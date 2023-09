Quelle preuve scientifique de l’efficacité des nouveaux rythmes scolaires francophones ? La ministre germanophone de l’Éducation demande des comptes

On en parle plus rarement, mais en Communauté germanophone aussi, la question des rythmes scolaires fait l’objet d’une intense réflexion. “Avec sa décision de modifier le rythme de l’année scolaire en alternant sept semaines de cours et deux semaines de vacances, la Communauté française a mis le reste du pays devant le fait accompli, regrette la ministre germanophone de l’Éducation, Lydia Klinkenberg, avec des conséquences considérables pour de nombreuses personnes et, en particulier, des difficultés d’organisation pour les écoles, les enseignants et les parents.” Là également, tous ceux qui doivent jongler avec les calendriers différents de plusieurs communautés sont concernés. “J’ai dit à plusieurs reprises à mon homologue de la Communauté française que je souhaitais une approche coordonnée. Je cherche une solution et je suis ouverte à un changement de notre part, mais seulement s’il profite manifestement à nos élèves.”

La ministre ProDG (Partei der Deutschsprachigen Belgien, ou pro-communauté germanophone en français) s’interroge sur le sens et les avantages d’une telle réforme. C’est pourquoi elle avait commandé un rapport scientifique sur l’état actuel de la gestion chronobiologique du temps scolaire. Ce rapport a été rédigé par trois spécialistes de la question, issues de différentes universités internationales. Il a été présenté la semaine passée.

”Actuellement, aucune preuve ni pour ni contre”

Dans leur étude, les expertes affirment qu’il n’existe actuellement “aucune preuve scientifique ni pour, ni contre le rythme 7/2 de la Communauté française”. Comment savoir que le rythme 7/2 francophone est bénéfique, s’il n’a jamais été testé, demandent-elles, suggérant d’en réaliser une évaluation scientifique. Les chercheuses recommandent en outre expressément “une vision holistique de la gestion du temps scolaire qui tienne compte à la fois des rythmes annuels et des rythmes quotidiens des apprenants”. On se souviendra que telle était aussi la recommandation exprimée, côté francophone, dans l’étude de faisabilité de la réforme des rythmes rédigée en 2018 par la Fondation Roi Baudouin.

“Dans le rapport, explique encore la ministre, les effets du nouveau rythme scolaire sur les performances physiques et mentales des enfants et des jeunes âgés de 2,5 à 21 ans ont également été examinés. Les expertes soulignent les différences entre l’horloge interne des écoliers de maternelle et de primaire, et celle des élèves de secondaire. Elles vont jusqu’à conseiller des heures de début de cours différentes d’un niveau à l’autre.” Dans le même ordre d’idées, elles suggèrent d’améliorer l’exposition à la lumière au quotidien et de prendre en compte la luminosité pour planifier les heures de cours et les jours de congé. Enfin, elles conseillent de ne pas enseigner ni tester des matières importantes pendant les premières heures de la journée.

”Pour éviter trois rythmes scolaires différents en Belgique”

“Lorsque nous parlons du rythme de l’année scolaire, il faut donc aussi penser au rythme quotidien, estime Lydia Klinkenberg. Cela rend le projet encore plus complexe. Il est désormais évident que si nous changeons le rythme de l’année scolaire, nous ne devons pas le faire de manière totalement indépendante du nouveau rythme de nos voisins francophones afin de réduire les inconvénients liés au décalage entre les Communautés.” Mais la ministre germanophone ne fera rien dans l’immédiat. “Pour éviter que nous ayons bientôt trois rythmes scolaires différents en Belgique, je suivrai la recommandation des chercheuses et proposerai aux autres ministres de l’Éducation que le rythme annuel francophone soit contrôlé scientifiquement.”

C’est d’autant plus important qu’une large concertation menée l’année passée en Communauté germanophone, auprès d’une septantaine d’acteurs du secteur, a montré qu’une large majorité de ceux-ci se sentent à ce stade incapables de se prononcer sur la question.

