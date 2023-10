Le cours de philosophie et citoyenneté (CPC) a 7 ans ce dimanche. Mais c’est en faisant la grimace que ses enseignants souffleront les bougies. L’association des professeurs de CPC digère mal le report sine die du passage d’une à deux heures obligatoires de leur matière par semaine et revendique une réelle valorisation du cours et de ceux qui le donnent.

La philo et citoyenneté a fait son entrée à l’école le 1er octobre 2016. Aujourd’hui, tous les élèves de l’enseignement officiel et du libre non-confessionnel suivent une période hebdomadaire de CPC. Pour leur deuxième heure de cours dits “philosophiques”, ils ont pas moins de sept choix : une des religions reconnues (catholique, protestante, orthodoxe, israélite et islamique), la morale ou une deuxième heure de CPC.

D’après les derniers chiffres disponibles, environ un élève sur six ou sept opte pour les deux heures de philo et citoyenneté. Mais cette moyenne cache de fortes variations d’une école à l’autre, certains enseignants gardant des classes quasiment complètes pour la deuxième heure alors que d’autres n’y accueillent que quelques élèves.

Reporté à la prochaine législature

Le passage d’une à deux heures pour tout le monde est recommandé dans une résolution votée le 1er décembre 2021 au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. L’idée a fait l’objet de nombreux débats. Trois écueils sont apparus : la place des cours de religions et de morale (l’idée de les rendre optionnels, en dehors de la grille horaire, a circulé), la menace pour l’emploi qui y serait liée, et la soutenabilité financière du changement. “On n’y arrivera pas”, a finalement déclaré cet été la ministre de l’Education, Caroline Désir (PS), le gouvernement actuel reportant la question à la prochaine législature.

À lire aussi

Face aux défis contemporains, l’association des profs de philo et citoyenneté rappelle l’urgence de passer à deux heures si on veut atteindre les objectifs fondamentaux pour le vivre ensemble. “Devant la montée de l’extrême-droite, des discours de haine, des attaques à l’encontre de la démocratie et des fake news de toutes sortes, les cinquante minutes par semaine ne nous permettent pas d’accompagner adéquatement les élèves et de leur proposer l’acquisition d’outils philosophiques dont ils auraient tant besoin”, regrette Hélène Caels, en charge d’un CPC depuis sa création il y a sept ans. La deuxième heure, n’étant actuellement pas suivie par tout le monde, ne peut pas y contribuer.

"Je donne cours à près de 500 élèves dans 22 classes"

Pour bien faire comprendre l’importance de son cours, l’enseignante raconte : “Le but est de donner aux jeunes des clés pour comprendre la société, aiguiser leur esprit critique, en faire des citoyens éveillés et actifs. Nous abordons souvent des questions délicates qui peuvent déchaîner les passions. Nos collègues enseignants renvoient d’ailleurs souvent les élèves chez nous pour aborder certains sujets. C’est le seul moment où les jeunes peuvent en parler tous ensemble, apprendre à débattre correctement, même s’ils ont des avis, des croyances et des origines différentes.”

Cela étant, la limitation à une période par semaine n’est pas le seul problème. “Nos préoccupations sont nombreuses, ajoute-t-elle, au nom de l’association. Nous manquons de temps pour rencontrer les objectifs du cours, mais nous avons aussi un trop grand nombre d’élèves à gérer. Personnellement, je donne cours dans 22 classes différentes, à près de 500 élèves. Beaucoup d’enseignants sont épuisés, d’autant que tous leurs cours ne se donnent pas toujours au même endroit.”

À cela s’ajoute enfin un malaise vis-à-vis des collègues de religions et de morale. “Nous nous battons pour le passage à deux heures mais nous ne voulons évidemment pas leur faire perdre leur travail”, tient enfin à préciser Hélène Caels. Et de conclure : “Notre cours a encore besoin d’être encouragé et soutenu tant politiquement que pédagogiquement”.