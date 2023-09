Les derniers chiffres communiqués par l’administration concernant les absences injustifiées dans les classes de troisième maternelle interpellent. Reprenons dans l’ordre.

De 9 à 11 puis quasiment 12 %

Depuis septembre 2020, l’obligation scolaire commence à cinq ans. Tout enfant doit être inscrit en 3e maternelle pour l’année scolaire au cours de laquelle il fêtera son 5e anniversaire. Mais l’inscription ne suffit pas. L’obligation scolaire signifie aussi la présence régulière en classe.

Que dit la règle ? Seuls trois motifs peuvent couvrir une absence : la maladie couverte par un certificat médical, la convocation par une autorité publique (par exemple au service d’aide à la jeunesse) et le décès d’un proche. D’autres absences peuvent être considérées comme justifiées moyennant un mot des parents. C’est la direction qui les estimera légitimes ou pas, à concurrence de 8 à 16 demi-jours d’absence maximum, au choix des écoles, en une année scolaire.

Dans tous les autres cas, on parle d’absences injustifiées. Et c’est bien de celles-là qu’il s’agit lorsqu’on parle, comme ici, d’absentéisme.

En 2020-2021, l’absentéisme en 3e maternelle atteignait 9 %. En 2021-2022, il passait à près de 11 %. Pour grimper, en 2022-2023, à quasiment 12 %. C’est beaucoup. En moyenne, en primaire, il reste contenu sous les 8 %.

En commission du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, cette semaine, la députée Stéphanie Cortisse (MR) a interrogé la ministre de l’Éducation, Caroline Désir (PS), à ce propos. Elle a notamment rappelé qu’il y a un an, une analyse du Service du droit à l’instruction avait montré que la moitié des écoliers souvent absents en 3e maternelle en 2020-2021 étaient restés en situation d’absentéisme une fois passés en première primaire. Attention, donc, le décrochage peut s’installer très tôt.

Rappelons qu’une fois la barre atteinte de neuf demi-jours d’absence injustifiée, la direction doit à la fois convoquer l’élève et ses parents et procéder à un signalement auprès de la Direction générale de l’enseignement obligatoire qui ouvre un dossier. L’objectif est de tenter de trouver au plus vite des solutions au problème. “Chaque élève risquant le décrochage est-il suivi de manière efficace ?”, a demandé Stéphanie Cortisse.

L’occasion pour la ministre de tutelle de faire le point sur la mise en place d’un outil consacré à la gestion de la fréquentation scolaire. Aujourd’hui, en effet, la prise de présences, la tenue des registres et la notification des absences injustifiées ne sont toujours pas informatisées.

“Les tests sont en cours dans plusieurs écoles fondamentales, a répondu Caroline Désir. Mais le développement de différents modules a dû être ralenti pour permettre aux équipes de faire face à d’autres priorités numériques.”

En attendant, les mécanismes continuent à fonctionner artisanalement ce qui, malheureusement, donne peu de possibilités d’analyser plus finement ce qui se passe. Un coup de sonde auprès de plusieurs directions permet quelques explications : une méconnaissance des règles, un ultra-protectionnisme parental ou la prise de vacances en dehors des congés officiels. Il semble toutefois impossible que ces raisons suffisent à expliquer 12 % d’absentéisme. Autre indication : les situations problématiques semblent aussi diverses que les familles touchées. Toute généralisation ou clarification simple est impossible.

“Une chose est sûre, conclut la députée Cortisse : on voit qu’il ne suffit pas d’abaisser l’âge de l’obligation scolaire pour que les enfants soient en classe.” Elle demande dès lors de renforcer les contrôles et les sanctions envers les parents qui ne respectent pas l’obligation scolaire, que son groupe travaille à faire passer de cinq à trois ans, vu combien “la fréquentation de l’enseignement maternel est essentielle pour le développement de l’enfant”.

