Après le CEB, les deux dernières épreuves externes certificatives de 2022-2023 (le CE1D en fin de 2e secondaire et le CESS en fin de rhéto) livrent à leur tour leurs résultats. Et ceux-ci tranchent résolument avec les performances de l’année précédente qui étaient quasiment toutes en recul. C’est le contraire qui se passe cette fois.

Pour rappel, le Conseil de classe doit considérer que les élèves sont compétents dans la discipline concernée lorsque ceux-ci atteignent un score égal ou supérieur à 50 %. En cas d’échec, le Conseil de classe peut néanmoins estimer que l’élève a réussi pour la discipline concernée, sur base de son dossier scolaire. Et pour décrocher le certificat, toutes les disciplines prévues dans le cadre de l’épreuve externe doivent être réussies.

Le CE1D comporte 4 épreuves : sciences, mathématiques, français et langues modernes. En sciences, 82,5 % des élèves ont réussi et le score moyen est de 64 %. Le taux de réussite n’était que de 49 % un an plus tôt, avec une moyenne de 48 %.

En math, 58 % des élèves ont réussi (contre 49 % l’année d’avant) avec un score moyen de 54 % (pour 47,5 % précédemment).

En français, on compte 81 % de réussites et une performance moyenne de 64 % (valeurs précédentes : 81 % et 63 %).

Enfin 71 % des élèves ont décroché les langues modernes (70 % un an avant), avec une moyenne de 62 % (on vient de 61 %).

Le CESS, lui, ne porte que sur deux matières. L’épreuve de français visait les compétences “naviguer dans un corpus de documents”, “sélectionner des informations adéquates” et “réagir et prendre position par écrit” à partir de la production d’un avis argumenté en réaction à une ou plusieurs lettres ouvertes : 85 % des élèves ont réussi. Score moyen : 67 %. Un an plus tôt, ces proportions étaient respectivement de 83 % et 66 %.

Quant au CESS d’histoire, il évaluait cette fois la compétence de critique et a été obtenu par 86,5 % des élèves. Le score moyen s’élève à 66,5 %. La fois précédente, le taux de réussite était de 85,5 % et la moyenne de 65 %.

Qu’est-ce qui s’est passé en un an ? Il faut rappeler qu’il ne s’agit ni des mêmes contenus d’épreuves, ni des mêmes élèves. Il sera néanmoins intéressant d’analyser ce relèvement général. En sciences et en mathématiques, la transformation des élèves de deuxième secondaire est particulièrement spectaculaire...