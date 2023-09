Ce mardi, dans la grande cour de l’École Royale Militaire, la princesse Elisabeth a prêté serment en tant qu’officier, 43 ans jour pour jour après son père. Elle devient ainsi sous-lieutenant de la 160e promotion en Sciences Sociales et Militaires.

Le bon comportement de la future souveraine a déjà été souligné dans la presse par ses professeurs. Le palais royal, toutefois, s’est toujours refusé à s’exprimer sur les notes d’Elisabeth, soucieux de ne pas faire ouvertement l’apologie de la princesse mais aussi, en cas de difficulté éventuelle et future, de la protéger du jugement parfois sévère de l’opinion publique.

Les capacités d’un futur souverain, en effet, constituent un sujet sensible. Le système monarchique dépend pour beaucoup des qualités humaines et intellectuelles, souvent variables d’une génération à l’autre, d’un souverain.

”La princesse est particulièrement brillante”

Les performances de la princesse font du bruit dans les couloirs du palais, tant la fille du roi Philippe et de la reine Mathilde n’a rien d’une élève banale.

“La princesse est particulièrement brillante. C’est vraiment une très bonne élève”, nous indique une source bien informée. Et alors qu’une idée reçue voudrait qu’un ressortissant de la famille royale bénéficie d’une forme de traitement particulier durant sa scolarité, plusieurs sources nous assurent que cela n’est absolument pas le cas.

guillement La princesse a obtenu des résultats brillants, dans le haut du panier, et c’était mérité. 95 élèves ont prêté serment ce mardi, dont 56 de sa promotion. La princesse, en termes de résultats, se situe parmi les tout premiers de sa promotion, sans doute parmi les 3 ou 4 meilleurs."

”Je peux vous garantir que la princesse ne bénéficie d’aucun traitement de faveur. Elle en a fait la demande explicite, de même que son entourage, nous confirme le Colonel Thierry Pirenne, l’instructeur de la princesse Elisabeth à l’École Royale Militaire. L’objectif était qu’elle se trouve en immersion au sein de sa promotion, et qu’elle passe les examens et les tests comme tous les autres étudiants. Elle a obtenu des résultats brillants, dans le haut du panier, et c’était mérité. Nonante-cinq élèves ont prêté serment ce mardi, dont 56 de sa promotion. La princesse, en termes de résultats, se situe parmi les tout premiers de sa promotion, sans doute parmi les 3 ou 4 meilleurs. L’un de ses atouts majeurs est qu’elle était très intéressée par tout ce que nous faisions ici, dans le cadre de la formation d’un futur officier. Elle s’est toujours investie de façon très personnelle pour arriver au niveau requis.”

La future reine de Belges avait déjà passé, il y a trois ans, une année entière à l’École Royale Militaire, où elle avait suivi le cursus académique, la formation militaire et sportive. Elle était ensuite partie en Angleterre pour le prestigieux Lincoln Collège de l’Université d’Oxford, où elle avait réussi les concours d’admission, réputés difficiles. Elle y poursuit actuellement sa troisième année de bachelier en histoire et en politique. Avant cela, elle avait obtenu son baccalauréat international au Pays de Galles, à l’UWC Atlantic Collège. La princesse a réussi chacune de ces années scolaires.

Elle avait toutefois demandé à pouvoir, en dehors de ses périodes scolaires, revenir terminer sa formation, durant les camps d’été, à l’École Royale Militaire. C’est dans ce cadre qu’elle y a à nouveau passé tout le mois de juillet.

”Cet été, elle a donc terminé sa formation comme chef d’un peloton d’infanterie légère, qui doit l’amener à commander 30 à 40 personnes, reprend le Colonel Pirenne. On y apprend la tactique de base et l’accent est mis sur le leadership. Les élèves doivent surtout apprendre à donner des ordres clairs, à réagir dans une situation de fatigue et de stress, tout en ne se laissant pas influencer par la météo.”

Au-delà de ces résultats, Elisabeth a apprécié l’ambiance de l’école. “Comme la princesse l’a dit elle-même, elle s’est bien intégrée dans le groupe et en faisait partie intégrante, ajoute le Colonel Pirenne. Cela lui faisait toujours plaisir de revenir à École Royale Militaire, et ça faisait aussi plaisir à ses camarades de la retrouver.”

Un rôle amené à évoluer

Au terme de ces études, la princesse sera amenée à voir son rôle évoluer au sein de la famille royale. Elle devrait, à terme et contrairement à ses frères Gabriel et Emmanuel et sa sœur Éléonore, se voir confier les rênes d’une Maison en tant que Duchesse de Brabant. Cela lui permettra d’obtenir une dotation, d’engager des collaborateurs, et de développer ses activités publiques. Et de se préparer à prendre la succession de son père comme cheffe de l’État.