème de campagne. Cela serait fort peu porteur alors que les enjeux socio-économiques apparaissent prioritaires. “Par ses propos, Paul Magnette veut également éviter de se laisser enfermer pas ses adversaires qui disent que c’est déjà écrit et que le PS gouvernera avec la N-VA après 2024”, nous glisse un élu socialiste.

Au-delà des discours officiels, où en sont aujourd’hui les contacts entre le PS et la N-VA, à un an des élections ?

”Ce sont des contacts classiques dans le cadre du travail parlementaire. Sans plus”, lâche un ténor du PS.

Un poids lourd de la N-VA résume.” Il y a encore des contacts entre N-VA et PS, mais c’est très discret”.

Car tout est scruté. Peter De Roover, chef de groupe N-VA à la Chambre, a ainsi été aperçu sortant des bureaux du Boulevard de l’Empereur, où le parti socialiste a son siège. Le PS dément l’avoir reçu. “N’oubliez pas que Vooruit se trouve aussi dans ces bâtiments”, nous glisse-t-on.

La priorité, dans un camp comme dans l’autre, n’est clairement pas donnée aux discussions préparatoires à 2024. Il sera encore temps après le scrutin, et sans doute une longue période de décantation, d’entamer des discussions plus poussées. Encore faut-il, d’abord, gagner les élections. Au PS comme à la N-VA, c’est très loin d’être acquis.