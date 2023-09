François Gemenne a explosé les compteurs de sympathie en France après un incident survenu lors d’une interview accordée à la chaîne politique LCI. Interviewé en visioconférence, l’expert du climat et membre du GIEC, a accidentellement fait tomber son smartphone, dévoilant en direct qu’il était en caleçon.

”J’ai reçu des centaines de messages drôles et sympathiques”, raconte l’expert belge qui a fait le buzz sur X (anciennement Twitter). “Cela m’a fait revenir à la grande époque de Twitter, en 2010, quand on faisait beaucoup de blagues et qu’il y avait beaucoup de gags qui circulaient sur le réseau.”

Plutôt que de s’émouvoir et de sombrer dans la gêne, François Gemenne a pris le parti de rire de la scène et de l’appréhender avec beaucoup d’autodérision. Dans sa bio Twitter, l’écologiste a ajouté “Je donne des interviews en sous-vêtements”. Un geste qui a remis une pièce dans la machine.

Important d'avoir de l'auto-dérision

”Quand il vous arrive un incident de la sorte, il est très important de réagir au second degré. D’autant plus quand on travaille sur le climat, il est important de ne pas donner l’image de quelqu’un de triste et trop sérieux, sinon, plus personne ne vous écoute. Le sujet est suffisamment grave, il ne faut pas en plus que le messager soit plombant.”

En tant qu’expert climat, politologue et auteur, François Gemenne est souvent sollicité par les médias français. Comment est perçue la Belgique chez ses interlocuteurs ?

”La Belgique est parfois citée pour des affaires sérieuses, comme récemment ces faits de sexisme qui ont poussé des élus à quitter la politique. Mais de manière générale, très peu de Français savent ce qu’il se passe dans la politique belge."

La tarte à la crème qui a été envoyée dans la figure du président du MR Georges-Louis Bouchez n’a eu “aucun écho en France”. Nos voisins se sont par contre fortement amusés des déboires du ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne (Open VLD). “Les médias français, comme Quotidien de Yann Barthès, ont parlé du pipigate sous l’ordre de la dérision. De manière générale, les Belges sont perçus en France comme des gens drôles et sympathiques. Ils bénéficient d’un fort capital sympathie.”

Une sympathie qui a gagné en puissance ces dernières années grâce à la présence d’ambassadeurs culturels de qualité. C’est le cas des humoristes belges qui officient sur France Inter, tels Fanny Ruwet et Guillermo Guiz. Ou encore des acteurs comme Benoît Poelvoorde et Virginie Efira à qui certains fans français vouent un véritable culte.