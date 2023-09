"Pipigate": "Ce qui cause une démission d’un ministre, ce n’est pas la gravité des faits mais la décision du parti"

On a reproché récemment à différents ministres d’avoir menti : Sarah Schlitz (Écolo), Hadja Lahbib (MR) et, désormais, Vincent Van Quickenborne (Open VLD). Le mensonge en politique a-t-il pris plus d’importance ?

Je ne suis pas sûr. Ce qui cause la démission, ce n’est pas la gravité des faits en soi. Jusqu’à une certaine limite, naturellement : si on a tué quelqu’un, alors, évidemment… Non, ce qui provoque la démission, c’est la décision du parti politique dont fait partie la personne concernée. C’est une règle générale en particratie. Est-ce que le président du parti en question considère que laisser le mandataire en place sera dommageable ou pas pour la formation elle-même ? Durant la “suédoise” (la majorité fédérale de 2014 à 2018, NdlR), Theo Francken, alors secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, avait menti (dans un dossier de rapatriement de ressortissants soudanais, NldR). Mais la N-VA n’a pas voulu le laisser tomber. Son parti avait sans doute estimé que l’opinion publique elle-même ne verrait pas cela comme un problème vu le contenu du dossier.

Plus récemment, Sarah Schlitz (Écolo) a dû, au contraire, démissionner de ses fonctions au sein de l’exécutif fédéral à la suite du “logogate”…

Écolo s’est dit initialement que cela pourrait passer. Mais elle s’est embourbée dans ses explications et a aggravé les choses. Les partenaires de majorité ont fait pression sur les verts et, finalement, la direction d’Écolo s’est dit qu’il valait mieux qu’elle parte.

À lire aussi

On pénètre plus vite qu’avant dans la vie privée des mandataires politiques. Il y a quelques années, sans les caméras, les excès liés à la fête de Vincent Van Quickenborne n’auraient pas été mis sur la place publique. L’exigence de transparence politique, qui déborde sur la vie privée, est-elle devenue excessive ?

On parle tout de même du ministre de la Justice et de comportements déplacés de certains de ses invités à l’égard de la police. Symboliquement, cela rend les choses plus gênantes. Il a affirmé qu’il n’était pas au courant alors que les images des caméras de surveillance pourraient le laisser penser. On est dans le surréalisme… Tout le monde se demande désormais, à partir de ces images, quelle était la signification du mouvement que faisait Van Quickenborne ce soir-là. Imitait-il quelqu’un en train d’uriner ? Alors, on pourrait penser qu’il aurait pu être au courant du fait que ses amis étaient allés uriner sur le combi de police. Ou alors faisait-il semblant de jouer sur une guitare comme il l’affirme ? Je ne suis pas compétent en tant que politologue. Vous devez plutôt interroger un psychologue spécialiste de l’interprétation de la gestuelle humaine. On n’est sûr de rien avec les images qui ont été diffusées.

Le fait que la Belgique soit ridiculisée dans les médias étrangers, le fait qu’une commission parlementaire évoque ce “pipigate”, posent question sur le fonctionnement de nos démocraties.

Effectivement. Dans les médias, cette histoire produit beaucoup de “clics” sur les articles en ligne… Honnêtement, tout cela ne m’intéresse pas beaucoup. On peut s’interroger sur le comportement du ministre. Mais il y a des choses plus pertinentes à évoquer en termes de politique publique.