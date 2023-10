Une institutrice maternelle explique pourquoi elle envisage de démissionner après 20 ans de service: "J'ai eu le geste de trop"

À lire aussi

“Nous sommes fâchés !”

“Notre fils est victime d’une enseignante qui pratique la pédagogie de la peur, raconte cette maman. Il est en deuxième primaire et son institutrice menace les élèves pour tout. Elle met un tampon avec un cochon quand une copie est mal écrite, elle a déchiré deux pages du cahier du jour de notre fils, chiffonné une feuille de grammaire sur laquelle il avait passé du temps. En quelques semaines, notre fils a perdu beaucoup d’estime de lui et s’estime nul en math et en grammaire. Nous l’avons amené chez la psy mardi et sortons de l’école, où on nous a dit : ‘Ce ne sont que des mots, pas de la maltraitance, c’est juste le ressenti de votre fils. Nous sommes fâchés !'”

Un élève de 4e secondaire confie un autre cas : “Juste avant les révisions et les examens de juin, on a reçu un bulletin. J’avais deux échecs, c’est vrai. Mais le commentaire de mon titulaire – 'Ce n’est pas comme ça que tu vas réussir !’ – m’a assez bien découragé”.

“Ce matin, j’ai eu le geste de trop”

Les enseignants aussi, sont bien conscients du problème. Comme cette institutrice maternelle qui explique pourquoi elle envisage de démissionner, après vingt ans de service. “Je sais qu’il arrivera un temps où je ne pourrai plus, dit-elle. Parfois, déjà, c’est critique. J’ai des gestes brusques qui ne me ressemblent pas. Et ce matin, j’ai eu le geste de trop. J’ai appuyé le tampon de la date sur le dos de la main d’une élève, elle n’a que quatre ans. Pourquoi ? Juste parce qu’elle avait saccagé tout un travail avec le tampon que je n’ai pas rangé. Je sais que j’aurais dû ranger ce tampon, pourquoi ne l‘ai-je pas fait ? Parce que nous sommes dans le stress et l’urgence tout le temps. Les conditions de travail nous poussent à la négligence et à la violence. J’ai toujours voulu faire ce métier. J’avais moi-même quatre ans quand j’ai eu cette vocation.” Elle évoque “un troupeau d’élèves sous la responsabilité d’un seul adulte”. “Je ne supporte plus de devoir brider, forcer à rester dans un système qui ne correspond pas à l’enfant. Ne pas l’écouter à cause du manque de temps pas le temps ou du bruit, casser son imagination parce que ce n’est pas le moment, éteindre ses lumières de génie parce que ce n’est pas ce qu’on attend de lui, qu’il faut entrer dans le moule.”

“J’étais tétanisée”

Cet autre témoin parle d’un souvenir d’enfance. “À l’époque, j’ai entre quatre et cinq ans. Je suis gauchère : une tare qu’on essayait de réparer par des fessées dès que je me trompais de main. Bien évidemment, je pleurais.”

Chez cette autre, c’est son physique qui était visé. “J’étais forcée à porter un maillot de gymnastique moulant, montrant les cuisses nues, alors que j’étais grosse ; on me forçait à faire des exercices de gym qui me faisaient peur, qui me donnaient le vertige. Toute la classe se moquait de moi parce que j’étais tétanisée.”

“En secondaire, j’étais dyslexique, rapporte enfin ce jeune homme. On m’a dit d’aller en professionnel pour apprendre à nettoyer.”