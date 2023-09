En dix ans, les salaires des employés ont augmenté beaucoup plus fort que ceux des ouvriers

Le salaire brut moyen en Belgique s’élevait à 3886 euros par mois en 2021, annonce ce mercredi Stabel. L’office belge de statistique précise qu’il s’agit ici du salaire d’un travailleur occupé à temps plein, y compris les primes de nuit ou de week-end mais sans le treizième mois ou le double pécule de vacances. Le salaire médian se monte quant à lui à 3507 euros : 50 % des travailleurs gagnent moins que ce montant et 50 % gagnent davantage.

On le sait : le salaire évolue avec l’âge. Avant 40 ans, les travailleurs gagnent en moyenne moins que la moyenne nationale. Passé cet âge, ils perçoivent en général un salaire supérieur à la moyenne. Ainsi, le salaire d’un travailleur de 60 ans et plus dépasse de 31 % la moyenne nationale. Mais l’effet de l’âge se fait surtout sentir chez les employés. Dans cette catégorie, les plus de 60 ans gagnent 183 % de plus que les employés 20 ans plus jeunes. Chez les ouvriers, l’écart de salaire n’est que de 37 %. Par ailleurs, jusqu’à l’âge de 24 ans, un ouvrier gagne mieux sa vie qu’un employé. La situation s’inverse à partir de 25 ans.

À la demande de La Libre, Statbel s’est penché sur l’évolution de ces différences de salaire. De 2012 à 2021, Statbel observe des évolutions claires mais variables. “Les professions dont le salaire mensuel brut a le plus augmenté au cours des dix dernières années sont principalement celles qui requièrent un diplôme de l’enseignement supérieur (licence ou master). Les professions qui ne requièrent pas d’exigences spécifiques en matière d’éducation ont généralement connu des augmentations plus faibles des salaires moyens. Par conséquent, les salaires moyens des employés (+19,2 % entre 2012 et 2021) ont également augmenté beaucoup plus fortement que ceux des ouvriers (+15,5 %). ”

Par secteur d’emploi, les différences d’évolution entre 2012 et 2021 sont plus faibles, observe Statbel. On remarque cependant que les secteurs de l’accueil et de l’hébergement touristique, d’une part, et de la construction, d’autre part, sont les secteurs où les salaires ont le moins augmenté au cours de la dernière décennie. En 2021, le secteur le plus rémunérateur était l’industrie pétrochimique, avec un salaire brut moyen de 6036 euros par mois.

L’écart a augmenté entre les hauts et les bas salaires

Enfin, Statbel note que, si le salaire brut moyen global est de 3886 euros, 10 % des travailleurs à temps plein gagnent moins de 2303 euros par mois, tandis que les 10 % les mieux payés perçoivent plus de 5922 euros. L’office de statistique signale à La Libre que cet écart entre les plus hauts et les plus bas salaires a augmenté au cours de la dernière décennie : il est passé de 147 % en 2012 à 157 % en 2021.