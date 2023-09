Même si l’Evras (éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle) fait partie des missions de l’enseignement obligatoire depuis 2012 en Fédération Wallonie-Bruxelles, le décret qui fixe deux fois deux heures d’animation d’Evras obligatoires pour tous (une fois en 6e primaire et une fois en 4e secondaire) entre seulement en vigueur cette année. Après des votes en Fédération Wallonie-Bruxelles et à la Cocof (Région bruxelloise), l’accord de coopération ad hoc terminera aussi son parcours législatif ce jeudi, au Parlement de la Région wallonne.

Impliquer l’école dans l’éducation affective et sexuelle n’a rien d’exceptionnel, comme en atteste l’épais rapport publié l’année passée par l’Unesco (l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture). Cette dernière parle d’ECS, pour “éducation complète à la sexualité”. Sur 115 pays étudiés, 85 % affirment avoir des politiques ou des lois se rapportant à l’éducation à la sexualité. La plupart visent l’enseignement secondaire. Quelques-uns, l’école maternelle.

Ceci étant, et comme on l’a vu chez nous, l’existence de tels cadres n’est pas toujours synonyme de couverture complète. Elle ne dit rien non plus des budgets qui pourraient y être alloués.

Les obstacles qui nuisent à la qualité

Deux tiers des pays indiquent qu’entre 76 % et 100 % des écoles concernées dispensent une forme d’éducation à la sexualité. Les autres, moins. Comme en ce qui concerne le dispositif légal, le rapport se base ici sur les déclarations des intéressés. Les proportions communiquées, prévient l’Unesco, sont probablement gonflées. Il s’agit, dans 75 % des cas, de contenus intégrés dans d’autres cours comme celui de biologie ou d’éducation physique – pour rappel, la Fédération Wallonie-Bruxelles mise sur les deux tableaux : deux animations spécifiques au moins durant la scolarité, et des contenus intégrés dans d’autres matières, comme le détaillent les nouveaux référentiels du tronc commun.

Le rapport relève par ailleurs que les élèves ont souvent le sentiment d’avoir reçu les informations trop tard et qu’ils auraient préféré que l’éducation à la sexualité commence plus tôt dans leur scolarité.

Dans beaucoup de pays, des efforts sont faits pour améliorer la formation des enseignants. Mais l’Unesco précise que les recherches menées dans leurs rangs montrent qu’ils sont nombreux à ne pas avoir assez confiance en eux pour assurer cet enseignement.

En outre, “les enseignants font état d’obstacles qui peuvent nuire à la qualité de l’enseignement ou qui entraînent un décalage entre la manière dont un programme est conçu pour être dispensé et celle dont il l’est en réalité”. Parmi ces obstacles, on peut citer le manque de temps alloué dans l’agenda scolaire, le manque de planification des cours, le manque de temps disponible pour les enseignants, le manque de disponibilité des matériels, les attitudes négatives du personnel et, dans certains cas, la crainte d’une réaction négative de la part des parents ou des autres membres du personnel enseignant.

Les preuves de ses effets positifs

Dans les programmes scolaires, on est clairement passé d’une focalisation étroite sur la prévention du VIH et les aspects biologiques de la santé sexuelle et reproductive, à un éventail plus large de sujets. Un peu partout, les programmes sont complets ou en cours de révision.

Le soutien à l’ECS n’est toutefois pas unanime. Parfois, celle-ci se heurte à une opposition active, qui va même jusqu’à provoquer des revers dans sa mise en œuvre. “Quelques pays ont enregistré des reculs en raison de la résistance d’une opposition restreinte mais parfois influente”, lit-on. Et de détailler : “Dans des pays aussi variés que la Pologne, le Brésil ou la province de l’Ontario au Canada, par exemple, des gouvernements en sont venus à retirer les politiques ou les programmes d’éducation à la sexualité”.

Que faire, dans ces cas-là ? “Des efforts supplémentaires sont alors nécessaires pour plaider en faveur de l’ECS, conclut l’Unesco, en présentant les preuves de ses effets positifs et en contrant la désinformation susceptible d’alimenter les résistances.”

- > Dans : “Le chemin vers une éducation complète à la sexualité, rapport sur la situation dans le monde”, Unesco 2022.