ll y a tous les frais liés à l’école, et puis les autres comme les cotisations sportives, les inscriptions au solfège ou encore dans les mouvements de jeunesse.

Commençons par ces derniers. Quelques coups de sonde dans les différentes unités guides et scoutes rendent impossible toute généralisation. Des augmentations de quelques euros sont mentionnées ici et là, mais non sans préciser chaque fois que le prix de la cotisation ne doit pas constituer un frein à la participation au groupe. En tout cas, la somme que les unités doivent payer par membre inscrit à leur fédération (somme qui ne constitue parfois qu’une partie du prix réclamé aux membres), elle, a augmenté. Elle est passée de 49,25 à 52,75 euros pour les familles dont un seul enfant fréquente le mouvement, de 39 à 41,75 euros quand il y en a deux, et de 33 à 35,25 euros s’ils sont plus nombreux.

Dans la série quelques euros de plus par-ci par-là, passons aux académies. Le prix de l’inscription est fixé, chaque année, par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Pour 2023-2024, une cotisation pleine monte à 221 euros (+16 euros par rapport à l’année passée). Mais, pour le public qui nous intéresse, c’est 89 euros pour les 12-18 ans et tous élèves de secondaire et de promotion sociale (7 de plus qu’un an plus tôt). La fréquentation reste gratuite pour les moins de 12 ans.

Des cotisations de 300 à 610 euros/an au hockey

Dans les clubs de sport, enfin, une hausse globale des prix est également constatée, avec d’énormes variations. Une enquête effectuée par La DH constate qu’une inscription pour cette saison oscille entre 80 et plus de 600 euros.

La note sera plus ou moins salée, en fonction du sport choisi : de 300 à 610 euros/an en hockey (+ 120 euros de matériel), de 250 à 600 euros (+ 60 euros) en tennis, de 80 à 600 euros (+100) en football, 450 euros/an (+50) en handball, 300 (+80) en basket, 275 euros en natation, enfin 200 en rugby et 190 (+60 euros de matériel en athlétisme).

Comment expliquer les écarts parfois importants dans un même sport ? “Il faut prendre en compte l’entretien des infrastructures, des équipements, les assurances, l’énergie et bien d’autres choses”, a expliqué l’association de football francophone de Belgique à nos confrères. Assez naturellement, plus un club dispose d’entraîneurs qualifiés et d’infrastructures de qualité, plus la cotisation sera élevée.