Si la situation s’est améliorée depuis la fin de la pandémie de coronavirus, environ 2500 lits sont encore fermés dans les hôpitaux belges. Plusieurs raisons expliquent la fermeture de lits. Des travaux d’infrastructures. Des besoins en soins moins importants, par exemple en pédiatrie durant l’été, lorsque les enfants sont moins malades qu’en automne. Mais, fondamentalement, “la fermeture de lits est une conséquence généralisée de la pénurie de personnel soignant, en particulier du personnel infirmier”, témoigne Pascal Mertens, le directeur général de Vivalia, l’intercommunale de soins de santé dans le Luxembourg.

Durant la crise du Covid, les autorités avaient décidé de suivre de près l’état des capacités hospitalières et un relevé des lits fermés avait été mis en place d’octobre 2021 – d’abord quotidiennement, puis deux fois par semaine – à avril 2023, à la fin de la pandémie.

Jusqu’à 4000 lits fermés

Dans une réponse parlementaire écrite adressée à la députée Sofie Merckx (PTB), le ministre fédéral de la Santé, Frank Vandenbroucke (Vooruit), a détaillé l’évolution du nombre de lits fermés tout au long de cette période.

On y lit qu’il y avait un peu plus de 1 700 lits fermés le 12 novembre 2021, dont 115 en unités de soins intensifs (USI). Plus de 4 000 un mois plus tard (153 en USI), au sommet de la crise. Puis, le chiffre fluctue avec une tendance à la baisse pour se figer à 2 571 lits fermés, dont 148 en USI, le 2 avril 2023, date du dernier relevé communiqué. Ce chiffre a peu évolué au cours des mois précédents, certainement depuis le début de l’année 2023.

En Belgique, il y a 63 438 lits d’hôpital dits “justifiés” (sur base desquels le financement des hôpitaux est calculé). Sur la base de ce chiffre, cela signifie que 4 % des lits d’hôpital sont fermés.

La situation particulière de Bruxelles

”On ne ferme des lits que contraints et forcés, reprend Pascal Mertens, de Vivalia. Dans un premier temps, on peut réduire l’encadrement, mais, à un moment, on n’a plus d’autre choix que de fermer des lits sinon on met en péril la qualité des soins.”

”Le manque de personnel soignant et de personnel infirmier en particulier est à l’origine de nombreux maux de notre système de santé actuel”, déplore Gibbis, une coupole patronale d’hôpitaux bruxellois. En 2021, il manquait 4 690 membres de personnel (en équivalents temps plein), selon l’étude Maha 2022 (qui fait référence dans le domaine), soit une augmentation de 36 % depuis 2019.

Et “cette pénurie de personnel est accentuée à Bruxelles du fait des spécificités liées à la Région : bilinguisme, multiculturalité, sécurité, mobilité, coût de la vie…”, reprend Gibbis. Qui plaide pour la mise en place d’un plan d’actions qui mettra notamment l’accent sur “l’attractivité du secteur”, “la fidélisation du personnel en place” et “un réajustement de l’organisation des soins afin d’offrir des soins de qualité malgré la pénurie actuelle”.

Y a-t-il trop de lits en Belgique ?

”Chez Vivalia, des unités ont dû fermer en 2022 faute de personnel. À l’hôpital d’Arlon, par exemple, une centaine de lits étaient fermés en mai 2022”, détaille M. Mertens. Depuis, la situation s’est un peu améliorée. “On a mis en place un plan 'bien-être' afin de fidéliser le personnel, et on a été très actifs dans le recrutement. La situation de pénurie nous semble avoir atteint son point culminant il y a quelques mois. On espère que les choses vont s’améliorer. À Arlon, une unité de chirurgie qui ne fonctionnait que la semaine va bientôt pouvoir refonctionner sept jours sur sept.”

”Mais soyons clairs : on ne va jamais rouvrir tous les lits qui ont été fermés en Belgique”, estime le directeur de Vivalia. D’abord parce que, selon lui, la pénurie de personnel ne pourra pas être comblée si le nombre d’étudiants infirmiers n’augmente pas. Mais aussi parce que “l’offre de lits en hôpital est sans doute trop importante en Belgique. On a par exemple de plus en plus de chirurgie de jour, qui ne nécessite pas de garder les patients à l’hôpital. La médecine évolue, elle s’améliore. C’est évidemment positif.”