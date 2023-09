Marie-Hélène Ska charge les conditions de travail du secteur pénitencier et de la distribution : “Un retour au 19e siècle”

Malgré l’augmentation des maisons d’arrêts et de la grande prison de Haren, la syndicaliste ne croit absolument pas aux solutions proposées par le Fédéral. “Le problème du secteur pénitencier est que les petites peines doivent être effectuées en prison. Mais les places n’ont pas été augmentées. On se retrouve donc avec des chambres où il n’y a même pas de WC pour les détenus et des tensions entre eux. Puisqu’il n’y a pas non plus de nouveaux travailleurs, les problèmes sont toujours plus grands.”

Pendant 48 heures, toutes les prisons du pays seront en grève. Que faut-il faire pour essayer de résoudre les soucis engendrés dans nos établissements pénitentiaires ? “Respecter les règles édictées par le gouvernement lui-même en ne dépassant pas un certain taux d’occupation. Il faut aussi renforcer le nombre d’agents au sein des prisons pour que les détenus puissent vivre dignement et que le travail soit moins pénible, en toute sécurité.”

À lire aussi

Jeudi, Colruyt Group a conclu un accord avec les filiales Match et Profi du groupe Louis Delhaize en vue de l’acquisition de 28 magasins Match et 29 magasins Smatch en Belgique. Ce qui menace 27 magasins et 690 travailleurs. Pour Marie-Hélène Ska, il est possible que ce genre d’information se multiplie. “Je le crains, oui”, explique-t-elle. “Ce secteur est en plein chamboulement et on ne répond pas aux questions des 690 familles concernées. L’attitude du groupe n’est pas responsable aujourd’hui.”

La loi Renault, qui permet aux entreprises et aux travailleurs d’encadrer normalement une restructuration, ne s’applique pas à Delhaize puisqu’il s’agit de 9000 personnes qui sont éparpillées sur tout le territoire et non sur un site bien précis. Pour Marie-Hélène Ska, il faudrait changer cette loi pour permettre aux travailleurs de s’organiser collectivement face à une restructuration. “Si le taux de syndicalisation de ce secteur est aussi haut (NDLR, près d’une personne sur deux), c’est précisément parce qu’ils savent qu’on parle d’un secteur précaire. Et que seul, ils ne pourront jamais améliorer leurs conditions concrètes d’exercice de leur travail.”

Pour la secrétaire générale de la SNC, les conditions de certains secteurs sont archaïques. “On croirait parfois qu’on a fait un retour au 19ᵉ siècle alors qu’on nous a bassinés pendant des dizaines d’années sur l’importance d’investir dans son personnel. La distribution et les prisons sont évidemment concernées par cet état de fait. Tout comme celui de l’accueil de l’enfance, de l’enseignement ou des livraisons à domicile. On peine à reconnaître la difficulté de ces métiers.”

Pour conclure, Marie-Hélène Ska a également appuyé sur le besoin pour les travailleurs d’avoir cinq semaines de congé légaux minimums. Cette position ne mettrait-elle pas de l’huile sur le feu, surtout lorsque l’on sait à quel point la situation entre le patronat et les travailleurs est tendue ? “Si le problème est financier, il suffit de voir le nombre de personnes qui ne travaillent pas ou qui sont en congé maladie pour comprendre à quel point c’est vital.”