“À partir de mars 2024, la péthidine et le piritramide seront réservés à une délivrance en hôpital. Ces substances ne seront donc plus disponibles dans les officines ouvertes au public mais uniquement dans les pharmacies hospitalières. ” Ainsi communiquait l’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, le 4 septembre.

La péthidine et le piritramide sont des opioïdes (1) utilisés dans le traitement des douleurs aiguës, modérées à sévères, et sont commercialisés en Belgique sous forme injectable, sous les noms de Pethisom et Dipidolor, nous précise l’AFMPS. Si l’Agence prend une telle mesure, c’est que “l’Institut national d’assurance maladie-invalidité (Inami) a identifié une mauvaise utilisation de ces opioïdes dans la pratique ambulatoire (hors hôpital, NdlR), y compris une consommation élevée et chronique dans un groupe limité de patients. Cette mesure s’inscrit dans une politique plus large de grande prudence à l’égard de l’utilisation des opioïdes, ce type d’analgésiques pouvant entraîner une dépendance. ”

“À la suite d’enquêtes/contrôles, nous avons pu identifier depuis de nombreuses années une série d’abus et de problèmes rencontrés avec les opioïdes et, entre autres, avec ces deux principes actifs (piritramide et péthidine) ”, confirme-t-on à l’Inami. “La décision est donc, pour ceux-ci, de limiter leur utilisation/délivrance au milieu hospitalier à partir de mars 2024. Le but est d’éviter que des patients prennent ce type d’antidouleurs, pouvant générer une forte dépendance, de façon chronique et donc en dehors de l’indication prévue. ”

Des centaines de milliers de décès aux États-Unis

“De manière générale, ces deux médicaments sont très peu prescrits hors structures hospitalières”, contextualise Michaël Hogge, chargé de projets scientifiques chez Eurotox, l’observatoire socio-épidémique alcool-drogues en Wallonie et à Bruxelles. “La surprescription de médicaments opioïdes est bien une réalité dans nos sociétés, mais c’est de loin le tramadol qui est le médicament le plus prescrit et qui soulève le plus d’inquiétude. La prescription d’oxycodone est également en augmentation et inquiète dans le sillage de la crise des opioïdes nord-américaine (des centaines de milliers de décès par overdose, NdlR), même si la situation est loin d’être aussi dramatique, et les contextes fort différents. ”

Le nombre de patients ayant reçu au moins une prescription d’opioïdes remboursée par la sécurité sociale en Belgique est passé de 573 104 en 2005 à 1 100 519 en 2021, selon les données fournies par Eurotox, sur la base de données de Pharmanet. C’est presque deux fois plus en une quinzaine d’années. Parmi ces opioïdes, le plus prescrit est le tramadol (700 000 patients à lui tout seul). Suivent l’oxycodone (82 000) et le fentanyl (67 000).

”Pas des molécules anodines”

Selon l’observatoire Eurotox, l’augmentation de la consommation des opioïdes est “un phénomène multifactoriel, à la fois lié à l’augmentation de l’espérance de vie et donc de la prévalence des maladies liées au vieillissement, et à l’augmentation de la prévalence et de l’incidence des cancers. Elle est aussi liée à un phénomène d’hypermédicalisation du corps et de la souffrance, qui favorise le traitement médicamenteux de la moindre douleur exprimée, parfois même par anticipation (prescription préventive pour d’éventuelles douleurs post-opératoires). Mais les récents procès en Amérique du Nord à l’encontre de firmes pharmaceutiques ont clairement montré que ces firmes sont des entreprises commerciales, dont certaines n’hésitent pas à mettre en place des lobbies puissants et manipulateurs afin de placer leurs produits en tête des ventes, au détriment de l’intérêt et de la santé des patients. Les opioïdes ne sont pourtant pas des molécules anodines, et il convient de les prescrire avec circonspection. ”

Et de rappeler que, pour les experts, s’agissant de douleurs chroniques, “les opioïdes ne doivent être utilisés qu’en dernier ressort, et pendant de courtes périodes”.

(1) Substance qui reproduit les effets calmants de l’opium et de ses dérivés de synthèse, appelés opiacés. Ses effets sont les mêmes que ceux de la morphine (selon l’Institut national du cancer : e-cancer.fr).