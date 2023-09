Clap de (presque) fin dans la saga de la nomination du président du conseil d’administration (CA) de l’Ares. L’Académie de recherche et d’enseignement supérieur est la coupole du secteur. Son conseil d’administration est sans chef de file depuis la démission de Jean-Pierre Hansen. C’était en novembre 2020.

On se souvient bien de l’épisode Hervé Hasquin, un mois plus tard. Le MR avait alors tenté d’imposer l’ancien ministre et recteur de l’ULB, dont la candidature avait été sèchement recalée par le CA.

Entre-temps, les règles ont changé. L’avis du conseil d’administration n’est plus contraignant mais seulement consultatif.

La ministre de l’Enseignement supérieur, Françoise Bertieaux (MR), a proposé la candidature de Jean-Paul Lambert. Le CA vient de lui donner un avis positif. Reste au gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles d’entériner définitivement l’ancien recteur de Saint-Louis dans sa nouvelle fonction.

Qui est Jean-Paul Lambert ? Après un diplôme d’ingénieur civil, l’étudiant a poursuivi une formation d’économiste jusqu’au doctorat, présenté à l’institut de recherches Core à l’UCL (qu’on n’appelait pas encore UCLouvain à l’époque). Il a ensuite entamé sa carrière académique comme professeur d’économie, d’abord à l’étranger puis à Saint-Louis à partir de 1986. Il y a occupé successivement les fonctions de Doyen (3 ans), de Vice-Recteur (10 ans) et de Recteur (10 ans).

“Parallèlement à cette évolution dans mes responsabilités de direction d’une université, explique-t-il sur son profil Linkedin, mes thèmes de recherche ont progressivement évolué de la macroéconomie (mon domaine initial) vers l’économie et les politiques de l’éducation, avec un intérêt particulier pour l’analyse internationale comparée des systèmes éducatifs (couvrant aussi bien l’enseignement obligatoire que l’enseignement supérieur). Outre les publications dans des revues scientifiques, j’interviens sur ces questions, dans le débat public.”

À 71 ans, le voilà bientôt replongé dans ses sujets de prédilection.

“Son parcours académique et sa maîtrise des enjeux à venir pour notre enseignement supérieur font du professeur Jean-Paul Lambert un candidat idéal et dont l’engagement sera plein et entier”, a commenté la ministre Bertieaux qui a inscrit le point à l’ordre du jour du gouvernement de ce jeudi.