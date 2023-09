Le Conseil d’État devrait, en toute logique, se prononcer contre la suspension de l’accueil des hommes seuls demandant l’asile annoncée par la secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration. Il y a deux semaines, Nicole de Moor (CD&V) prenait cette mesure afin d’anticiper le pic des arrivées des demandeurs de protection internationale en Belgique. L’objectif avancé était de s’assurer que, cet hiver, aucun enfant ne dorme à la rue comme cela avait été le cas l’année dernière.

L’annonce avait cependant suscité un tollé, tant dans le monde associatif que politique. Et pour cause, la décision est contraire à la loi belge sur l’accueil qui prévoit que chaque demandeur d’asile ait une place dans le réseau Fedasil. Huit associations, dont l’Ordre des barreaux francophones et germanophone (Avocats.be), le Ciré et Vluchtelingenwerk avaient introduit un recours en extrême urgence devant la haute instance administrative, où l’affaire était plaidée ce mardi.

La décision est attendue dans les prochains jours, mais l’issue ne laisse que peu de doutes. En témoigne la position de l’auditrice qui a donné raison aux requérants. Dans son avis qui est généralement suivi par le juge, l’auditrice relève, outre un argument formel, que la décision est une violation de la loi belge sur l’accueil et que la saturation du réseau ne saurait constituer un motif pour enfreindre les obligations de l’État. L’auditrice considère, en outre, que l’objectif de la secrétaire d’État annoncée par un communiqué de presse malgré son illégalité, serait de dissuader les demandeurs d’asile de venir en Belgique.

Pas de solution miracle

”Ce n’est pas parce que le Conseil d’État dit que ce n’est pas légal que, soudain, il y aura des places supplémentaires qui vont apparaître”, rétorque le cabinet de Nicole de Moor, qui s’attend effectivement à ce que la suspension de l’accueil soit recalée. En clair, il n’y aura rien à annoncer pour compenser l’annulation de la décision.

Sur le terrain, environ 2000 hommes seuls attendent toujours une place d’accueil dans un réseau saturé, malgré la création de nombreuses places et une capacité record de près de 35000 places. “Créer de nouvelles places demeure une tâche compliquée ! Nous allons ouvrir d’ici quelques semaines un nouveau centre à Grimbergen (après des mois de discussions avec les autorités locales – NdlR) d’une centaine de places. Or, rien que ce mardi, 260 personnes se sont présentées pour demander la protection internationale en Belgique”, relève la secrétaire d’État.

Une nouvelle mouture du plan hiver sera bientôt présentée aux principaux ministres du gouvernement fédéral, mais il ne faut pas s’attendre à une solution miracle, avertit-on déjà. La secrétaire d’État indique également travailler à la mise en œuvre d’autres actions qui devraient réduire le nombre des arrivées et accélérer les sorties, mais qui ne devraient pas avoir d’effet à court terme.