Budget fédéral : ce qu’il faut savoir sur la réforme des flexi-jobs

1. C’est quoi un flexi-job ?

Ce dispositif existe depuis décembre 2015. Il s’agit d’un contrat par lequel un travailleur s’engage à effectuer un emploi complémentaire pour un employeur, à condition que ce travailleur soit déjà occupé chez un ou plusieurs autres employeurs à raison d’un 4/5e temps. Depuis 2018, les pensionnés peuvent également travailler sous contrat de flexi-job. Plus de 120 000 personnes ont déjà eu recours aux flexi-jobs, selon le Premier ministre.

Pour le travailleur ou le pensionné, c’est un moyen d’augmenter ses revenus et pour l’employeur, c’est une façon de bénéficier d’une main-d’œuvre flexible et moins coûteuse. La formule présente en effet plusieurs avantages. L’employeur paie uniquement une cotisation patronale de 25 % pour un travailleur flexi-job. Il ne paie donc pas de cotisations de sécurité sociale ordinaire ni de précompte professionnel. Le flexi-jobiste de son côté, ne doit pas payer de cotisations de travailleur ni de précompte professionnel sur le flexi-salaire. Il ne se retrouve pas dans une tranche d’imposition supérieure, mais acquiert des droits sociaux. Le flexi-salaire ne peut pas être inférieur à 11,81 euros par heure (15,39 euros dans la santé). L’employeur peut évidemment payer davantage.

2. Dans quels secteurs peut-on y recourir ?

À l’origine, seules les entreprises de l’Horeca pouvaient recourir au flexi-job. En 2018, le dispositif a été étendu au commerce, à la coiffure et aux soins de beauté et aux boulangeries. Et en 2023, d’autres secteurs ont également été autorisés à utiliser les flexi-jobs : sport, cinéma, spectacle et soins de santé.

3. Quelles sont les nouvelles mesures décidées par la Vivaldi ?

L’aile droite du gouvernement souhaitait étendre une nouvelle fois le dispositif, l’aile gauche voulait le renforcer. Il a donc été décidé, d’une part, de permettre à douze nouveaux secteurs d’engager des flexi-jobistes, parmi lesquels la garde d’enfants, l’enseignement, certaines professions du secteur alimentaire, le secteur automobile, le sport et la culture (secteur public), l’agriculture et l’horticulture, l’événementiel, le déménagement et l’immobilier. Une façon de répondre au pic de la demande de main-d’œuvre dans certains secteurs, selon le ministre des Indépendants David Clarinval (MR).

D’autre part, l’aile gauche de la Vivaldi a obtenu un renforcement du statut des flexi-jobistes. Leur salaire sera désormais aligné sur celui des autres travailleurs du secteur (sauf dans l’Horeca). Et les cotisations patronales vont passer de 25 % à 28 %, afin de mieux financer le dispositif. Par ailleurs, des balises seront fixées pour éviter des abus tels que de faire passer dans le système des flexi-jobs un travailleur qui était déjà sous contrat classique.

4. Quelles sont les réactions à ces nouveautés ?

Du côté des employeurs, qui réclamaient un élargissement du dispositif, elles sont logiquement positives. L’Union des classes moyennes estime que cela “va permettre de répondre (en partie) à la crise de l’emploi ressentie depuis des années par nos chefs d’entreprise”. Cela “va permettre aux entreprises de travailler, mais aussi d’ouvrir des opportunités professionnelles”.

Unizo, le pendant flamand de l’UCM, salue également une extension “particulièrement intéressante” : “Même si l’on aurait aimé une ouverture à tous les secteurs, le gouvernement fédéral fait un pas dans la bonne direction. Dans le contexte actuel de tension sur le marché du travail, les flexi-jobs sont une nécessité pour les entrepreneurs. Pour des secteurs tels que le déménagement, les pompes funèbres, l’alimentation et l’événementiel, cet élargissement est une très bonne nouvelle”.

Le Syndicat neutre pour Indépendants (SNI) applaudit également l’élargissement du régime des flexi-jobs, regrettant toutefois qu’il aille de pair avec une hausse des cotisations sociales. Aux yeux du SNI, cela crée un “obstacle inutile” au déploiement de ces emplois flexibles. “Il s’agit d’un compromis complexe. Nous ne devons pas non plus perdre de vue le fait que les coûts de la main-d’œuvre restent très élevés en Belgique”, a conclu le syndicat.

Concerné par cette extension, le secteur des autobus et autocars se réjouit également. Selon la FBAA, les emplois flexibles sont la solution pour remédier efficacement à la pénurie de chauffeurs dans le transport de ligne et le transport scolaire pour l’enseignement spécialisé. “Plus de 1 500 postes de conducteurs professionnels d’autobus et d’autocars ne sont toujours pas pourvus”, souligne la fédération sectorielle.

Par contre, le secteur des taxis, oublié de la réforme, ne décolère pas. Il estime lui aussi avoir besoin de chauffeurs pour faire face aux pics d'affluence et réclamait de pouvoir recourir aux flexi-jobs. Il n'a pas été entendu.

"Pas une réponse aux besoins de main-d'oeuvre"

Sur le banc syndical, où l’on préfère traditionnellement des emplois plus stables et qui débouchent sur un meilleur financement de la sécurité sociale, les réactions sont moins enthousiastes. Sur la Première, la secrétaire générale de la CSC Marie-Hélène Ska a estimé que cela ne lui semblait pas “être une réponse aux besoins de main-d’œuvre supplémentaire, réclamé par exemple dans le secteur de l’enfance”. Elle note cependant que l’on va “enfin rétribuer les personnes qui sont en flexi-jobs au même barème que ceux qui travaillent dans le secteur”, à l’exception notable de l’Horeca.

Depuis l’opposition, le PTB a pour sa part dénoncé ce tout aux flexi-jobs décidé par la Vivaldi. “Ce qui n’était au départ qu’une exception, et dont certains partis gouvernementaux avaient promis l’abolition, est aujourd’hui étendue à douze nouveaux secteurs, dénonce la députée Sofie Merckx. En d’autres termes, les gens sont autorisés à se tuer à la tâche dans des flexi-jobs pour joindre les deux bouts. ”