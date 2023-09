Un premier échevin contraint à la démission. Un bourgmestre dont l’autorité faiblit, et qui joue les victimes en déclarant au Standaard : “Un meurtrier a plus de droits qu’un simple échevin”. Un collège échevinal, fragilisé, déphasé même, où règne la méfiance. Knokke se retrouve dans une situation délicate en ce moment.

En plaçant la station balnéaire bon chic bon genre sous surveillance renforcée après un audit de son administration, Bart Somers (Open VLD), le vice-premier flamand en charge des Affaires intérieures, a sifflé la fin de la récréation. L’usage de la camisole de force s’imposait pour éviter que la situation ne dégénère encore davantage. Car on en est bien là, se désole un mandataire local. “La station balnéaire, depuis le décès de Léopold Lippens en 2018, se perd en conjectures.”

Une affaire de gros sous

Selon l’élue nationaliste Cathy Coudyzer, députée flamande siégeant au conseil communal, le rapport qui a été présenté jeudi soir au conseil communal et dont le contenu avait été publié en début de semaine par des médias flamands, est accablant pour l’ancien premier échevin Kris Demeyere (Intérets comunaux), garagiste de profession. Ce dernier est soupçonné de conflit d’intérêts. Malversations, fraude, corruption ? Les accusations semblent tellement lourdes que Audit Vlaanderen a contacté le l’OCRC (Office central pour la répression de la corruption).

Ce que l’on sait, c’est que Demeyere Cars, l’entreprise de l’échevin démissionnaire, aurait fourni 58 % des véhicules destinés au personnel communal entre 2012 et 2023. Le même garage aurait fourni 90 % des véhicules de fonction pour la commune. Ces voitures ont été vendues à Belfius Auto Lease qui, à son tour, passait contrat avec la commune côtière. L’ex-échevin aurait été activement impliqué dans l’octroi du contrat de location de ces voitures et le contrat mentionnait explicitement que les voitures seraient entretenues par le garage Demeyere dont il est le propriétaire. L’ancien échevin mis en cause parle cependant d’un rapport “truffé d’approximations et tendancieux”. Son avocat affirme que son client “n’a fait que prêter son expertise et a fait gagner des centaines de milliers d’euros à sa commune”.

Peu crédible

L’élue N-VA Cathy Coudyzer se demande pourquoi l’échevin Demeyere n’a pas été contraint par le collège de faire un pas de côté lorsque celui-ci fut pointé du doigt par un premier audit il y a un an ? Elle s'interroge “Pourquoi le collège n’a pris aucune initiative en temps opportun ? La commune a-t-elle donné suite aux recommandations d’Audit Vlaanderen après le premier rapport ?" Selon la députée flamande, le bourgmestre Piet De Groote (Intérêts communaux) a aussi mis en doute le bien-fondé du rapport d’audit. “Mettre en cause le travail d’Audit Vlaanderen, quel toupet ! Les spécialistes ont fait du bon travail, à mon sens.”

Du côté de majorité, le son de cloche est à peine différent. “Cette affaire jette le discrédit sur notre commune, c’est très grave, souligne un interlocuteur. Le bourgmestre Piet De Groote a laissé faire son échevin, il n’est jamais intervenu pour le stopper. Il n’est plus crédible à mes yeux. Du reste, il a accumulé les erreurs. Son projet de transfert de deux écoles primaires à l’enseignement officiel a échoué, il a dû faire une courbe rentrante. Son projet de construction des Tours De Wielingen est violemment critiqué. Et il continue de protéger l’ancien premier échevin Demeyere mis en cause, cela fait beaucoup…”

Le gouverneur de Flandre-Occidentale, Carl Decaluwé (CD&V), se dit inquiet de l’information qui concerne Knokke-Heist. “Elle peut déteindre sur la politique locale, où la plupart des administrations font du bon travail et sont soutenues par la population."