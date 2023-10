”Deux grosses sessions d’examens et un taux record de redoublement créent un climat délétère dans les classes”

L’évolution continue de ce stress doit-elle nous inquiéter ?

Oui, nous avons déjà tiré la sonnette d’alarme après les résultats de 2018 qui montraient cette dégradation dès ce moment-là. Les services de promotion de la santé à l’école nous font aussi remonter que les élèves ne sont pas à l’aise dans leur école qui devrait pourtant être un sanctuaire…

Quelle est la cause de cette dégradation ?

Il y a plusieurs choses. Une grosse pression est mise sur les élèves pour qu’ils réussissent. Il faut à tout prix avoir un diplôme, même si on sait que celui-ci ne protège plus forcément du chômage. Ensuite, on assiste à une importante dégradation de leurs liens avec les enseignants (en 2022, 38 % en ont une perception négative) ainsi que des rapports entre élèves (décrits comme négatifs par 48 % d’entre eux). Mais c’est tout le contexte qui est perturbé. À l’école, avec de nombreux changements et des équipes très fatiguées. Mais aussi à l’extérieur, avec des incertitudes nombreuses dont l’école constitue finalement une caisse de résonance (crise sanitaire, conflits, difficultés économiques, …) L’école n’est pas isolée du reste de la société et elle encaisse.

Rien n’est imputable à notre système scolaire ?

Si, il y a des choses à revoir. L’organisation d’une année scolaire avec deux grosses sessions d’examens et un taux record de redoublement, propre à notre système scolaire, créent un climat délétère sans améliorer en quoi que ce soit le niveau des étudiants.

Le stress des élèves ne découle-t-il pas de celui des enseignants ?

On peut effectivement parler de toute une chaîne de stress, de pressions, qui part des autorités les plus hautes et aboutit chez les élèves. Si chacun prend conscience de cela, il peut agir à son niveau, parents y compris.

Comment expliquez-vous que les élèves de l’enseignement professionnel soient moins stressés que tous les autres ?

Alors qu’ils sont nombreux à avoir été en rupture avec l’école, dans leur parcours, c’est vrai… Peut-être la pression est-elle moins forte ? Ou ont-ils trouvé un sens et un côté concret à ce qu’ils font qui manquent parfois aux autres ?

Et pourquoi les filles plus que les garçons ?

Il est possible qu’elles ressentent plus de pression (une question hormonale, peut-être), mais elles ont surtout une plus grande capacité à l’exprimer, là où un garçon aura tendance à ne rien dire.

Alors, quelle est la solution, selon vous ?

Elle passe par le rétablissement de la confiance entre tous les acteurs et par des moyens pour y arriver.