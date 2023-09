Un Belge sur 4 consomme des psychotropes : voici le plan des autorités pour lutter contre ce "problème majeur de santé publique”

“C’est un problème majeur de santé publique ! ” Le ministre fédéral de la Santé Frank Vandenbroucke (Vooruit) n’a pas tourné autour du pot, ce lundi, lors de la présentation de la nouvelle campagne de sensibilisation à la consommation de psychotropes. Les chiffres sont en effet impressionnants : un Belge sur quatre, soit près de trois millions de patients, a consommé au moins un psychotrope (benzodiazépine, somnifère, antidépresseur, antipsychotique, psychostimulant…) en 2022, selon le SPF Santé publique. Une hausse “alarmante” pour le ministre socialiste, qui prône un usage plus adéquat de ces traitements.

En cinq ans, le nombre de psychotropes délivrés en Belgique a grimpé de près de 70 %. En 2022, ce sont 812 millions de ces médicaments qui ont été délivrés dans le pays, dont 370 millions d’antidépresseurs, 55 millions d’antipsychotiques et 17 millions de psychostimulants. Près d’un million de Belges ont par ailleurs déjà pris un somnifère l’an dernier. Si ces médicaments peuvent s’avérer nécessaires dans certains cas, leur utilisation sans prise en charge adéquate peut mener à des risques d’accoutumance et de dépendance, rappelle le ministre Frank Vandenbroucke.

Des alternatives aux médicaments

Dans ce cadre, le SPF Santé publique lance une campagne de sensibilisation à destination des professionnels de la santé. L’objectif est de mener d’abord le patient vers des traitements non médicamenteux, de rappeler la nécessité d’évaluer un traitement adéquat en cas de recours aux psychotropes et d’élaborer un plan de traitement partagé entre les différents professionnels de la santé, tout en rappelant aux patients les effets secondaires et les dangers de ces médicaments. “Tous les médicaments sont dangereux et certains peuvent aussi être utiles”, a rappelé le Dr Thierry Christiaens, généraliste et président de la Belgian Psychotropics Expert Platform.

Ces vingt dernières années, cinq campagnes ont déjà été menées sur le même thème. Sans succès. Les autorités veulent croire que celle-ci sera la bonne, notamment parce que, pour la première fois, elle associe les psychologues cliniciens à la démarche. Avec l’objectif de permettre une sensibilisation par tous les acteurs de la santé et une plus grande transparence sur la prise en charge des patients.

Des conditionnements plus petits

Un site web usagepsychotropes.be a été lancé avec des pages spécifiques dédiées à chaque acteur concerné pour mieux aider les patients à éviter de tomber dans l’usage de ces médicaments. “Ne pas commencer la prise de psychotrope reste la priorité”, souligne Thierry Christiaens.

La directrice générale du DG soins de santé Sabine Stordeur ajoute que des mesures plus contraignantes pourraient être prises à l’avenir comme la réduction des volumes de médicaments disponibles ou encore l’achat de produits à l’unité. L’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS) précise à ce sujet : “Il existe déjà sur notre marché un certain nombre de benzodiazépines et apparentés en petits conditionnements (moins de 30 comprimés), mais l’offre est fort limitée. L’AFMPS continue à encourager l’élargissement de cette offre pour minimiser le risque de dépendance et d’abus. Bien que la commercialisation des formats des conditionnements reste une décision des firmes pharmaceutiques, l’AFMPS tente de convaincre l’industrie pharmaceutique de l’utilité de commercialiser également des emballages plus petits. ”

Le ministre Vandenbroucke affirme de son côté vouloir développer avec les psychotropes la même approche qu’avec les antibiotiques, où des mesures contraignantes vont être prises pour lutter contre la surconsommation. “On y travaille”, conclut-il prudemment.