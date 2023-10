Interpellant constat dans nos écoles: plus d'un tiers des enseignants ont été victimes de violence dans l'année

Aujourd’hui, il manque 44 millions d’enseignants dans le monde pour atteindre l’objectif d’une école primaire et secondaire pour tous en 2030, fixé par l’Unesco. Or le problème d’attractivité du métier est général. Ces données constituent dès lors un outil de travail pour trouver comment améliorer l’épanouissement des enseignants, alors que les vocations s’érodent.

Que disent les données belges (récoltées entre mars et juin 2023 par internet auprès de 1059 personnes) ? Moins d’un enseignant sur deux considère que les avantages de son métier compensent largement ses inconvénients. On est même en dessous de 20 % chez les répondants de plus de cinq ans d’ancienneté. Près d’un sur deux pourtant, toujours chez ces derniers, rechoisirait ce métier si c’était à refaire. On est à près de 70 % chez les plus débutants. Les deux gros problèmes, partagés par toutes les catégories, sont le manque de valorisation de la profession (pointée par plus de 90 % des profs) et le stress causé par le travail (pour près de 70 % d’entre eux). Les enseignants francophones de Belgique figurent parmi les plus négatifs de ceux qui se sont exprimés à ce propos dans le baromètre.

À lire aussi

La pire vie qui soit pour 4% des profs

En Belgique francophone, plus d’un enseignant sur deux dit avoir arrêté le travail pour maladie dans les douze mois avant l’enquête. Et neuf sur dix affirment avoir travaillé en étant malade (le plus souvent, pour ne pas lâcher les élèves ou les collègues). Quel genre de maladie ? Des raisons psychologiques sont évoquées dans 35 % des cas. Sur une échelle allant de la moins bonne vie possible à la meilleure, 56 % se situent dans la moins bonne moitié dont 4 % dans la pire qualité de vie qui soit.

Une courte majorité avoue des difficultés de sommeil et un fort sentiment de déséquilibre entre vie privée et vie professionnelle. Ressentir des sentiments négatifs est assez fréquent.

Si la plupart des enseignants disent jouir d’autonomie dans l’exercice de leur travail et sont contents de leur salaire, près de la moitié déplorent le peu de possibilités de formation, et près de sept sur dix le manque d’évolution de carrière.

Insultes et agressions verbales

Inquiétant : plus d’un enseignant sur dix ne se sent pas du tout ou rarement en sécurité dans son école. Quelque 65 % des répondants disent avoir été témoins de faits de violence dans les douze derniers mois. Plus d’un tiers déclare même avoir été victime de violence au travail dans l’année qui précède, de la part d’élèves, de parents, d’autres membres du personnel ou de personnes extérieures à leur établissement. Il s’agit le plus souvent d’insultes et d’agressions verbales. À noter que cet aspect s’est dégradé depuis l’édition 2021.

Un mot enfin de leur environnement physique. L’état des locaux et les conditions d’hygiène font l'objet de vives critiques, ainsi que les conditions matérielles .

À ce propos, le baromètre 2023 fait un focus sur les outils numériques. Ni ordinateur, ni tablette, ni téléphone : les enseignants des écoles francophones de Belgique rapportent n’être équipés, à titre professionnel, que d’une connexion internet. Six sur dix utilisent pourtant un de ces équipements tous les jours. Leur matériel personnel, en l’occurrence, pour près de 90 % d’entre eux. La majorité sont à l’aise dans ces pratiques qui, disent-ils, leur facilitent le travail. Plus d’un tiers dénoncent pourtant le stress que l’utilisation d’outils numériques leur occasionne. Ils sont autant, seulement, à estimer que celle-ci améliore leurs relations avec les élèves et les familles.

À lire aussi