La pénurie sur le marché de l’emploi est depuis longtemps déjà un vrai casse-tête dans le nord du pays. Le manque de main-d’œuvre qualifiée, on le sait, risque de freiner la compétitivité des entreprises. La Flandre pourrait recruter en Wallonie mais, dans bien des cas, elle rechigne à le faire. En Flandre-Occidentale par exemple, la Voka, coupole regroupant les employeurs flamands, a changé son fusil d’épaule. La fédération estime qu’engager des travailleurs wallons tient de la procession dansante d’Echternach : les procédures sont compliquées, elles prennent beaucoup trop de temps. Selon les patrons flamands, le pouvoir politique wallon se montre poussif lorsqu’il s’agit d’aider les Wallons à trouver un travail en Flandre. Du coup, les patrons flamands préfèrent jeter leurs filets à l’étranger, hors Europe même. “Nous y trouvons ce que nous cherchons”, affirme Bert Mons, le patron du Voka à Courtrai. “On y trouve des profils qualifiés, prêts à venir travailler chez nous dans les meilleurs délais”.

Missions de repérage tous azimuts

Les patrons flamands ne lésinent pas sur les moyens en matière de recrutement. Pour tenter de dénicher de bons profils, le Voka West-Vlaanderen organise des missions de recrutement hors Europe, notamment au Mexique et en Inde. Bert Mons du Voka de Flandre-Occidentale, affirme qu’un grand nombre de travailleurs qualifiés, mexicains et indiens, sont prêts à venir travailler en Flandre. “Ils ont de bonnes connaissances linguistiques. Ils ont prouvé vouloir s’investir dans leur travail en respectant les valeurs qui sont les nôtres”, souligne le patron. “Nous nous sommes inspirés des bonnes pratiques néerlandaises et allemandes. L’objectif n’est pas de débaucher du personnel dans ces pays qui en ont bien besoin. C’est pourquoi nous travaillons étroitement avec les autorités locales”.

Une mission de recrutement” talent missies”, regroupant des entreprises flamandes, a été organisée par la Voka West-Vlaanderen au Mexique, une autre est prévue au mois de novembre en Inde. La Flandre-Occidentale bénéficie pourtant d’un taux d’emploi qui frise les 80 %. Le souci, c’est que les inactifs dans cette province (sur un total d’environ 140 000 personnes) sont des chômeurs de longue durée ou des personnes en incapacité de travail pour une période prolongée. Bert Mons persiste : “On aura du mal à trouver des profils qualifiés, on devra en trouver 50 000 d’ici 2030”.

Inactifs dans leur hamac…

Puiser dans le vivier wallon, tout proche, pour remédier à la pénurie de main-d’œuvre flamande, est moins simple qu’on ne l’imagine. Environ 6 800 Wallons travaillent déjà en Flandre-Occidentale. Mais ces “transferts” buteraient donc sur un manque de volonté politique. Il se dit que le pouvoir politique wallon ne se bouge pas assez pour aider les Wallons à trouver un travail en Flandre. Bert Mons estime que cette situation fait que “les inactifs restent dans leur hamac.” Il précise encore que 13 500 travailleurs français (domiciliés dans le nord de la France) ont trouvé un boulot en Flandre.