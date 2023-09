On avait pu s’en rendre compte à la reprise des cours dans l’enseignement supérieur : l’application des nouvelles règles de réussite, la composition des parcours d’apprentissage et, surtout, la coexistence de l’ancien système et du nouveau ne facilitent pas la compréhension des étudiants. S’il existe bien des règles précises, des libertés sont parfois prises dans la façon de les interpréter et des zones d’ombre subsistent. Résultat : deux étudiants dans des situations similaires ne sont pas toujours traités de la même façon.

Exemple à l’ULiège où un groupe d’étudiants est en colère. Tous (près d’une trentaine à ce stade) ont en commun de doubler leur première année de Droit en ayant validé entre 30 et 44 crédits.

Que dit la règle ? Qu’on ne peut s’inscrire en deuxième année à moins d’avoir décroché les soixante premiers crédits de la formation. Mais qu’avec 30 à 44 crédits réussis, des cours des années suivantes peuvent être anticipés à condition, notamment, de ne pas dépasser un programme de 60 crédits et d’obtenir l’accord du jury.

C’est sur ce dernier point que les choses coincent…

“Je ne comprends pas pourquoi”

L’année passée déjà, cette décision avait choqué une partie des étudiants qui recommençaient leur première année de Droit. Ceux qui sont dans le même cas cette année ne cachent pas leur mécontentement non plus. “Le problème, c’est que le jury a décidé d’interdire à tous les étudiants qui se sont retrouvés dans ce cas à la fin de leur première année de Droit à l’ULiège de s’inscrire à des cours de deuxième, rapporte cette maman. Je ne comprends pas pourquoi nous n’avons appris cela que le 5 septembre, et sans autre explication.” La mère de famille déplore que sa fille se soit inscrite sans connaître les règles du jeu. “En principe, il aurait même fallu savoir tout cela avant les examens, insiste-t-elle. On ne change pas les règles en cours de route…”

Les étudiants ont envoyé un courrier à la présidente du jury pour avoir une explication. “C’est une décision collégiale prise par les professeurs de Droit, leur a répondu cette dernière, susceptible d’un recours auprès du Doyen.” Démarche qui a été effectuée dans la foulée. Les parties concernées attendent la réponse.

“Pour éviter qu’ils ne chargent la barque”

Yves-Henri Leleu est le Doyen de la Faculté de Droit. Interrogé à ce sujet par La Libre, il persiste et signe. “Nous avons déjà pris la même décision il y a un an, explique-t-il. Les jurys sont souverains : ils ont le pouvoir d’appliquer le décret aux étudiants de première année qui viennent de redoubler.”

Il explique que l’objectif est d’éviter que ces étudiants-là ne chargent exagérément leur barque en se focalisant sur des cours de 2e année, réduisant ainsi leurs chances de réussir endéans les deux ans impartis tous leurs cours de 1e année, condition sine qua non pour pouvoir continuer.

“Les statistiques de réussite en septembre 2023 montrent que la mesure a permis aux étudiants concernés de mieux réussir leur programme parce qu’il était réduit, confie-t-il. De plus, la Faculté a mis en place des activités de remédiation pour ces étudiants à programme réduit, activités qui se poursuivent cette année. Notre ambition est qu’en ayant bien approfondi les matières de première, même contraints, les étudiants seront mieux formés à leur sortie et plus rapidement.”

“Tous les étudiants ne sont pas sur pied d’égalité”

Paradoxalement, les étudiants et leurs parents parlent plutôt, à ce stade, de perte de temps et d’acquis. “Les étudiants qui ont réussi leurs cours de néerlandais et d’anglais vont par exemple se retrouver sans pratiquer une langue étrangère pendant toute une année”, relève encore cette maman pour laquelle le paiement d’un minerval en échange de quelques cours seulement a du mal à passer : “Vous imaginez : gaspiller une année académique complète à seize crédits à peine ? Ma fille n’aura aucun cours au premier quadrimestre : que voulez-vous qu’elle fasse ?”

“D’autant qu’aucune autre Faculté ne procède de la sorte à Liège, ni aucune autre université en Droit. Tous les étudiants ne sont dès lors pas sur pied d’égalité.”

La ministre de tutelle, Françoise Bertieaux (MR), évoque pour sa part l’autonomie du jury “qui peut prendre des décisions différentes selon les Facultés (au sein d’une même université) ou d’un établissement à l’autre”. Elle insiste toutefois pour que les autorités veillent à la bonne communication d’une telle décision.