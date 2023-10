Conner Rousseau entendu par la police judiciaire fédérale à Gand pour ses propos racistes

L'affaire concerne des propos racistes qu'il aurait proférés en présence de policiers dans la nuit du 1er au 2 septembre, à Saint-Nicolas, lors d'une soirée arrosée. "Je me suis effectivement rendu dans un pub à Saint-Nicolas ce jour-là et j'ai parlé à plusieurs policiers. J'avais trop bu, mais dans mon souvenir, le ton de la conversation était plutôt plaisant et amical", avait expliqué plus tard M. Rousseau pour se justifier.