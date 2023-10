Ce lundi s’ouvre la semaine européenne des enseignants. À cette occasion, le front commun syndical de l’enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles s’invitera au siège du gouvernement, à Bruxelles, mercredi matin. Objectif : remettre officiellement au ministre-Président et à ses ministres les dix demandes clés européennes formulées dans le cadre de la campagne “Rendre l’enseignement plus attractif” organisée par le CSEE (le Comité syndical européen de l’éducation) qui représente plus de 11 millions d’enseignants dans 51 pays en Europe.

À la suite de cette action, des arrêts de travail seront observés dans les écoles pour informer et sensibiliser les enseignants.

En tête des revendications figure l’autonomie professionnelle. “Un modèle de financement public durable et efficace est essentiel pour résister à la privatisation et à la commercialisation du secteur de l’éducation”, lit-on. “Autonomiser signifie fournir les ressources nécessaires en termes de personnel et de budgets pour permettre aux établissements d’enseignement de prospérer, de fournir la meilleure qualité d’éducation.”

Pour s’assurer que les nouveaux venus restent en poste, selon le CSEE, il convient de soutenir un début de carrière efficace. Pour ce faire, les conditions de travail doivent être améliorées. Cela inclut notamment la sécurité de l’emploi et des parcours de carrière attractifs avec des opportunités de développement professionnel.

Des contrats à durée indéterminée

Justement, les contrats à durée indéterminée doivent remplacer les contrats à durée déterminée afin de répondre à la problématique des horaires de travail imprévisibles et souvent non réglementés.

Les syndicats exigent encore que les gouvernements garantissent des salaires décents aux enseignants : “ceux-ci doivent être au moins égaux au niveau de salaire des autres professionnels qui ont des qualifications similaires.” Ils les exhortent à tenir compte de l’augmentation du coût de la vie.

Autre levier de fidélisation : une formation et un développement professionnel continu de qualité sont essentiels pour faire de l’enseignement un métier attractif. “Ils devraient être gratuits et proposés pendant les heures de travail.”

Dans le même ordre d’idées, la sécurité et le bien-être des enseignants, tant psychologiques que physiques, doivent être améliorés.

Il faut, dit également le comité syndical européen, mettre en place une politique de recrutement qui cherche à attirer vers l’enseignement toute la diversité de la société en termes de sexe, d’orientation sexuelle, de capacités et besoins éducatifs spéciaux et de statut économique, Bref, intégrer l’égalité avec des stratégies de recrutement ad hoc.

Un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée

La plateforme revendique aussi un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée. “La charge de travail excessive est un défi universel qui doit être relevé immédiatement”. Elle recommande ainsi de ne plus se référer uniquement aux “heures d’enseignement” mais de parler en “heures de travail” pour réduire le nombre d’heures supplémentaires non rémunérées, en particulier pour celles et ceux qui occupent un emploi précaire. Et de relever que “malgré l’augmentation de la charge de travail, de nombreux pays n’ont pas augmenté les salaires dans le secteur de l’éducation et peu ont recruté de nouveaux personnels éducatifs”.

Pour créer une culture scolaire positive et démocratique, il est essentiel d’adopter un leadership collaboratif et collégial. Par ailleurs, le travail des directions doit être reconnu et valorisé.

Enfin, un dialogue social fort et significatif doit être maintenu à tous les niveaux.