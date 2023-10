Après un vol avec violence dans une voiture, il tente de se faire passer pour la victime: deux éléments viennent toutefois le piéger

Va-t-on vers une audience blanche, cauchemar des journalistes judiciaires ? Heureusement non, car la porte du tribunal s’ouvre et laisse entrer une dame entre deux pandores. Elle est flanquée d’un interprète roumain-français, qui s’avère rapidement inutile car elle décide de se passer de ses services après quelques questions.

La présidente pose les questions de routine à cette jeune quadragénaire : elle dit qu’elle est gitane et née à Sarajevo. “De toute façon, votre nationalité exacte n’a pas d’importance”, coupe la présidente.

La dame est détenue pour un vol à la tire commis au préjudice d’un vieux monsieur qui marchait avec une canne, et pour plusieurs tentatives infructueuses révélées par les caméras de surveillance au même endroit. Pas de quoi impressionner l’accusée pour autant. “Je fais la manche, mais je ne vole pas”, annonce-t-elle, presque fièrement. Elle prétend aussi que si elle mendie, c’est pour venir en aide à sa mère qui est gravement handicapée. Elle est, en outre, en séjour illégal. “Je n’ai pas de ticket retour” explique-t-elle.

Une veste en guise d’écran

La procureure rappelle que c’est un témoin qui a assisté au manège et que le modus operandi est à chaque fois le même : un mineur d’âge l’accompagne et fait écran avec sa veste. Mais cette tactique a ses limites : les caméras de surveillance ne sont pas toujours visibles… Vu que la plupart des vols se réduisent à une tentative avortée, le ministère public n’a pas la main trop lourde : un mois de prison (en plus de la détention préventive qui dure depuis une dizaine de semaines) et 50 euros d’amende, à multiplier bien sûr par les décimes additionnels.

La défense, contrairement à sa cliente, ne conteste pas les faits, mais se demande que faire avec cette dame, réduite à la mendicité, “une situation qui arrive malheureusement assez souvent dans ce genre de cas”. L’avocate voudrait un sursis simple pour ce qui excède la préventive, en espérant que cette expérience douloureuse l’ait fait réfléchir. Mais vu la manière dont elle nie les faits, ce n’est pas gagné d’avance. “Est-ce que je vais devoir retourner en prison ? ”, demande l’accusée. Réponse positive. “Mais vous n’allez pas y rester toute votre vie”, tempère la présidente.

Voiture visitée, voiture squattée

Quelques instants plus tard, un autre accusé, appelons-le Anatole, comparaît détenu. Cette fois il y a trois pandores au lieu de deux pour l’encadrer. Il avoue 38 ans, est SDF et inscrit au CPAS local. On lui reproche un vol dans une voiture, qui a tourné au vol avec violence lorsque le propriétaire de l’automobile l’a poursuivi et rattrapé. Il s’est débattu et a distribué au passage quelques gnons, mais n’a pu échapper à la police arrivée sur place, à qui il a expliqué que c’est… le conducteur qui l’avait agressé. Drôle de façon de voir les choses, mais on a retrouvé sur lui le produit du vol (un sac) et, tout aussi ennuyeux pour lui, un couteau Laguiole. Certes, il est permis et même très classieux d’en posséder un chez soi, mais pas vraiment de l’emmener en balade, auquel cas cela devient une arme prohibée. À une autre occasion, Anatole a été surpris en train de squatter une voiture, après en avoir découpé la bâche.

Anatole est un toxicomane qui cherche à se défaire de son addiction à l’héroïne, ce qui semble réussir puisqu’il a suivi une thérapie en prison et n’a même plus besoin de méthadone. Malheureusement pour lui, il a déjà été condamné à deux reprises, en 2010 pour des faits semblables et en 2021 pour des coups et blessures sur la personne avec laquelle il vivait. La procureure ne peut que constater la récidive légale et propose un an de prison pour l’ensemble des faits, mais se dit ouverte aux propositions de la défense au sujet d’un éventuel sursis probatoire qui comprendrait, nécessairement, une formation sur la gestion de la violence.

La défense s’engouffre dans la porte ouverte : “Mon client a joué la transparence d’emblée en reconnaissant devant le juge d’instruction que son argent acquis au CPAS servait à satisfaire son addiction”. D’ailleurs, il est sur la bonne voie. L’avocate exhibe un document prouvant qu’il ne touche plus à la drogue. “Quant au couteau, c’est hélas un bien de première nécessité quand on est à la rue, parce que c’est tout ce qu’il a, mais il ne s’en sert pas comme d’une arme”, plaide-t-elle. La défense voudrait un sursis probatoire. “Il n’a que 38 ans, il peut encore retrouver le droit chemin”, conclut-elle. Anatole opine du bonnet. Il saura le 9 novembre si son avocate a convaincu le tribunal.