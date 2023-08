Né à Sint-Amandsberg en 1965, Koen Broucke est l’un des peintres flamands les plus cotés aujourd’hui. Plusieurs de ses œuvres sont accrochées aux cimaises des musées en Belgique et à l’étranger. Cet artiste éclectique s’est d’abord initié au piano à l’académie de Borgerhout avant de suivre des cours d’histoire à la VUB. Il s’est ensuite mis à la peinture qu’il apprend à l’Académie royale des Beaux-Arts d’Anvers. Au début des années nonante, ce docteur en sciences de l’art, écrivain à ses heures, conférencier, pianiste, s’interroge sur son avenir professionnel. Que choisir : l’histoire, la musique ou la peinture ? Le choix est difficile car tout le passionne. Finalement, il opte pour la peinture tout en continuant à jouer du piano et à écrire.

Sur les traces de Paul Van Ostayen

Avant de s’installer à Waulsort en 2018, Koen Broucke commence à travailler à Boechout où il possède un atelier au milieu d’un grand jardin. Mais l’artiste sent depuis quelques années déjà le besoin de se ressourcer. Il a l’impression que le temps lui échappe et cherche un nouvel élan lui permettant de faire croître son envie de peindre. En 2013, il part, avec quelques amis, effectuer un pèlerinage littéraire à Miavoye, un hameau situé sur le territoire de la commune d’Onhaye, non loin de Dinant. C’est là, dans un sanatorium aujourd’hui disparu, que le poète flamand Paul Van Ostayen, tuberculeux, rendit son dernier soupir le 18 mars 1928. L’écrivain Koen Peeters, le poète Peter Holvoet-Hanssen et le journaliste Pascal Verbeken, spécialiste de la Wallonie, font partie de l’expédition. Tous partagent une même passion pour le grand poète moderniste. Lors de ce périple, ils font une halte dans le village de Waulsort (commune de Hastière), non loin de Miavoye, qui attirait, à la Belle Époque, de nombreux touristes fortunés. Koen Broucke tombe immédiatement sous le charme de cet ancien village huppé incarnant la nostalgie d’autrefois.

Villa des Roses

En flânant dans le pittoresque village de Waulsort, le peintre est tombé amoureux de la Villa des Roses, une ancienne et spacieuse maison lovée dans la verdure à un jet de pierre de la Meuse. Il finit par acheter la demeure de ses rêves et y installe son atelier. C’est donc un peu grâce au poète flamand Paul Van Ostayen, disparu il y a 95 ans, que Koen Broucke a posé ses valises sur les bords de la Meuse.

Commence alors pour l’artiste polyvalent et curieux de tout une nouvelle vie dans ce village pas toujours facile d’accès. À Waulsort, en hiver, le temps semble se figer. Les commerces y sont fermés et les habitants rechignent à sortir de chez eux. Mais, l’été, le petit bourg reprend du poil de la bête : le paysage mosan est idyllique. Un lieu d’exception pour Koen Broucke.

Randonnées salutaires

Le cadre est, il est vrai, magnifique. Le fleuve, au bord duquel il n’hésite pas à planter son chevalet, est une source d’inspiration pour le peintre. Des sentiers bucoliques bordés de grands jardins invitent à la promenade. Les vieilles maisons évoquent une époque révolue. La Villa des Roses plaît beaucoup à l’artiste qui recherche avant tout le silence, le calme, la lenteur. Il quitte régulièrement son atelier pour flâner dans les environs. La marche est vitale : c’est l’alpha et l’oméga de sa profession de peintre. “À Waulsort, je me promène beaucoup, dit-il. Je ressens les effets bienfaisants de la nature. Je peux voir et effleurer l’histoire. J’aime le contact avec les vieilles pierres, témoins d’une époque révolue”.

Les grands espaces où l’on peut flâner à l’envi sans rencontrer quelqu’un, le fascinent. “Ici, la Wallonie a une longueur d’avance par rapport à la Flandre, plus densément peuplée. Jugez plutôt : il y a 497 habitants par km² en Flandre et 217 habitants par km² en Wallonie. Sans parler de la bétonisation, une vraie menace pour l’environnement, qui est bien plus importante en Flandre qu’en Wallonie.”

La Flandre ne lui manque pas

Koen Broucke a toujours eu un penchant pour la Wallonie, en particulier pour la région namuroise qu’il connaît bien. L’Anversois aime l’art et la culture francophone. Le peintre est marié avec Sigrid, une Ostendaise. Mais son ex-femme, francophone, est originaire d’Ath dans le Hainaut. Il se sent vraiment à l’aise et bien enraciné à Waulsort. “Je ne me suis jamais senti aussi bien dans mon élément qu’ici. J’apprécie la gentillesse des voisins, leur convivialité. Quand je suis absent, je confie les clés de ma maison à des voisins qui donnent de l’eau à mes plantes. Je ne suis pas le seul Flamand ici, il y en a d’autres. De plus en plus de Flamands de plus en plus découvrent les trésors wallons, tombent sous le charme et finissent par acheter un terrain, une maison…”

Lui arrive-t-il d’avoir le mal du pays, de sa Flandre natale ? “Non. J’y ai beaucoup d’amis, ils viennent me rendre visite et je vais aussi chez eux. J’ai un pied-à-terre et un atelier à Ostende aussi où je passe régulièrement des séjours très agréables avec ma femme. Ostende me correspond. La ville côtière est en quelque sorte le pendant en Flandre de Waulsort. Elle a connu des années glorieuses au temps de Léopold II au même titre que Waulsort sur les bords de la Meuse. Ici, la bourgeoisie venait dîner dans de somptueux hôtels de au début du vingtième siècle : le village était une destination de prédilection de l’élite financière et commerciale anversoise et bruxelloise. Aujourd’hui, Waulsort a bien changé. Le village a pourtant la cote à l’heure actuelle. Plusieurs maisons ont été acquises par des personnes désireuses d’avoir une seconde résidence. Ou pour y exploiter un Bed&Breakfast. Aujourd’hui, les maisons à vendre à Waulsort trouvent très vite un acquéreur.”

Flamands solidaires des Wallons

Koen Broucke désormais installé en Wallonie, revendique-t-il son identité flamande ? “Sur ma page Wikipédia, quelqu’un avait écrit : “Koen Broucke, peintre flamand.” J’ai fait changer “flamand” par “belge”. Je suis bilingue, l’identité belge me correspond. “Peintre flamand” me paraît une définition trop restrictive. Mon activité dépasse de loin nos frontières. On parle beaucoup de l’identité flamande ou wallonne mais je constate que les gens, eux, ne suivent pas, c’est l’indifférence totale. Oui, le fossé se creuse entre nos communautés, je le regrette. Mais sur le terrain, la solidarité n’a jamais été aussi grande entre Flamands et Wallons. Prenez l’exemple des inondations de 2020. Le nombre de Flamands venus donner un coup de main à leurs concitoyens de l’autre côté de la frontière linguistique était impressionnant, non ?

Si je suis optimiste pour l’avenir ? “L’extrême-droite surtout en Flandre profite de la situation, hélas. Il tente de récupérer les électeurs mécontents pour redorer son blason. Entre-temps, les vrais problèmes ne sont pas résolus. Le réchauffement climatique est un casse-tête planétaire qui réclame toute notre attention. Que se passera-t-il si une catastrophe climatique s’abat sur la Flandre comme ce fut le cas en Wallonie il y a trois ans lors des inondations ?

Koen Broucke vante son enracinement régional. Il expose actuellement au musée de Bouvignes-sur-Meuse, éternelle rivale de Dinant. Il parle le français avec ses voisins et participe à la vie de quartier dans sa commune. “Assez souvent, je remarque que des restaurateurs dans la région s’adressent en néerlandais aux touristes néerlandophones, commente l’artiste. J’ai de bons contacts avec mes voisins dans la rue où j’habite. Il y a aussi quelques Flamands qui habitent ici. J’ai de longues conversations avec des habitants de notre rue qui se promènent, souvent avec leur chien. Pendant la pandémie, j’ai constaté que beaucoup de gens faisaient la promenade jusqu’à la petite chapelle au bout de la rue pour y allumer un cierge.”