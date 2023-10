Les associations de parents s’inquiètent : le stress lié au travail scolaire ronge de plus en plus les élèves

Tous les quatre ans, un échantillon représentatif des jeunes scolarisés de la 5e primaire à la fin des secondaires sont invités à remplir un questionnaire en classe. La dernière opération a eu lieu entre février et juin 2022 dans 266 écoles, avec plus de 13 000 élèves. L’analyse des données a été publiée fin septembre dans une assez grande discrétion.

Plus on avance dans la scolarité, plus le stress est élevé

Un chapitre est particulièrement interpellant. Il concerne le stress lié au travail scolaire. En 2022, plus du quart des élèves ont déclaré être très stressés par leur travail scolaire (25,7 %), un autre gros quart être assez stressés (25,4 %) et un tiers l’être un peu (33,7 %). Seuls 15 % y échappent totalement.

En moyenne en 2022, 53,5 % des élèves étaient très ou assez stressés à Bruxelles, comme 50,4 % d’entre eux dans les écoles situées en Wallonie.

On constate aussi que, plus on avance dans la scolarité, plus les scores sont élevés. Et que les élèves de l’enseignement général sont plus stressés que ceux de l’enseignement technique, eux-mêmes davantage touchés que ceux qui sont inscrits dans l’enseignement professionnel. À tous les niveaux, en outre, le stress lié au travail scolaire est plus fréquent chez les filles.

Le gros problème, c’est l’évolution de cette tendance au cours des quatre dernières enquêtes. Le tableau qui détaille la situation depuis 2010 est très clair : à chaque récolte de données, on franchit une marche de plus à la hausse. En secondaire, on passe ainsi de près de 27 % en 2010 à près de 39 % en 2014, puis à plus de 47 % en 2018 et à quasiment 59 % cette fois-ci. C’est à peine moins flagrant en 5e et 6e primaire, avec une évolution de 17 à près de 33 % en 12 ans.

Cette tendance s’ajoute à d’autres constats négatifs

Cette tendance à la hausse inquiète les associations de parents, d’autant qu’elle s’ajoute à d’autres constats comme un faible niveau de bien-être émotionnel, un sentiment fréquent de solitude ou de fatigue, le matin, les jours d’école, et une perception de plus en plus négative des rapports avec les professeurs et les autres élèves. L’Ufapec pour l’enseignement catholique (“Quand la coopération prend le pas sur la performance”) et la Fapeo dans l’officiel (“Qu’est-ce qui stresse à l’école ?”) ont toutes deux publié des dossiers sur la question il y a peu.