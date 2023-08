Jean-Marie Baron, l'un des piliers de la rédaction de La Libre Belgique pendant trois décennies, s'est éteint samedi 19 août, entouré des siens, dans un hôpital liégeois. Il avait 83 ans.

Jean-Marie Baron, c'était avant tout l'élégance. Celle, notamment, de la plume fluide, précise, classique. Dans ses articles, Jean-Marie allait à l'essentiel mais cherchait toujours à ouvrir à ses lecteurs des horizons que les faits bruts permettaient rarement de percevoir.

Il le faisait avec une subtilité d'artiste, habitué qu'il était à lire les auteurs les plus exigeants et à écouter les compositeurs les plus complexes. Musicien lui-même, il écrivit nombre de pièces pour guitare dont certaines connurent le succès.

Sa femme Anna, avec qui il connut une vie de famille très heureuse, égayée par la naissance de trois enfants (Anne, Pascale et Bruno) et par celle de petits-enfants qui firent sa joie et sa fierté, était d'origine italienne. Jean-Marie en profita pour apprendre cette langue chantante et c'était un plaisir de l'entendre converser avec le propriétaire d'une trattoria proche du journal où nous avions nos habitudes.

Chaque été, Anna et Jean-Marie rejoignaient leur famille à Monténéro pour de joyeuses vacances, dont il revenait l'esprit plus affûté que jamais.

Muni d'un diplôme de philologie romane, Jean-Marie Baron aurait pu se lancer dans l'enseignement mais préféra rejoindre la rédaction de La Libre. Il sentit le premier l'urgence des défis environnementaux et se spécialisa dans une matière dont on ne mesurait pas encore l'importance qu'elle allait prendre. C'est dire l'acuité de son jugement.

Il ne se contenta pas de cela. Il se montrait aussi à l'aise dans les prétoires pour rendre compte d'un procès que dans les bureaux ministériels ou les amphithéâtres universitaires. A l'approche d'une retraite anticipée qu'il accepta de prendre, aux côtés d'autres ténors du journal, comme son grand ami Michel Rosten, Marc Opsomer et Fernand Absil, Jean-Marie sidéra son monde en suivant, au Parlement, la commission Dutroux. A son âge, assister aux séances, dont certaines duraient la soirée entière, tenait de l'exploit sportif. Il releva le défi avec son calme et sa décontraction légendaires.

Son endurance lui venait en partie de ses travaux de jardinage. A l'arrière de leur maison de Vivegnis, Anna et Jean-Marie ne cessèrent jamais d'entretenir un jardin d'agrément parmi les plus beaux de la région liégeoise et un grand potager qui donnait chaque saison les légumes les plus savoureux qui soient. Ils accompagnaient les pâtes et et les viandes italiennes qu'Anna préparait avec talent et que nous partagions sous les étoiles en refaisant le monde autour d'un émouvant Chianti Classico.

A la rédaction, Jean-Marie comptait de nombreux amis. Au sommet de la pyramide, il y avait Alain Heyrendt, son complice des bons et des mauvais jours. Voir ces deux caractères aussi différents s'entendre comme larrons en foire et émailler leurs conversations enfiévrées de jeux de mots irrésistibles était douce inépuisable de plaisir.

Alain est mort en 2001, à la veille de son départ à la retraite. Jean-Marie aura pu profiter de la sienne plus d'un quart de siècle et il ne s'en priva pas. Fidèle à sa famille comme à ses amis, il a poursuivi sa route en se moquant de multiples ennuis de santé. La maladie a fini par le terrasser. Le chêne est tombé. Jean-Marie ne se promènera plus dans son jardin à la nuit tombée, en pensant à ses parents et aux leçons de vie que lui prodigua son père, artisan armurier.

Son départ est une épreuve mais ses paroles pleines de sagesse et d'humanité comme ses écrits résonneront longtemps dans nos cœurs.