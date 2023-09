Chaque année, depuis 2016-2017, un concours est organisé en fin de première année du bachelier en sciences vétérinaires. Cette épreuve qui a lieu fin juin vise à attribuer un nombre défini d’attestations permettant de poursuivre ses études. Ce concours est-il conforme à la loi ? La question sera examinée en audience au Conseil d’État, le 12 octobre.

Tout part de la démarche entreprise par une étudiante qui n’est pas arrivée dans les 90 premiers au dernier concours organisé à l’UNamur (90, c’est le nombre d’attestations disponibles dans cette université-là). Elle n’a dès lors pas obtenu le feu vert pour continuer à se former au métier qu’elle rêve d’exercer depuis toute petite.

Ne voulant pas s’avouer vaincue, elle s’est tournée vers un cabinet d’avocats spécialisé en droit constitutionnel et administratif, celui de l’enseignement en particulier. Et les conseils de la jeune fille viennent d’introduire une requête en annulation et une demande de suspension selon la procédure d’extrême urgence, devant le Conseil d’État. Est visée, la décision de l’UNamur de ne pas octroyer l’attestation d’accès à la partie requérante.

Mais la procédure pourrait dépasser le cas de cette unique étudiante. En effet, un des principaux motifs invoqués dans la requête consiste en une violation du décret du 13 juillet 2016 relatif aux études de sciences vétérinaires (plus précisément de son article 6, § 1er, alinéa 2°). Le texte précise que, “dans les trois ans qui suivent l’entrée en vigueur du présent décret, l’ensemble des universités concernées s’assurent qu’au minimum la moitié du concours est commune et fait, le cas échéant, l’objet d’une organisation entre elles”.

Un filtre pour limiter les arrivées en master

Si cette harmonisation est souhaitée par le législateur, c’est pour s’assurer du niveau le plus homogène possible entre les étudiants. Quatre universités organisent en effet un bachelier en sciences vétérinaires (l’ULiège, l’ULB, l’UCLouvain et l’UNamur), mais tous les étudiants en ordre de réussite se retrouvent ensuite dans l’unique master francophone proposé à l’ULiège. Le concours mis en place en fin de première année intervient comme un filtre pour éviter que les étudiants déboulent en trop grand nombre en master.

Pourquoi les avocats de la plaignante doutent-ils de cette collaboration entre les quatre universités ? Ils relèvent que l’arrêté du gouvernement de la Communauté française ne rend aucunement compte du fait que la moitié du concours serait commune aux universités concernées ou encore que celles-ci seraient amenées à se concerter. Au contraire, ce règlement énonce que, pour le concours, “les responsables d’unités d’enseignement déterminent le type de questionnaire à choix multiples et le temps d’épreuve imparti”.

En outre, toute la communication de l’UNamur aux étudiants, à propos du concours qu’elle organisait en juin, donne à penser qu’il s’agissait d’une épreuve entièrement propre à l’établissement. À aucune occasion, dans les nombreux messages diffusés concernant l’épreuve, il n’a été question du fait que celle-ci serait, au moins pour moitié, commune avec celle des étudiants de Bruxelles, Louvain-la-Neuve et Liège. Les précisions de certains enseignants laissent plutôt supposer qu’ils sont eux-mêmes à la manœuvre.

Si le Conseil d’État devait donner raison à l’étudiante sur ce point, il pourrait potentiellement faire tomber tout le concours, celui-ci ne respectant pas l’obligation décrétale. Ce qui devrait, on s’en doute, intéresser d’autres étudiants écartés.

Une procédure judiciaire étant en cours, l’UNamur n’a pour sa part souhaité faire aucun commentaire.