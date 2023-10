Budget 2024: à la rentrée prochaine, les fournitures scolaires seront gratuites jusqu’en troisième primaire

L’exercice a été un peu plus difficile que prévu. Les ministres s’étaient séparés jeudi soir, prévoyant de régler quelques derniers ajustements vendredi matin. Mais ces ajustements n’ont pas été simples à réaliser. C’est finalement vers 16 heures que les détails de l’exercice ont pu être présentés. En voici les grandes lignes.

Les recettes en faible croissance

Au niveau des recettes, rappelons d’abord que la Fédération n’a pas de pouvoir fiscal. Pour l’essentiel, ses recettes sont des transferts d’impôts récoltés par l’État fédéral. Leur montant est calculé en fonction de plusieurs données dont la croissance économique, l’inflation, la clé IPP (répartition de l’impôt sur les personnes physiques entre la Flandre et la FWB), la clé élève (proportion d’élèves dans les écoles flamandes et francophones) et le coefficient d’adaptation démographique (croissance de la population de moins de 18 ans).

Pour 2024, le Bureau du Plan s’attend à une croissance économique modérée et à la baisse progressive des tendances inflationnistes. Compte tenu d’une nouvelle dégradation de la clé élèves, les recettes 2024 en faible croissance sont estimées à 13,213 milliards d’euros (+5 %).

Plusieurs projets ont pu être soutenus

Au niveau des dépenses, le secteur de l’Éducation (du maternel à l’enseignement supérieur) représente comme d’habitude environ les deux tiers du budget, l’essentiel étant constitué des salaires des membres du personnel (comme en 2023, deux indexations sont prévues en 2024). Plusieurs projets particuliers ont néanmoins pu être soutenus, dont l’élargissement du plan gratuité. Aujourd’hui, les écoles reçoivent des subsides pour donner leurs fournitures scolaires aux enfants de maternelle, de première et de deuxième primaires. La démarche sera étendue à la troisième primaire à la rentrée prochaine. Quelque 320 000 élèves seront concernés.

La trajectoire budgétaire du Pacte pour un enseignement d’excellence est assurée, avec un budget de 324 millions pour 2024.

L’indemnité kilométrique prévue pour les équipes qui se rendent au travail à vélo sera augmentée. Elle passera ainsi de 0,15 à 0,27 euro/km.

Le chantier des bâtiments scolaires se poursuit. Sur le 1,7 milliard d’euros qui seront attribués en 2024, un milliard d’euros servira à concrétiser les chantiers qui vont commencer.

Neuf millions pour l’aide à la jeunesse

Un plan d’investissement est également lancé pour rénover les autres infrastructures au service des citoyens. Environ 30 millions sont prévus par an à partir de 2023.

S’y ajoutent 15 millions pour les infrastructures universitaires (moyennant de leur part un investissement équivalent).

Le refinancement de l’enseignement supérieur continue aussi (+ 10 millions en 2024 pour atteindre 80 millions par an à partir de l’année prochaine).

En outre, comme annoncé, 6,4 millions serviront à financer la réforme des allocations d’études.

Le conclave aboutit encore à un renforcement de l’aide à la jeunesse, pour augmenter les prises en charge et agrandir les équipes (dans les SAJ, les SPJ et les IPPJ), ainsi qu’à une prolongation des prises en charge post-Covid. Total : 16 millions dont 9 pour des politiques nouvelles.

Le refinancement des arts de la scène se prolonge lui aussi (6,8 millions).

Des moyens sont alloués pour continuer à réformer le secteur de la petite enfance (contrat de gestion de l’ONE) : + 12,5 millions.

À noter encore la revalorisation barémique des puéricultrices les moins bien rémunérées (6 millions pour corriger cette inégalité salariale à partir de la rentrée 2024 : près de 1 000 puéricultrices seront touchées).

Total des dépenses : 14,417 milliards d’euros (+3,4 %, soit moins que l’évolution des recettes).

Un milliard de déficit

L’un dans l’autre, on atteint un déficit de l’ordre du milliard d’euros. “Les charges de la dette restent inférieures à 2 % des recettes”, a tenu toutefois à rassurer le ministre du Budget, Frédéric Daerden (PS).

Quant au ministre-Président, Pierre-Yves Jeholet (MR), il a répété que l’avenir exigera de faire plus d’efforts. “Ce sera un débat à avoir en 2024”, a-t-il confirmé.