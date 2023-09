C’est une tradition, en ouverture de l’année académique dans l’enseignement supérieur : une semaine d’accueil est spécialement organisée pour les nouveaux étudiants. Elle est cette fois programmée durant la semaine du 11 septembre.

Inauguration d’un nouveau campus à Charleroi

À Charleroi, l’événement sera particulièrement festif. Pour la première fois, les étudiants seront accueillis dans le bâtiment fraîchement rénové du Zénobe Gramme.

Le CampusUCharleroi est né de la volonté de quatre partenaires – la province du Hainaut, l’ULB qui est présente à Charleroi depuis 2015, l’UMons qui était déjà là en 1978 et la ville de Charleroi/Université Ouverte – de développer ensemble un pôle d’activités dans le domaine de l’enseignement supérieur. Il ne s’agit pas d’une nouvelle université mais d’un campus regroupant au même endroit des activités précédemment disséminées.

L’inauguration du nouveau Zénobe Gramme, ce vendredi, est une étape importante de sa mise en place. L’ULB et l’UMons y accueilleront leurs nouveaux étudiants à partir de ce lundi (une inscription est souhaitée). Au programme : acclimatation à l’université, visite du campus, ateliers et activités d’intégration. La Haute école Condorcet et l’Institut supérieur industriel de promotion sociale sont également présents à la même adresse. À noter que l’UCLouvain, à Charleroi depuis 1995, rejoindra aussi la ville haute à l’horizon 2025, dans deux ailes du site Notre-Dame du Grand Hôpital entièrement réaménagées, à deux pas du Zénobe Gramme.

Dans les universités

À Bruxelles aussi, l’ULB attend ses nouveaux étudiants en cette semaine de “Sane” (pour semaine d’accueil des nouveaux et nouvelles étudiantes et étudiants). Séances d’accueil et d’informations sont prévues sur ses campus du Solbosch et d’Erasme.

Même chose pour l’UMons, à Mons, qui parle plutôt de “Welcome week” et propose aux jeunes qui arrivent en première année de “franchir le cap” à travers une série d’activités mettant l’accent sur l’accompagnement et la transition entre le secondaire et l’université.

L’UCLouvain prévoit une journée d’accueil, avec un grand barbecue convivial, le vendredi 15 septembre à Louvain-la-Neuve. Là-bas ainsi que sur les campus de l’université à Woluwé et à Mons, une “WIN Week” (pour Welcome&Integration) est dédiée à la découverte de la vie étudiante, à partir du 14, pour permettre à chacun de prendre ses marques et faire des rencontres (inscription demandée). Des séances d’information et des activités de découverte sont également annoncées, le vendredi 15 à l’université Saint-Louis Bruxelles, dont la fusion avec l’UCLouvain sera alors effective.

À l’UNamur, une cérémonie d’accueil pour les nouveaux étudiants est planifiée le jeudi 14, à l’Amphithéâtre Vauban. Des activités spécifiques sont également organisées, le vendredi 15 septembre, dans certaines facultés.

L’ULiège a, pour sa part, pris quelques jours d’avance. Les primo-arrivants y étaient attendus il y a quelques jours, tant à Liège qu’à Gembloux.

Dans les hautes écoles

Les hautes écoles ne sont pas en reste pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux. La HEPL (Haute école de la province de Liège) met en place une matinée portes ouvertes ce samedi 9. La HEFF (Francisco Ferrer à Bruxelles) prévoit d’accueillir les nouveaux venus le mercredi 13. À la Haute École Vinci, ça se passe les 12, 13 ou 14 en fonction des filières. Idem dans certains départements de la HEH (Haute école en Hainaut).

Ce serait trop long de tout détailler. La liste complète des hautes écoles (et des études possibles) se trouve sur le site mesetudes.be.

Dernier rappel important pour ceux qui hésitent encore concernant la suite à donner à leur parcours : la date limite des demandes d’inscription (ce qui implique le paiement des droits d’inscription dus) est commune à tous les établissements et est fixée au 30 septembre.